La última colaboración entre Tom Hanks y el director Robert Zemeckis promete no solo emocionar, sino también redefinir el lenguaje cinematográfico tal como lo conocemos. Here, una adaptación de la aclamada novela gráfica de Richard McGuire, se perfila como una de las experiencias visuales más innovadoras del cine reciente.

En esta película, que llegará a los cines en noviembre de 2024, Zemeckis nos invita a presenciar el paso del tiempo desde un único punto de vista fijo. Durante los 104 minutos que dura el film, la cámara permanece inmóvil, observando cómo varias generaciones de una familia viven y mueren en una misma casa. Este enfoque singular convierte a Here en una especie de meditación visual sobre la vida, el amor y la mortalidad.

Además de su propuesta visual única, Here destaca por el uso de tecnología de vanguardia para rejuvenecer digitalmente a sus protagonistas. Gracias a la inteligencia artificial, Tom Hanks y Robin Wright interpretan a sus personajes a lo largo de décadas, transformándose de manera tan fluida que resulta casi imposible notar la intervención tecnológica. Este avance, desarrollado por Metaphysic Live, lleva el concepto de actuación a un nuevo nivel, permitiendo a los actores habitar múltiples épocas sin cambiar de rostro.

Con Here, Zemeckis no solo reencuentra a Hanks y Wright, quienes trabajaron juntos en Forrest Gump, sino que también nos recuerda el poder del cine para capturar la esencia de lo humano en formas que jamás imaginamos. ¿Estás listo para experimentar el futuro del cine? No te pierdas el tráiler y prepárate para una de las películas más esperadas del año.

Actualizado 06/08/2024