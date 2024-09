La Festa del Grafisme celebra su 14ª edición los próximos 5 y 6 de octubre en Portbou, regresando a su sede inicial. Este año, el tema central es el activismo, abordado desde distintas perspectivas: desde los esfuerzos por difundir el conocimiento sobre el diseño gráfico hasta la gráfica utilizada como herramienta de protesta y cambio social. Bajo el título de “Activismos 2024”, el evento se posiciona como un foro de reflexión sobre el papel del diseño en las luchas sociales y culturales contemporáneas.

Sábado 5 de octubre: un recorrido por el activismo gráfico

La jornada del sábado comenzará a las 11:00 con las “Experiencias”, una serie de intervenciones y rutas guiadas por Portbou. Entre los invitados destacan Fanzilona, un proyecto de cultura audiovisual; Pep Puig, quien hablará del azar como herramienta creativa; Lyona Ivanova y sus ilustraciones del día a día; y Lluc Mayol, que compartirá detalles sobre una investigación realizada para Manifesta15.

Por la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una variedad de talleres y actividades. Entre ellos, destaca la creación de serigrafías stencil con el colectivo La Anacrónica y una nueva edición de Typortbou, un evento ya consolidado en la Festa. También habrá un espacio para explorar la tipografía con Joanca Casasin y para sumergirse en el mundo audiovisual experimental de Edd Carr y Fanzilona.

A las 18:15, tendrá lugar una mesa redonda moderada por Oscar Guayabero, que contará con la participación de La Anacrónica, Lluc Mayol (La Fanzinoteca) y Lluc Massaguer (La Mácula), quienes debatirán sobre la relación entre diseño gráfico y activismo. La tarde continuará con una charla de Nacho Padilla, tras la cual los asistentes tendrán tiempo libre para cenar antes de disfrutar del tradicional guateque a partir de las 23:00, con la música de DJ Guayabero y DJ Mr. Buddy.

Domingo 6 de octubre: exposiciones y reflexión activista

El domingo arrancará con visitas guiadas a las exposiciones, que estarán abiertas durante todo el fin de semana. Entre ellas destacan:

, colectivo formado por Sonia Díaz y Gabriel Martínez. Gráficas de la revuelta , una selección de piezas en proceso curada por Oscar Guayabero .

, una selección de piezas en proceso curada por . Rebellion Riso Posters, que exhibe el trabajo realizado en un taller dirigido por Anja Lutz y que ha llegado a la Festa gracias a Laura Meseguer.

Además, se revisarán piezas lanzadas online por el colectivo Espai en Blanc bajo el nombre de El Presentimiento, reflejando años de activismo gráfico. A las 12:15, el colectivo Atelier des Arpètes presentará su interesante trabajo, que cierra las exposiciones del día.

Uno de los momentos más esperados será la charla del diseñador holandés Ruben Pater, autor de los influyentes libros The Politics of Design y Caps Lock: How Capitalism Took Hold of Graphic Design, and How to Escape from It. Con una temática profundamente activista, Pater explorará cómo el diseño gráfico puede ser una herramienta tanto de análisis crítico como de acción frente a las injusticias del capitalismo. Su charla tendrá lugar el domingo 6 a las 12:15 en la sala de actos del Centro Cívico de Portbou.

La Festa: activismo, comunidad y diseño en un entorno único

La Festa del Grafisme, desde su fundación en 2008, se ha caracterizado por ser un espacio abierto y colaborativo, donde diseñadores y diseñadoras de diversas disciplinas se reúnen en un ambiente distendido para reflexionar sobre el estado actual del diseño gráfico y su impacto social. En esta edición, el activismo se convierte en el eje central de las conversaciones y talleres, poniendo de manifiesto cómo el diseño puede ser un motor de cambio en tiempos de crisis.

El evento finalizará con una paella popular el domingo, celebrando así el cierre de un fin de semana dedicado a la creatividad, la reflexión y el activismo gráfico.

Para más información sobre el programa completo y las actividades, puedes visitar la web oficial de la Festa del Grafisme: www.festadelgrafisme.org.

Actualizado 23/09/2024