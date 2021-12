La ilustradora Sandra Navarro, alias Lalalimola, ha sido la encargada de crear las ilustraciones para una campaña gráfica dirigida por Nacho Padilla y diseñada por la agencia PetitComitē.

Con las festividades navideñas ya cercanas, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado su campaña gráfica para este año. En este caso, se trata de un trabajo en el que ha habido tres partes implicadas: Nacho Padilla como director creativo, la agencia PetitComitē para el diseño gráfico y Lalalimola para las ilustraciones.

Sandra Navarro recibió el encargo de realizar estas ilustraciones desde el departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona. Cuando lo aceptó le pusieron en contacto con Nacho Padilla, con quien empezó a trabajar mano a mano para trazar las líneas maestras de la campaña: «la dirección creativa y, por tanto, el briefing, fue por parte del Ayuntamiento. En su plantilla cuentan con un director creativo, Nacho Padilla, con el que me reuní desde un primer momento para darle forma al proyecto».

Lalalimola trabajó desde el primer momento con Nacho Padilla para trazar las líneas maestras del proyecto.

Lalalimola explica que ha sido un proyecto en el que «hemos participado prácticamente desde el principio las tres partes implicadas (el cliente, el estudio y yo)».

A parte de esta campaña, Lalalimola ya había trabajado para el Ayuntamiento de Barcelona cuando en 2018 fue seleccionada por concurso para realizar el mural de la Sala Ciutat, la librería especializada en publicaciones sobre la Ciudad Condal y que está ubicada y pertenece al Ayuntamiento de Barcelona. Este proyecto fue seleccionado y reconocido por la Society of Illustrators of New York.

Lalalimola asegura que se trata de una campaña de gran envergadura porque «abarca diversos departamentos institucionales y precisa cubrir múltiples eventos». Por este motivo, la planificación de medios tanto online como offline es muy amplia, pero el principal canal es la comunicación exterior que cuenta con OPIS, venecianas, pancartas en fachadas o banners.

La labor del estudio PetitComitē ha sido desarrollar toda la parte de diseño gráfico, artes finales y adaptaciones a diferentes formatos.

sobre lalalimola

Lalalimola es el seudónimo de la ilustradora valenciana Sandra Navarro. Su obra no ha dejado de crecer desde sus primeros años ilustrando libros para niños hasta la actualidad creando piezas editoriales y publicitarias. Con sus trazos mínimos, expresivos y vigorosos, combinados con toques de color, consigue transmitir un estilo que destaca por la calidad de sus ilustraciones.

Es licenciada en Publicidad y Bellas Arte y trabajó como diseñadora gráfica hasta que decidió centrar su carrera en la ilustración. Además, ha sido profesora en el Departamento de Dibujo de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo ha sido reconocido por la la Society of Illustrators, American Illustration, Latin American Illustration, Iberoamérica Ilustra y Bologna Children’s Book Fair.

Sandra Navarro trabaja para editoriales internacionales, periódicos, revistas y agencias de publicidad, y colabora mensualmente con Vanity Fair. En su lista de clientes se cuentan The New Yorker, The Guardian, LA Times, New York Magazine, El País, The Telegraph, The New York Times, Die Zeit, SZ Magazin, Monocle, Konfekt, Architectural Digest, GQ, Bon Appétit, Harvard Business Review, Penguin Random House, Simon & Schuster, Oxford University Press, UNICEF, Hunter Boots, Warby Parker, Specsavers, Fortnum & Mason y The Berkeley Hotel, entre otros.

Ilustraciones Lalalimola