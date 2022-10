Como cada año te traemos una selección de las campañas más llamativas que llevan a cabo las grandes marcas para celebrar Halloween 2022.

Fragmento del corto de Lidl, una de las campañas para Halloween 2022.

Halloween es una fecha marcada en rojo para infinitud de creativos. Con los años se ha convertido en una oportunidad de oro para que las grandes marcas se luzcan haciendo poderosas campañas publicitarias que llevan la creatividad hasta los límites más insospechados. La prueba más clara de ello es que hay campañas de todos los tipos: desde un cortometraje de una invasión zombie hasta unas poderosas animaciones en 3D.

Cada año nos sorprenden con nuevas propuestas que compiten por convertirse en tendencia y triunfar a ojos de los consumidores. A continuación, te presentamos una recopilación de algunos ejemplos de campañas publicitarias inusuales, inesperadas, creativas o con un profundo sentido del humor que utilizan la fiesta de Halloween como excusa para promocionar sus productos.

burger king crea un detector de fantasmas

Este año Burger King ha apostado por crear un detector de fantasmas en forma de app. Bajo el nombre de Home of the Ghosts, esta campaña propone a los usuarios buscar a través del detector si hay fantasmas en casa. En el caso de que los haya no te preocupes, te llevarás un 2×1 de un menú Whopper, uno para ti y otro para tu «invitado».

mcdonald’s rescata un packaging del pasado

McDonald’s ha vuelto hasta 1986 para rescatar a McBoo, McPunk y McGoblin, el famoso trío de cubos que causó sensación en la venta de los Happy Meals. Estos cubos de plástico están pensados para pedir dulces en la noche de Halloween y estarán disponibles hasta el 31 de octubre.

lidl, una de zombis

Los zombies nunca fallan. Y Lidl ha querido utilizarlos para promocionar una serie de descuentos especiales que lanzarán en la noche más tenebrosa del año. Para promocionar la campaña, han lanzado un cortometraje que fusiona miedo y comedia en el que dos empleadas se ven perseguidas por una comitiva de zombies. El final muestra cómo los muertos vivientes no quieren comerse a las empleadas, sino que buscan aprovechar las ofertas especiales del supermercado.

uber eats apuesta por códigos promocionales en un corto de terror

¿Has escuchado alguna vez la leyenda urbana sobre lo que pasa si te quedas sin chucherías la noche de Halloween? Bajo este pretexto, Uber East Canadá ha lanzado un cortometraje verdaderamente aterrador en el que hay escondidos 30 códigos promocionales de tiendas de conveniencia de Uber Eats. La campaña se llama Don’t Run Out y está siendo todo un éxito en Canadá.

kfc: la masacre

KFC también se adentra en el cine de terror con el lanzamiento del cortometraje de serie B La Masacre. Con una duración de 13 minutos, la pieza narra la historia de cinco jóvenes que llegan a una cabaña en el bosque para disfrutar de un fin de semana en la naturaleza. Una vez instalados, deciden pedir la cena a una misteriosa pizzería, sin imaginarse el monstruoso desenlace. Al final, el objetivo de la campaña es promocionar la Pollizza, el nuevo producto de KFC de edición limitada que sustituye la base de la pizza por su tradicional pollo frito.

fantasmagoric night

Este año Fanta ha apostado fuerte por Halloween. El plato fuerte ha sido Fantasmagoric Night, una programación en streaming con varios youtubers capitaneados por Auron Play en la que pasan una noche en la Mansión Fanta. El desenlace se conocerá la misma noche de Halloween a través de Twitch. Pero esto no es lo único. Fanta también ha llenado el centro de Madrid de animaciones 3D realizadas por Maramura Experience.