Hoy se celebra el día mundial del sueño. Sabemos que un uso deliberado del descanso puede mejorar nuestro pensamiento creativo, una habilidad imprescindible y necesaria.

En una sociedad en la que la tecnología está totalmente integrada en nuestras vidas y en la que existe una competición que crece a nivel exponencial, el pensamiento creativo ya no es una habilidad para unos pocos, sino que se ha convertido en uno de los elementos esenciales para sobrevivir en el mercado.

Actualmente podemos considerar la creatividad como un soft skill, habilidad blanda, imprescindible y totalmente necesario. Y no nos confundamos, el pensamiento creativo va más allá de tener una forma de expresión artística, nos permite resolver problemas, conectar ideas, encontrar oportunidades y crear una visión empresarial a futuro innovadora.

El profesor de creatividad con más de 20 años de experiencia E. Paul Torrance realizó un macro estudio para confirmar que se puede enseñar a la gente a pensar creativamente. Y una de las metodologías que influyen de raíz es el uso deliberado del descanso. Por ello quiero presentarte los 10 mandamientos del descanso como ingredientes que potencian la creatividad.

El legado del descanso

Revisa y reflexiona sobre cuál es el legado que te ha entregado de forma involuntaria tu familia o tu entorno más cercano con relación a la idea del trabajo y del descanso. Cuál ha sido tu ritmo de vida, laboral y personal, hasta el momento y cómo ha influenciado en tu propio bienestar. Es significativo recordar que la vida que te has acostumbrado a llevar no es necesariamente la que deseas.

Mucho más que una necesidad física

El descanso es mucho más que una necesidad física, vital. De hecho, es igual de importante que la vida laboral y no deberíamos tratarlo como polos opuestos sino totalmente complementarios. En la antigüedad la gran mayoría de sociedades reconocían que ambos debían combinarse de manera equilibrada para una buena calidad de vida.

Esta sensación ha ido fluctuando con el tiempo: fue a partir de la revolución industrial cuando se empezó a dividir y compartimentar el horario laboral y personal pero, incluso en la actualidad, después de que empezara la pandemia y el teletrabajo, esta línea vuelve a estar borrosa.

En reposo también eres productivo

En la década de los años 90 se empezó a investigar con mucha profundidad la RND, Red Neuronal por Defecto, un conjunto de regiones del cerebro que se activan cuando este se encuentra en estado de reposo. Biswal, Raichle y otros neurocientíficos se dieron cuenta, después de varios estudios, de que el cerebro en reposo no está inactivo.

El padre de la neurociencia Santiago Ramón y Cajal afirma que «cuando descansamos y dejamos que la mente se explaye, nuestras capacidades intelectuales están casi tan activas como cuando nos concentramos a fondo en un problema». Así que vamos a desmentir que cuando estamos descansando estamos siendo totalmente improductivos.

Reformula tu idea de descanso

En una sociedad en la que se premia no tener tiempo para nada, pasarse el día trabajando y donde se expresa «la creencia de que el manantial de las grandes ideas no es la contemplación sino el trabajo», debemos reformular cuál es la definición sana y adecuada del descanso para vivir una vida gratificante, con menos estrés y más satisfacción.

Empezar por las creencias limitantes más arraigadas te permitirá incorporar el descanso a tu vida de manera saludable y consciente sin ningún tipo de remordimiento ya que debemos sentirnos merecedores del descanso.

Confía en tu propia visión del descanso

Puede ser que al principio tu visión no sea compartida por tu entorno. Soy consciente de que todos estos conceptos no son fáciles de aplicar porque están ligados a muchas otras variables pero lo único que sé, y que he vivido en mi propia piel, es que no hay verdadera transformación si no hay predisposición y aceptación de que debemos salir de nuestra zona de confort, sentir que estamos nadando a contracorriente y que no encajamos con lo que la sociedad dice que debemos ser y hacer.

Es posible vivir esta vida que quieres, es posible crear tu propia isla paradisiaca y vivir en ella. Decidir descansar en los tiempos que corren es mucho más difícil y valiente que antes y, por eso, debemos confiar en nuestra propia visión del descanso.

Crea tus propias rutinas

De primeras puede parecer que tener una rutina muy cerrada no ayuda a despertar nuestra creatividad pero según un estudio de las psicólogas alemanas Sandra Ohly, Sabine Sonnetag y Franziska Pluntke las rutinas pueden enriquecer la creatividad.

Se ha descubierto que podemos llegar a ser más creativos en los puntos bajos de nuestros ciclos circadianos, ciclos naturales de venticuatro horas que rigen nuestros niveles de energía, las hormonas y otras funciones cerebrales, ya que nos distraemos con menos facilidad.

Charles Dickens, Gabriel García Marquez, Ernest Hemingway, Stephen King, Charles Darwin, Anthony Trollope, por nombrar unos pocos, seguían más o menos el mismo patrón trabajando intensamente durante 4 horas diarias y reservando el resto del día para el descanso deliberado.

Tanto si eres asalariado como autónomo es importante adaptar al máximo la rutina al estilo de vida que se deseas.

Añade pausas deliberadas en tu día a día

Tener el hábito de cultivar la práctica de las pausas deliberadas con atención plena estimula la creatividad. Pasear por la naturaleza, realizar ejercicio físico, pintar, tocar un instrumento…

La neurocientífica Jenny Roe realizó un estudio en el que descubrió que “las escenas naturales activan una parte de nuestra atención sin que ello requiera mucho esfuerzo consciente: estas ofrecen suficiente distracción para ocupar la mente consciente y dejan libre el subconsciente para que actúe por su cuenta”.

¡Divaga!

El descanso consciente da espacio a nuestra mente subconsciente para que siga trabajando mientras nos liberamos de las tensiones y preocupaciones diarias y da paso, también, a la divagación mental. Según Corballis “la divagación mental es el secreto de la creatividad”. Esto se produce, sobre todo, cuando estás realizando una tarea de forma automática.

Evita infiltrados durante los descansos

Cuando empieces a incorporar más momentos de descanso en tu día a día revisa qué tecnologías se infiltran. Simplemente que la pantalla del móvil se encienda ya nos distrae y nos puede hacer pensar en el trabajo, fechas de entrega, responsabilidades… Te invito a alejarte de la tecnología mientras crees este nuevo hábito.

Dale más vida a tu tiempo

No se trata de luchar contra el tiempo, sino de abrazarlo e intentar vivir de la forma más profunda posible. Los momentos de descanso nos permiten desconectar de las presiones, divagar, conectar con uno mismo y dar permiso al subconsciente para que trabaje por sí solo y, de esta manera, invitar a nuestra creatividad a estar cada día más presente.

La situación ideal es sentir que cada día tiene un poco de fin de semana y, así, consigas cambiar la creencia de que solamente se puede descansar si es sábado o domingo o estás de vacaciones.

«Dando más vida a nuestro tiempo le damos más tiempo a nuestra vida.» Stefan Klein.

Démosle el valor y el respeto que se merece el tiempo e invitemos al descanso a ser parte fundamental de nuestro día a día.

«Un minuto que pasa es irrecuperable. Sabiendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas?» Gandhi

¿Qué vas a hacer con los 1.440 minutos que tiene cada día? Inviértelo sabiamente. Cuestiónate siempre. Eres responsable de tu vida, de tu propio tiempo y de permitir a la mente en reposo a cultivar tu creatividad.

sobre judit sánchez torner

Desde Calma Studio, Judit Sánchez Torner combina su servicio como diseñadora, con el objetivo de transformar las marcas en una isla paradisiaca en la que vivir, trabajar y visitar en y con calma, con el de mentora empresarial a través del que inspira y motiva a que las mujeres emprendan desde la seguridad, la autorrealización y el rumbo de la claridad.

Para ella cada marca es como una isla y trabaja desarrollando tanto esa parte que no se ve como la parte que sale a la superficie aportando creatividad, innovación, experiencia y belleza.