El Festival ADCE Awards 2023 vuelve a celebrarse en persona en Barcelona, donde tendrá lugar la Ceremonia de Gala de los Premios. Todas las obras ganadoras de los en los certámenes nacionales europeos pueden presentarse hasta el 6 de octubre. Por primera vez, los ganadores de este año formarán parte de los Rankings Creativos Globales de The One Club ganando visibilidad internacional.

El Festival ADCE Awards 2023 vuelve a celebrarse de forma presencial en Barcelona, donde tendrá lugar la Ceremonia de Gala de los Premios. Todas las obras ganadoras de los en los certámenes nacionales europeos podrán presentarse hasta el 6 de octubre.

La nueva edición de los ADCE-Art Directors Club of Europe(ADCE) Best of European Design and Advertising Awards ha abierto ya su periodo de inscripciones.

Los Premios ADCE son los únicos que reúnen lo mejor de los trabajos premiados en los certámenes europeos bajo un mismo premio. Por ello, la participación en los ADCE Awards 2023 está permitida exclusivamente a trabajos que hayan sido reconocidos a nivel nacional, ofreciéndoles visibilidad y promoción internacional.

Los ganadores de las competiciones de los clubes socios del ADCE pueden participar bajo condiciones ventajosas: entrada gratuita para los ganadores de Oro, y tarifa de inscripción reducida para los ganadores de Plata, Bronce y/o Shortlist. Para apoyar a la industria creativa ucraniana en estos tiempos difíciles, este año todas las inscripciones ucranianas podrán participar por la mitad de precio.

La fecha límite final de inscripción para presentar trabajos es el 6 de octubre. Un jurado compuesto por destacados creativos y diseñadores internacionales de toda Europa se reunirá en Barcelona los días 9 y 10 de noviembre, en las instalaciones del Disseny Hub. Ellos serán los encargados de deliberar sobre los ganadores de los premios de este año, que se darán a conocer el 1 de diciembre en la Ceremonia de Gala de Premios del Festival ADCE, en Barcelona.

The One Club’s Global Creative Rankings

Tras la reciente fusión con The One Club for Creativity, el ADCE podrá promover la creatividad europea más allá del continente, aportando diversos beneficios a su comunidad, incluidas nuevas ventajas para todos los ganadores de los ADCE Awards 2023. A partir de este año, todos los galardonados en los premios ADCE se incorporarán al Global Creative Rankings de The One Club, convirtiéndolo en el ranking global de agencias, marcas, trabajos y profesionales creativos más importante de la industria.

Los Global Creative Rankings ahora combinarán puntos de The One Show, los premios anuales ADC globales, ONE Asia Creative Awards, los premios de distintos chaptersde EEUUdel One Club, los TDC del Type Directors Club y los premios ADCE.