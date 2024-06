Para los detractores de la Inteligencia Artificial tengo una mala noticia. Lo que viene, relacionado con la IA va a ser todavía más superlativo. La Inteligencia Artificial va a estar hasta en la sopa. Literalmente.

En Taipei se celebra la feria más importante del mundo en cuanto a diseño y producción de ordenadores: Computex. Y no es por casualidad, aquí en Taiwan se fabrican el 70% de los chips del mundo. Es decir, que casi cualquier cosa de tecnología lleva en su interior algún componente fabricado aquí.

En esta feria de Taipei están todos los actores que forman parte del diseño de un ordenador. Conectores, carcasas, chips… cualquier tornillo, pieza o componente que tiene cualquier ordenador. Algunas marcas, como es el caso de Asus, su sede central está en Taipei con lo que esta semana aquí es la gran semana para presentar todas las novedades y hacer ruido a nivel mundial.

Todo en la feria es Inteligencia Artificial. Prácticamente todos los fabricantes de ordenadores apuestan por la IA ya no como parte de un software como hemos visto hasta ahora, sino incorporada en los procesadores o el propio sistema operativo. Las tarjetas gráficas llevarán IA, los procesadores llevan IA, los sistemas operativos están conectados a IA… todo absolutamente todo tiene algún componente o está ligado de alguna manera a la IA.

La Inteligencia Artificial no es más que la capacidad de computar de una manera no vista antes. No es tanto como lo imaginamos de un ordenador que hace cosas solo, un software que dibuja o crea todo o un robot que nos asesinará en cuanto nos demos la vuelta. Se trata de una manera de computar en la que la capacidad para hacer cosas se ha disparado de una manera que ahora mismo todo es posible.

La posibilidad de tener herramientas que nos permitan crear, diseñar, organizar o simplemente vivir en esta feria es evidente que en breve va a ser inmensa. Los ordenadores que puedes ver aquí son capaces de computar casi lo que quieras. Y de alguna manera se visualiza un futuro en el que todo el mundo será capaz casi con un simple clic de imaginar o crear cualquier cosa.

La buena noticia es que sigue siendo importantísimo el diseño en este nuevo futuro. Computar no es pensar, no es idear sino ser capaces de hacer lo que hacíamos siempre pero mucho más rápido y de una manera mucho más eficaz. Significa que nuestro ordenador será capaz de ayudarnos a crear como nunca antes lo habíamos hecho ya que todo se intercomunica y es capaz de tener una potencia para desarrollar proyectos que no hemos visto en muchos años.

Que es lo que más me ha gustado, o sorprendido. Lo primero las pantallas de visión 3D. Una nueva dimensión se abre ante nuestros ojos. Un monitor que al principio todo se ve borroso pero en cuanto se sincroniza con tus ojos empiezas a ver todo fuera de la pantalla, flotando o saliendo hacia fuera. En una de las demos se veía a una chica mostrando cosas a pantalla que sobresalían de la misma. Un nuevo escenario para los youtubers o streamers para acercarse a sus seguidores. No es difícil ver al próximo Ibai sacando cosas que salen de pantalla como si él mismo estuviera saliendo del monitor.

También las gafas conectadas. Es bastante probable que en un futuro nos sentemos delante de nuestro ordenador y nos coloquemos unas gafas para trabajar. Las gafas son una manera de ver, conectar y diseñar nuestro entorno digital de un modo mucho más realista. Es como sumergirse dentro del software. Sirve para jugar pero también para cualquier cosa que hagas con el ordenador. Ponérselas es como entrar en otra dimensión. Y parece que todo el mundo está diseñando unas, así que no es improbable que lleguen a nuestra mesa en breve.

También me ha dejado con la boca abierta los servidores. En esta feria los fabricantes de servidores se esfuerzan en demostrar que sus máquinas son más eficientes que el resto. Gastan menos energía, no se calientan como antes, se refrigeran de maneras impensables y sobre todo usan IA para ser mucho más eficientes en la gestión. Y viendo las dimensiones de los servidores y su potencia me hago a la idea de que en unos años cacharros similares estarán en nuestra casa u oficina con esa potencia de computación bestial. Si pensamos que hace una década un servidor era menos potente que un ordenador de sobremesa actual, las bestias que puedes ver aquí poblarán nuestros escritores en unos años.

Si los procesadores, el sistema, el software y todo absolutamente todo es Inteligencia Artificial significa que podemos centrarnos en lo más importante y en lo que los diseñadores somos mucho mejores que la mayoría, en crear cosas útiles, bellas y funcionales. La IA nos ayudará a hacerlo más y mejor.

Porque os voy a ser sincero. En general el mundo de los ordenadores está lleno de mal diseño. Son capaces de inventar cosas increibles pero en muchas ocasiones más diseñadas. Ordenadores más finos, pero con un transformador que pesa 3 kg. Una pantalla de millones de nids pero con un plástico horroroso. Y si hablamos del gráfico, es para tirarse de los pelos. Aquí todo es un escándalo de luz y de color.

Y casi lo que menos me ha sorprendido es el Bar con IA, ya que en Taiwan es bastante normal encontrarte a un robot camarero trayendo las bebidas hasta la mesa o sentarte a la mesa y que aparezca en una cinta transportadora la comida en tu plato.

A pesar de los grandes avances tecnológicos aquí se sigue demostrando que el gusto y el conocimiento profundo de ciertas materias seguirá siendo un valor dentro de nuestra profesión. De momento una IA no hará un plan estratégico de Branding, que ya os digo que a la mayoría de tecnológicas les hace falta urgentemente. Y mucho menos entenderá, porque siguen haciéndolo los ingenieros, que tipografía, composición o color elegir para explicar en una pantalla cualquier cosa.

Y para mi al menos, venir a Asia es darte un baño de realidad. Si alguien va a conquistar el mundo serán los asiáticos. Aquí se respira un mundo en el que los fabricantes de todo lo que usamos en nuestro día a día están aquí. La tecnología ahora mismo es como el aire que respiramos, está en todas partes, y aquí se puede oler que ese aire se fabrica aquí.

pd. El tema de las azafatas es otro tema que también me ha dejado alucinado, pero ya si eso hablamos otro día.