Del 19 al 24 de junio, la ciudad de Logroño acogerá una nueva edición de Concéntrico, el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño que, en su décimo año, amplía su enfoque con más de 20 intervenciones urbanas y un programa expandido que explora los vínculos entre espacio público, cambio climático y vida cotidiana.

La programación de 2025 gira en torno a tres ejes: el agua, la alimentación y el paisaje urbano. Desde fuentes y riberas del Ebro hasta plazas y glorietas, los proyectos repiensan el uso de espacios comunes con propuestas sensoriales, participativas y críticas. Participan estudios internacionales como MVRDV, Sam Chermayeff Office, Soft Baroque, Bayona Studio, Traumnovelle, Suomi-Koivisto & IC-98, ACTE Studio, Sahra Hersi, h3o architects, Andreia García + Diogo Aguiar, Chris Kabel, Emil Ivănescu + Simina Filat, Studio ACTE, BairBalliet, Erazo Pugliese, Zyva Studio, SalazarSequeroMedina, Lemonot + O-SH, Nami Nami Studio, Raghad Al Ahmad y Leopold Banchini Architects.

Instalación de Andrea García + Diogo Aguiar

Junto a ellos, los ganadores de las convocatorias internacionales —Studio An-An, Abad, Borneo y JMBAD— completan un cartel que convierte Logroño en epicentro del debate sobre el futuro de nuestras ciudades. Las intervenciones se despliegan en espacios tan diversos como el Mercado de Abastos (The Boxing Dinner), el Monumento a Espartero (Piscinazo), la Plaza del Revellín (Ser Miento), la Plaza del Ayuntamiento (111 Farolas), el Soto del Ebro (Herejes), la Plaza Salón Gran Vía (Roundabout Baths), la calle Portales (Fireplace), el solar de Marqués de San Nicolás (A Third of Life), la Plazuela Alfonso de Salazar (Caseta de obra), el Parque del Ebro (Todas las líneas son discontinuas), el Embarcadero del Ebro (Habitar el río), la calle Gran Vía (¡Tod@s a la mesa!), la Plaza de la Diversidad (Rooted in Warmth), la Plaza de la Inmaculada (Reciclar la ecología), la Plaza Cofradía del Vino (Crop Top), el Patio del COAR (Criaturas Silvestres), el Parque del Carmen (Dancing Bench), la calle Los Baños (Picos), la Plaza de Santa Ana (Dormir en el heno), la Plaza San Bartolomé (Tapete), la calle San Roque (La batalla del jardinero planetario), Viña Lanciano (Earth Cooking) y, en colaboración con Romanian Design Week, Bucarest (Me apunto!).

Además de las instalaciones, el programa incluye conciertos, talleres, exposiciones como Cities Connection Project y actividades participativas que expanden el festival por toda la ciudad, consolidando a Concéntrico como plataforma internacional de experimentación urbana.