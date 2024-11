La 14° edición del Festival Márgenes, que se llevará a cabo del 22 al 30 de noviembre en Madrid, acaba de hacer público los films que participarán en su Sección Oficial y anuncia una serie de programaciones paralelas.

SECCIÓN OFICIAL

El festival presenta un emocionante y variado programa que incluye 12 películas de diferentes duraciones y formatos procedentes de 10 países, que forman la Sección Oficial de MÁRGENES. Este año, la selección pone su foco en algunos de los nombres más reconocidos del panorama internacional, así como en cineastas emergentes que ya han dejado su huella en el circuito de festivales como Cannes, Berlinale o San Sebastián.

Un viaje a través de miradas provocadoras e innovadoras sobre la complejidad humana y las tensiones de nuestro tiempo, a través de la exploración de fronteras geográficas y emocionales.

Títulos en competición:

Algo nuevo, algo viejo, algo prestado, Hernán Rosselli, Argentina, 2024, 100’

Caught by the tides (Atrapados por la marea), Jia Zhangke, China, 2024, 111’

Christmas Eve in Miller’s Point, Tyler Taormina, EE.UU., 2024, 106’

Eat the night, Caroline Poggi y Jonathan Vinel, Francia, 2024, 106’ – Estreno en España

Ella se queda, Marinthia Gutiérrez, México, 2024, 10’

Grand Tour, Miguel Gomes, Portugal, Italia, Francia, 2024, 129’

Invention, Courtney Stephens, EE.UU., 2024, 72’

Pepe, Nelson Carlo de los Santos Arias, Rep. Dominicana-Alemania-Namibia-Francia, 122’

Quebrante, Janaina Wagner, Brasil, 2024, 23’

The damned (Los malditos), Roberto Minervini, Italia-EE.UU-Bélgica, 2024, 88’

Time Sensitive Characters, Coralie Hina Gourdon, Francia, 2024, 16’

Veternas, Mike Hoolboom, Canadá, 2024, 8’

JURADO SECCIÓN OFICIAL

En esta edición, el Jurado de la Sección Oficial está compuesto por la actriz Irene Escolar, (ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación en 2016), la cineasta Ainhoa Rodríguez; conocida por su largometraje Destello Bravío (2021) y el crítico y programador cinematográfico Christopher Small responsable de las publicaciones del Festival, incluida su revista diaria, Pardo y ser fundador, coeditor y editor de Outskirts Film Magazine. Por otra parte, la escritora Esther García Llovet, que destaca por sus novelas Gordo de feria, Cómo dejar de escribir y Sánchez, el cineasta Chema García Ibarra cuyo último largometraje, Espíritu Sagrado, estrenado en el Festival de Locarno y el programador del Festival de Toronto Jesse Cumming, serán los encargados de entregar el premio a Mejor Película de la competición nacional, Escáner.

Por último, el Jurado Joven de este año, está integrado por: Eva Mir, Pablo Caldera, Paula Losada, Yago de Torres, y Paula Ruiz.

PROGRAMACIÓN ONLINE

Como novedad, este año, con el objetivo de acercar el cine más autoral y a un público más amplio y geográficamente disperso, el festival incorpora a su programación dos ciclos online que estarán disponible a través de la plataforma de cultura y ciencia CaixaForum+.

Por un lado, como colofón/complemento al Premio Márgenes Futura, los siguientes cortometrajes del cineasta catalán Gerard Ortín podrán verse online del 22 de noviembre al 22 de diciembre:

Agrilogistics, Reino Unido-España, 2022, 21’

Bliss Point, Italia-Reino Unido- España, 2023, 26′

Future Foods, España, 2020, 21’

Reserve, España , 2020, 27’

Wolfdog (Lycisca), Gerard Ortín, España, 2017, 45’

Por otro lado, con motivo del décimo aniversario de MÁRGENES / WORK, entre el 22 y el 30 de noviembre se podrá ver una selección de películas que han pasado por el laboratorio a lo largo de estas ediciones y que ya forman parte de la mejor cosecha del cine iberoamericano reciente.

Karen, María Pérez Sanz, España, 2020, 65’

Sobre las nubes, María Aparicio, Argentina, 2022, 146’

Les perseides, Ànnia Gabarró y Alberto Dexeus, España, 2019,72’

Mitología de barrio, Alejandro Pérez Castellanos, Antonio Llamas, Jorge Rojas

España, 2024, 70’

Muyeres, Marta Lallana, España, 2023, 76’

MÁRGENES LAFAMILY: LAS FÁBULAS ANIMADAS DE EVELYN LAMBART

Lafamily es la sección dedicada al público infantil para acercar el cine y la creación audiovisual a los más pequeños y fomentar la alfabetización audiovisual, entrelazando entretenimiento y educación.

La sesión está dedicada a la pionera de la animación canadiense Evelyn Lambart y a sus fábulas con animales, algunas de Esopo y otras propias. La sesión está dinamizada por la ilustradora Elena Hormiga, que presenta las piezas de manera guiada e interactiva, permitiendo descubrir los secretos de la técnica y las enseñanzas de las fábulas.

ENCUENTRO CON ALBERT SERRA

Con motivo del Premio Especial Márgenes a Albert Serra, el reconocido e indómito cineasta catalán mantendrá una conversación con la escritora y periodista Blanca Lacasa.

A lo largo de su trayectoria, Serra ha destacado como un cineasta comprometido con el acto creativo, indolente ante las críticas; un autor que transita con absoluta naturalidad entre el arte y el cine; desdibujando los límites entre la vanguardia y la tradición. A través de cada una de sus películas, Serra explora la forma cinematográfica para proponer nuevas maneras de pensar sobre la imagen y el mundo. Su obra se aleja de las formas narrativas convencionales e indaga en aquellos territorios situados más allá de la modernidad y del propio cine. El resultado es un universo cinematográfico que no se asemeja a ningún otro: provocador, desafiante, coherente y profundamente poético.

Una conversación que nos acercará a uno de los cineastas más audaces y provocadores de nuestro tiempo.

Actualizado 18/11/2024