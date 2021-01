Esta nueva tipografía rompe con la norma y nos ofrece largos ascendentes y descendentes que le ofrecen una elegancia más típica de las tipografías romanas humanistas.

Eduardo Manso acaba de presentar su última creación, una tipografía geogrotesca con 20 estilos entre los que destacan sus dos juegos de cursivas, una con una ligera inclinación de 10 grados y otra más exagerada con una inclinación de 20 grados. Además, la tipografía Inklination incluye una versión monoespaciada con cinco pesos diferentes.

Inklination Light Italic

Inklination Light Italic 2

Inklination Mono, en cinco pesos diferentes.

pequeña equis

Emtype ya tiene en su catálogo una tipografía llamada justamente Geogrotesque que sigue los parámetros de este tipo de alfabetos, verbigracia, gran altura de la equis y ascendentes y descendentes cortos; además de estilos extendidos. Así su propia Geogrotesque fue actualizada posteriormente con una versión Expanded.

En este caso Inklination toma prestados los mimbres de las tipografías romanas humanistas y nos deleita con una altura de la equis extraordinariamente pequeña para su estilo. Ascendentes y descendentes se alargan, y así, vemos una elegancia inusual en este tipo de tipografías rotundas. El juego de ligaduras no hace sino cooperar para que esta geogrotesca nos parezca una tipografía grácil para según qué textos.

emtype

Emtype es una fundición independiente creada en 2002 por Eduardo Manso en Barcelona. Su filosofía es producir tipografías originales, a medida y de alta calidad, tanto para texto como display. Eduardo Manso ha recibido entre otros galardones el Certificate of Excellence in Type Design del Type Directors Club de Nueva York tres veces. Ha trabajado para clientes como Puma, The Sunday Times de Londres o el aeropuerto de Munich.

→ Emtype