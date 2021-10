Acudimos a cuatro expertas en diseño gráfico, entornos digitales y estrategia de marca para que nos enseñen cómo dar a conocer nuestro talento.

Con el inicio del curso seguro que más de uno ha redactado su lista de buenos propósitos laborales. ¿Encontrar trabajo o encontrar clientes está en tu lista? Eso imaginábamos. Nos hemos adentrado en el campus de LABASAD y allí, entre el equipo docente, hemos encontrado las voces autorizadas que buscábamos para que nos dieran los mejores consejos para conseguir tu objetivo.

Buscamos a Marina Soto, diseñadora gráfica y experta en identidad. Es la directora del Máster Online en Diseño Gráfico Avanzado de LABASAD así que todos los dedos apuntaban a ella cuando preguntamos por una experta en diseño gráfico que nos pudiera dar un par de consejos para los diseñadores gráficos que se enfrentan al mercado laboral por primera vez.

«Hay varias cosas a tener en cuenta para enfrentarse al mundo laboral hoy en día, pero quizás la principal es tener mucha paciencia», empieza diciendo. «El sector está saturado de gente tan o más buena que nosotros, por eso es importante no frustrarse con el primer “no” y saber aprender de los errores que vayamos cometiendo. No tiene mucho misterio en realidad; al final todo es cuestión de tiempo. También es importante ser lo más honesto posible: venderse bien es estupendo, pero no caigamos en la farsa. Parece que todo el mundo sepa de todo y con un nivel altísimo… creo que eso no es real».

Marina Soto

Tener paciencia, no frustrarse con el primer «no», ser honesto…

«A parte de todo esto —continúa—, la recomendación que más repito es la necesidad de tener referentes, tanto de diseño como de otros ámbitos. Diseño que habla de diseño es un discurso plano, pero si hablamos desde perspectivas distintas aportamos contenido y enriquecemos el discurso. Saber buscar, saber conectar ideas… si dedicamos unos minutos al día a mirar referentes y leer cosas iremos ampliando nuestras referencias diariamente».

cuidar el contenido

Con estas ideas bajo el brazo, Marina nos dice que hablemos con Eva Morell, quien también es profesora en LABASAD. Eva Morell es consultora de contenido y especialista en UX. Es experta en contenidos y entornos digitales, da clases en el Máster Online en Diseño Gráfico y Entornos Digitales de LABASAD y trabaja para clientes como Condé Nast o Pinterest. Efectivamente, no creo que podamos encontrar a alguien que nos pueda dar mejores consejos.

Eva Morell

Primero le pedimos que nos explique qué es un content curator. «Dentro de un mundo en el que vivimos sobreinformados y con inputs en redes sociales a cada segundo, es complicado saber qué es relevante y qué no. Los content curators (o curadores de contenido) seleccionamos artículos, imágenes, música… respecto a un tema concreto, valoramos aquello que aporta un punto de vista y que es diferente, que sobresale».

Luego le preguntamos qué importancia tiene que cuidemos lo que publicamos en nuestras redes sociales o plataformas digitales, que seamos nuestro propio content curator. «A la hora de alimentar las redes sociales o nuestros contenidos como profesionales o marcas es importante, ya que nos ayuda a marcar nuestra identidad, aquello que nos inspira, que nos importa, para que nuestra audiencia/clientes potenciales, se sientan identificados y puedan conocernos más allá de nuestro propio portfolio. Ese valor añadido es esencial para un buen porfolio online».

Por último le pedimos que nos hable de las diferentes redes sociales y plataformas que existen para mostrar nuestro trabajo y cómo debemos utilizarlas. Y esto es lo que nos contó.

«No es necesario estar en todas partes, yo siempre comento a los alumnos del Máster Online en Diseño Gráfico y Entornos Digitales de LABASAD que decidan en dónde quieren estar y el esfuerzo se haga ahí. Si quieres tener 25.464 redes sociales, puedes hacerlo, pero no vas a prestar atención a la calidad del contenido y eso es muy importante. ¡Menos es más, siempre!».

Y continúa: «Tienes que elegir bien qué quieres compartir, dependiendo de qué tipo de trabajo hagas, hay alguna red social mejor que otra. Instagram es un buen escaparate, lo utilizan muchos diseñadores, tipógrafos, estudios, ilustradores… Incluso Tik Tok tiene una cantidad de calígrafos que hacen lettering y enseñan técnicas en vídeos rápidos. Dribbble es otra gran herramienta para diseñadores de todo tipo, porque muestras trabajos en proceso, y eso ayuda mucho a ver cómo trabajas. Has de cuidar cómo presentas el contenido siempre, usando los formatos estándares de cada red social y comunicando en el lenguaje adecuado. No hay un truco para saber qué red social es mejor para qué profesional, has de encontrar el lugar donde te sientes más cómodo y en el que no te cree una obligación hacerlo».

Y por último quiere añadir: «Diría, como consejo extra, que siempre tienes que hacerlo divertido, es decir, en el momento en el que sientas que es una obligación actualizar el porfolio o cualquiera de las redes sociales, mal asunto. Hay que encontrar el equilibrio entre lo que mostrar y cómo hacerlo, ya lo decía antes, menos es más, y tenemos que integrar esa parte de redes sociales en nuestra rutina de trabajo diaria, para encontrar el sistema de ir actualizando periódicamente sin que llegue a sentirse como obligación o aburrimiento».

challenging branding

Entre el equipo docente del Máster Online en Challenging Branding es donde buscamos a nuestras próximas interlocutoras, queremos que nos digan cómo podemos aplicar los principios del challenging branding cuando somos nosotros y nuestro talento el producto a vender. Núria Vila es diseñadora gráfica, directora de arte y es profesora en el Máster online en Challenging Branding de LABASAD.

Como imaginábamos, Núria nos cuenta que «para destacar de la competencia debemos tratarnos como una marca. Hacer un análisis y ver dónde queremos situarnos. Para ello tenemos que tener una propuesta de valor, buscar el tono con el que nos comunicaremos… realmente, es construir nuestra personalidad para ser quien quieres y poder hacer aquello que quieres».

También nos aconseja ser autocríticos y selectivos con nuestro trabajo. Núria coincide con Eva Morell en que hay que cuidar el contenido. «Cuando sabemos dónde queremos estar, es importante mostrar sólo el trabajo del que estemos realmente satisfechos y que vaya en esa línea. Esa es la manera de poder atraer los proyectos en los que nos gustaría trabajar. Si por ejemplo queremos hacer portadas de discos y atraer ese tipo de clientes, es interesante crear proyectos propios que nos encaminen hacia donde queremos ir».

Núria Vila, foto de Marina Roca

Por último, le preguntamos a Núria Vila si para destacar entre la competencia debíamos especializarnos. Y esto es lo que nos dijo: «La especialización puede ser un punto diferencial pero solo si realmente nos lo creemos y nos sentimos cómodos con ello. Ser versátil también es una virtud, la clave está en saber qué es aquello que se nos da bien y potenciarlo».

Nuestra última interlocutora es Rosana Peña. Ella es directora creativa y redactora en HerraizSoto&Co, y también es una de las profesoras del Máster Online en Challenging Branding de LABASAD. Todos sabemos lo importante que se ha convertido el storytelling hoy en día así que cuando buscamos en el campus de LABASAD a un miembro del equipo docente que nos hablara de cómo vender nuestro porfolio con una buena historia nos entrevistamos con ella.

Rosana Peña

«Si tienes una buena historia, cuéntala», así de claro nos lo deja Rosana nada más presentarnos. «Y de tú a tú, pero sobre todo con extra de ti».

Luego nos explica con más detalle. «Todo proyecto tiene una historia detrás y aunque tú la conozcas muy bien recuerda que quien te lee no tiene ni idea. Está muy bien hacer un desembarco gráfico, pero no te olvides del contexto y de la fuerza del storytelling. Acompaña a cada proyecto de una reflexión que contextualice, explique, reflexione o justifique la idea y hazlo intentado despertar algo en el lector. Un proyecto contado con piel es capaz de erizar a través de una pantalla».

Cuando le preguntamos por qué es eso de «con extra de ti» ella nos lo cuenta con ejemplos. «Pocas cosas generan más distancia que que te traten de usted, salvo que seas un lord o una lady (que lo dudo). Y pocas cosas te dejan más frío que la impersonalidad (salvo que sean las instrucciones de un electrodoméstico). Si eres un o una punky, habla como tal (eso no quiere decir que tenga que haber faltas de ortografía, “ojocuidao”)».

«Si te flipa o apasiona un tema —continúa—, que se note. Si lo tuyo va de ser canalla, que se sienta. Muéstrate como eres también en la redacción de tu porfolio (sobre todo en el about), porque esta también es una extensión de tu personalidad junto a la gráfica. Es sumamente bonito leer un porfolio y presentir a la persona».