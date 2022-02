No han perdido su aspiración comercial, pero en su afán por destacar, algunos especímenes tipográficos han alcanzado sorprendentes cotas de imaginación, ingenio y belleza.

Hay objetos cuya razón de ser es su utilidad, pero que a fuerza de profundizar en su naturaleza puramente práctica acaban por revestirse de belleza. La tipografía es el mejor ejemplo de ello.

Los especímenes tipográficos son catálogos o muestrarios de carácter comercial donde mostrar las posibilidades visuales, gráficas y estéticas de una o varias fuentes tipográficas

Y con la tipografía, los especímenes tipográficos: catálogos o muestrarios de carácter comercial donde mostrar las posibilidades visuales, gráficas y estéticas de una o varias fuentes tipográficas. Un campo abonado para la exaltación de las posibilidades formales de las letras.

Al fin y al cabo, se trata de vender un producto y si nos desplazamos unos siglos atrás, a finales del siglo XV y principios del XVI podemos encontrar los primeros ejemplos de especímenes tipográficos. A lo largo de los años fueron convirtiéndose en complejos y exquisitos modelos del arte que trataban de vender.

Muchos se han perdido, sin que nadie se percatara de su valor estético. Pero otros sí fueron objeto de atención por parte de coleccionistas, libreros y tipógrafos, y hoy en día son tenidos por verdaderas joyas del arte tipográfico, cuyo influjo alienta desde entonces el diseño de estos muestrarios de letras, mucho más allá de su mera finalidad comercial.

Vamos a darnos un buen paseo por el mundo de los especímenes tipográficos.

type specimens

Para empezar hagamos una parada en Type Specimens, proyecto del diseñador británico Mark Boulton en el que se propone indagar en el modo en que los especímenes tipográficos influyen a la hora de tomar decisiones, por parte de diseñadores y tipógrafos, sobre la elección y uso de las fuentes tipográficas.

En sus propias palabras, se trata de «ofrecer una guía de experiencia de usuario bien documentada sobre la mejor manera de presentar un tipo de letra para su evaluación, tanto en formato impreso como digital». Todo un repositorio de inspiración.

specimag

Hablando ya de ejemplos concretos, a veces los límites entre espécimen y revista resultan felizmente difusos, como en el caso de Characters. Su creador, Henning Skibbe, de Character Type, define el proyecto como «specimag», un espacio de creatividad donde compartir ideas y reflexiones alrededor de la tipografía.

typologie

Un modo distinto y muy atractivo de mostrar tipografías lo encontramos en Typologie, un proyecto de Recto Verso Studio en el que, con formato pantonera, se ofrecen 130 tipos diseñadas por fundiciones independientes francesas. Una golosina tipográfica.

violaine et jérémy

Cualquier trabajo de Violaine et Jérémy es una muestra de clase y exquisitez. Y, por supuesto, sus especímenes también son verdaderos derroches de elegancia e imaginación. Prueba a descargarte alguno de ellos y comprueba todo el partido que se le puede sacar a un espécimen.

commercial type

Los límites de los especímenes tipográficos son los de la imaginación. Esto mismo queda patente en esta delicia creada por David Pearson, una selección de portadas tipográficas de libros, reales e imaginarios, que funciona a la perfección como atractivo espécimen. Lo puedes adquirir en la web de Commercial Type, además de otros buenos ejemplos de especímenes tipográficos de diversas clases.

grilly type

Una variedad de espécimen tipográfico digital cada vez más extendida es la de las minisites dedicadas a una fuente concreta, donde se puede dar rienda suelta a toda la variedad de recursos digitales. Grilli Type suele hacerlo y como ejemplo bastante loco encontramos la minisite de GT Maru, un artefacto ideal para procrastinar y, de paso, aprender otro modo de mostrar las posibilidades de una fuente tipográfica.

kris sowersby

Para finalizar, nos vamos a detener en una pieza que excede con mucho el concepto de espécimen tipográfico, aunque no es ajeno al espíritu de los muestrarios de letras, al menos desde un punto de vista conceptual. Se trata del volumen Kris Sowersby: The Art of Letters, publicado por Formist el pasado 2021.

El libro, editado exquisitamente, contiene nada menos que 750 reproducciones a gran tamaño e impresas a una sola cara de letras diseñadas por Sowersby. Podríamos decir que es una exhaustiva indagación en el diseño tipográfico a través de la obra de un diseñador genial. Páginas y páginas de belleza tipográfica.