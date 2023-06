Actualizado 19/06/2023

A comienzos de junio, MisterCorn, la marca de aperitivos de maíz de Grefusa, convocó a los consumidores a participar en una votación popular para decidir si se debía lanzar la canción del verano de Leticia Sabater. Bajo el lema ‘Un verano mejor’ (#veranoCONLeti), el 70% de la audiencia ha respaldado el estreno del videoclip de ‘Barbacoa al punto G’. La campaña ha incluido difusión orgánica, acciones publicitarias en medios digitales y la colocación de más de 800 carteles distribuidos en distintas ciudades de España.

Después de diez días de votación, se ha lanzado el nuevo videoclip del verano de Leticia Sabater titulado “Barbacoa al punto G”. La campaña “Un verano mejorn” de MisterCorn ha permitido al público decidir “cómo disfrutar este verano”, según afirma la compañía. En la votación realizada en redes sociales, el 70% de la audiencia ha apoyado la publicación de la canción del verano de la artista. Los seguidores y “letifans” de la artista han utilizado el hashtag #VeranoCONLeti para mostrar su apoyo y deseo de que este sencillo se convierta en otro éxito como “Mr. Policeman” o “La salchipapa“, otros de los videos kitch de la ‘cantante’ Leticia Sabater.

Durante los primeros siete días de la campaña de Leticia Sabater, se generaron más de 3.000 menciones y se alcanzó a cerca de 6,5 millones de usuarios en redes sociales. También se llevaron a cabo acciones de marketing en las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga y Bilbao, donde se colocaron más de 800 carteles para respaldar las votaciones.

Rafa Gandía, director de Marketing de Grefusa, ha expresado: “Al igual que en otras acciones de la empresa, con MisterCorn hemos realizado una campaña centrada en escuchar activamente a los usuarios y consumidores, poniéndolos en el centro y dándoles la capacidad de elegir”.

Tanto en la producción del videoclip como en la estrategia publicitaria, Grefusa ha trabajado con la agencia creativa Kids, la productora We Are Them para el vídeo promocional, UPartner Media como agencia de medios y Roman para las relaciones con la prensa.

Grefusa, tambien está presente en la Queens League

A través de su marca Snatt’s, Grefusa rinde homenaje a las “Primeras Reinas” del fútbol como parte de su patrocinio en la Queens League Oysho.

“Con esta campaña queremos revivir la memoria de las pioneras del fútbol femenino, recordando sus historias y reivindicando su papel, mostrando a España y al mundo que la belleza del fútbol femenino está en disfrutarlo”, añade Rafa Gandía, director de Marketing de la empresa.

¿Esto es bueno o malo?

Hay una frase que todo el mundo conoce que es ‘que hablen de ti aunque sea mal’, porque mientras hablan de ti estás presente en su subconsciente. En este caso Grefusa, gracias a la enorme curiosidad kitch que despierta Leticia Sabater. La audiencia y viralidad de las acciones de marketing digital (y offline) que realiza son un éxito imposible sino fuera por la presencia de la ‘artista’.

Se asocia la marca a la horterada que hace Leticia Sabater. Claramente no. Son acciones que para el público al que va dirigido, no pensemos en intelectuales de alto nivel, sino público generalista es un elemento gracioso. Por ello también invierte en otra faceta para un público más general con la acción de la futbolistas femeninas en la Kings League. Por un lado se divierte y crea expectación, participación y por otro crea imagen de marca seria y más comprometida con otros valores, totalmente contrarios.

Este es un buen ejemplo que ahora mismo las marcas apuntan a varios públicos a la vez y que pueden lanzar mensajes incluso contrapuestos. La publicidad es un arte de largo recorrido que dura años para posicionar una marca en el ideario colectivo. Grefusa seguramente será devorada por lo de ‘pon un famoso en tu anuncio’ y nadie se acordará de quien financió la explosión de Leticia Sabater, pero por el momento funciona.