Se ha dado a conocer el cartel que anunciará los Carnavales de Cádiz de 2022. Y en diversas fases del concurso varios carteles han tenido que ser descalificados.

Y es este de aquí arriba. La presentación del cartel ganador no ha estado exenta de polémica pues resulta ser el tercer clasificado en el concurso popular que el Ayuntamiento de Cádiz convocó para su diseño.

concurso popular

La Delegación Municipal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz sacó a concurso público el diseño del cartel de Carnaval 2022. Los requisitos eran los habituales en este tipo de concursos: el diseño del cartel debe ser propio, original e inédito. Podrá ejecutarse por cualquier procedimiento y el tema será libre, pero tendrá que significarse como un reclamo turístico para la ciudad.

El procedimiento garantizaría el anonimato de los participantes. Se estipulaba un premio de 6000€ para el ganador. Y se anunciaba la comisión de un jurado que debía hacer una preselección de las candidaturas, que posteriormente serían sometidas a votación popular.

Las bases también especificaban que la comisión podría declarar el concurso desierto si no se presentaban propuestas de suficiente calidad.

los cinco finalistas

El jurado lo formaban seis miembros: un representante de la asociación de ilustradores, un representante de la asociación de artesanos del carnaval, un rerpesentante de la Escuela de Arte, un representante de la asociación de la prensa y dos representantes del consistorio con responsabilidades en áreas de Cultura.

En esta ocasión se presentaron 37 propuestas, y según hemos podido saber, habitualmente se presentan entre 80 y 100 propuestas. La celeridad con la que se anunció el concurso parece ser la justificación para esta cifra.

Muchos carteles tuvieron que ser descalificados porque no cumplían con el briefing solicitado.

Según hemos podido averiguar, de los 37 carteles que se presentaron varios tuvieron que descalificarse incluso antes de la votación del jurado profesional porque no cumplían con el briefing: no contenían el texto que se especificaba, o no eran de las medidas solicitadas…

Pese a todo, el jurado debió de encontrar la suficiente calidad como para elegir estos cinco finalistas.









Sobre estas líneas el cartel ganador Carnaval, ilumíname (a la izquierda) y el segundo finalista Mascarillada (a la derecha)

Los cinco carteles finalistas elegidos por el jurado estuvieron expuestos al público para que se pudieran votar entre el 29 de abril y el 4 de mayo en la Delegación de Cultura y Fiestas.

Y los gaditanos votaron. Casi 400 gaditanos se pasaron por la sede de la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas para votar hasta tres propuestas con uno, dos y tres puntos. Y en su votación salió ganador el cartel titulado Carnaval, ilumíname obra de Violeta Manzano, una estudiante de segundo de Bachillerato de Arte en el IES Reino Astasi.

En segundo lugar, la votación popular había elegido el cartel Mascarillada. Sin embargo, ambos carteles fueron descalificados cuando se abrieron los sobres que contenían la identificación y documentación de los autores de las obras por no cumplir con alguno de los requisitos.

un final rocambolesco

El cartel de Violeta fue descalificado por ser la joven menor de edad en el momento de realizarse la votación, si bien el padre asegura que se informaron con antelación de que su participación se ajustaba a las bases. En cuanto a la descalificación del segundo cartel, al parecer, el sobre no contenía toda la documentación solicitada.

El desenlace de esta rocambolesca historia es que Cádiz ya tiene cartel de Carnaval, que es obra del artista gaditano Pablo Fernández-Pujol y que tiene como lema Operación Carnaval Caleta: más vale tarde que nunca, en clara referencia a que por primera vez el Carnaval se celebra a las puertas del verano.

Fernández-Pujol detalló que el cartel «está trabajado en acuarela, con un par de retoques digitales que tiene el personaje» que protagoniza la imagen. Además, su idea ha sido «dotar de toda la luz posible al cartel, pues me gustaba la idea de que fuera un cartel luminoso».