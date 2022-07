La ilustradora valenciana ha sido nominada en la categoría de Mejor Diseño de Títulos de Crédito por su creación para la serie Solo asesinatos en el edificio.

Laura Pérez nominada a un Emmy.

Laura Pérez estará en la 74.ª edición de los Premios Emmy por el diseño de los títulos de crédito de Solo asesinatos en el edificio. La Academia de Televisión de Estados Unidos ha anunciado los nominados de esta nueva edición entre los que se ha «colado» esta ilustradora valenciana por un trabajo para una serie que acaba de estrenar su segunda temporada en Disney+ y que está recibiendo muy buenas críticas por parte del público.

Tras conocer la noticia, la ilustradora se ha mostrado muy sorprendida y ha agradecido vía Twitter a todo su equipo el trabajo realizado. Además del arte inconfundible de Pérez, estos títulos de crédito han sido coordinados por el estudio Elastic y han contado con la presencia y participación de Lisa Bola, directora creativa; Tnaya Witmer, diseñadora; y Evan Larimore, James Hulrburt y Jahmand Rollins como animadores.

Esta ilustradora explicó a Gràffica en 2021 que «fue un encargo muy bonito. Trabajé con Elastic, para mí, el estudio más puntero de Hollywood. Ha hecho los créditos de Juego de tronos, entre otros. Nunca había hecho títulos de crédito y fue una experiencia. Hicieron toda la imaginería según mi trabajo».

Pero el encargo no solo consistía en realizar los títulos de crédito: «Cuando se aprobó el proyecto, la directora y el productor me contactaron para hacer los dibujos que en la serie hace Selena Gómez. Fue muy divertido porque yo estaba en Valencia dibujando en pijama y después ella aparecía en su casa de Nueva York repasándolos. Me preguntaba qué estaría haciendo ella».

los títulos de crédito

Una de las cosas más sorprendentes de esta nominación es que ha sido la primera vez que Laura Pérez realizaba unos títulos de crédito. Sobre ello, la ilustradora explicó que «en los créditos, como en las portadas de los libros, hay que conocer y mostrar el universo de la historia. Un genio en el campo fue Saul Bass, un maestro a la hora de sintetizar todo ello en muy poco tiempo».

«Todo tenía que ser muy sintético. Las ventanas, las azoteas de Nueva York… hubo mucha búsqueda de imágenes. El proyecto salió y aprendí muchísimo» Laura Pérez

También afirmó que «Saul Bass es y será siempre un referente». Prueba de ello es que para realizar estos títulos de crédito le pasaron un PDF con referencias en el que no solo estaba él, sino distintos cartoonist de los años 30, 40 y 50: «Había muchas referencias de The New Yorker y me mandaron imágenes de mi web de lo que les interesaba».