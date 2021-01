Barry Blitt firma la nueva portada de la revista con una ilustración en la que un águila calva, símbolo nacional de los Estados Unidos, eleva a Trump por los aires.

Justo coincidiendo con el traspaso de poderes y la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, la portada de The New Yorker de esta semana lleva una ilustración satírica de Barry Blitt titulada “A Weight Lifted”. En conversación con Françoise Mouly, director de arte de la revista, Blitt, que ha dibujado a Trump en infinidad de situaciones en los últimos años, señalaba: “Intento no pensar en las apariencias o situaciones en las que lo dibujaré después. Pero digamos que nada me sorprendería. No puedo creer que todavía no lo haya dibujado como una de las Rockettes. O como parte del círculo íntimo de Winnie the Pooh, por ejemplo”.

Blitt, quien trabaja desde 1992 para The New Yorker, ha firmado hasta la fecha más de 100 portadas de la revista. Además de colaboraciones para medios como Vanity Fair, Time, Rolling Stone o The New York Times. En mayo de 2020 recibió el Premio Pulitzer por sus ilustraciones editoriales.

Su estilo, con los trazos de tinta desgarbados y el color acuarelado, es muy reconocible y le confiere un estilo atemporal y hasta aséptico, que le ha servido tanto para ilustrar artículos periodísticos como libros infantiles.

Durante décadas el trabajo de Barry Blitt se ha caracterizado por satirizar la política y la cultura estadounidenses. Sus icónicas portadas para The New Yorker están definiendo el imaginario de nuestro tiempo, lo que le ha valido la adoración de críticos y fanáticos y le ha supuesto montones de correos de odio de todos los demás.