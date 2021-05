Si quieres dedicarte al mundo del arte como artista profesional, comisario, crítico, mediador o gestor de arte, el máster en Creación de Proyectos y Profesionalización en Arte de LABA Valencia es una oportunidad única que no puedes dejar escapar.

Angel Masip. Two and a half minutes of midnight. Comisario: Juan Luís Toboso (Foto: Juan Peiró)

La escuela LABA Valencia lanzará a partir de noviembre de 2021 el máster en Creación de Proyectos y Profesionalización en Arte, un máster creado para artistas, diseñadores o profesionales independientes de las industrias creativas que quieran formarse y especializarse a través de la realización de un proyecto propio que les permita desarrollarse como artista profesional, comisario, crítico, director de galerías de arte, mediador o gestor de arte.

Una de las condiciones que convierten a este máster en único es que gran parte del equipo docente está formado por profesionales que facilitarán a los alumnos entrar en contacto con un amplio abanico de empresas, museos e instituciones del sector. Esto también permitirá a los alumnos tener acceso a reconocidos artistas, diseñadores, galeristas, directores de arte y todo tipo de perfiles profesionales del mundo del arte.

El máster se divide en 5 módulos que completarán la formación perfecta para dedicarte profesionalmente al mundo del arte.

Este máster nace con el objetivo de crear un cambio positivo en la oferta de posgrados, que muchas veces no cubre las necesidades reales en el mundo de la profesionalización dentro del sector de las industrias creativas. Para ello, esta oferta académica cuenta con los mejores profesionales en activo de cada especialidad y serán ellos quienes enseñarán y guiarán al alumnado, para que cada alumno pueda llevar a cabo su propio proyecto.

María Tinoco, directora del máster de Creación de Proyectos y Profesionalización en Arte y Guillermo Ros, subdirector del máster (Foto: Alberto Feijóo)

La metodología utilizada en el máster está centrada en el contacto directo y la relación con los principales agentes de las industrias creativas. Con ello, se pretende generar colaboraciones significativas mediante prácticas, workshops, eventos y experiencias donde aprender, experimentar y realizar networking. Si quieres más información puedes encontrarla aquí.

maría tinoco, directora del máster

María Tinoco es la directora del máster y subdirectora de la escuela LABA Valencia, además es experta en el mercado del arte y perito judicial tasador. Hablamos con ella sobre esta nueva propuesta de la escuela y sobre las claves para dedicarse profesionalmente al mundo del arte.

Existen muchos másteres en profesionalización de arte, ¿por qué elegir este y no otros?

Actualmente no existe ningún máster con las características del máster de Creación de Proyectos y Profesionalización en Arte de LABA Valencia. Este máster está diseñado para estudiantes que terminan sus estudios con una formación académica y no saben cómo llegar a trabajar de forma profesional en el mundo del arte, bien con un negocio propio, como freelance o para una empresa o institución.

Está pensado para todos aquellos que quieran acceder a ciertos perfiles laborales, que requieren de una formación muy específica para las cuales no existe casi oferta académica o bien es muy teórica. María Tinoco, directora del máster

Para ello contamos con los mejores profesionales en activo de cada especialidad y serán ellos quienes enseñarán y guiarán al alumnado, para que cada alumno pueda llevar su propio proyecto. No es un máster enfocado a la investigación para trabajar en la universidad, es un máster para trabajar profesionalmente en el mundo real.

¿Cuáles son sus factores diferenciales?

El principal factor diferencial es que los profesores del máster son profesionales que o bien tienen su propia empresa o están exponiendo, comisariando o produciendo para instituciones públicas y/o empresas privadas. De este modo, a lo largo del máster el alumnado podrá visitar sus espacios, ver sus trabajos en las propias instituciones y galerías, conocer dónde, cómo y con quién producen, etc.

Hablamos de formarse en un perfil de comisario, crítico de arte, artista profesional, mediador, director de galerías de arte, gestor y productor en arte, por ejemplo. María Tinoco, directora del máster

El alumno aprenderá a montar proyectos con ellos, además de relacionarse con los principales agentes del mercado del arte. El alumno que desee dedicarse al comisariado trabajará con comisarios que están realizando exposiciones en instituciones y galerías importantes y que a su vez le guiarán en su propio proyecto. Otro aspecto diferencial es que la práctica tiene un papel muy importante. Todos los aspectos teóricos se llevarán a la práctica durante el máster como parte del proceso de aprendizaje.

En el máster dais mucha importancia a la parte práctica, ¿por qué es tan fundamental para el mundo del arte formarse de esta forma?

En el sector del mundo del arte contemporáneo la teoría sin la práctica no sirve de nada y la teoría, si no está al día, puede llevarte a unos resultados bastante desactualizados y muy académicos. Estamos en un medio que evoluciona de forma muy rápida y es imprescindible conocer las últimas tendencias y saber cómo llevarlas a la práctica. Eso es algo que funciona de forma transversal durante todo el máster.

¿Por qué es importante que la docencia la impartan profesionales en activo?

Es fundamental, porque el sector del mundo del arte está en constante evolución y es muy complejo. No entiendo cómo un docente puede pedirte que montes una exposición si él jamás lo ha hecho, o nunca lo ha hecho de forma profesional; o que el docente que te forme como artista nunca haya trabajado de forma profesional como tal.

No es sólo que sean profesionales en activo, sino que además estén ahora mismo reconocidos; se trata de algo tan fácil como que teclees su nombre en Google y puedas ver todo lo que están haciendo, ese es el tipo de profesorado que nos interesa tener en nuestro máster, profesionales que pueden enseñarte porque destacan en su trabajo y porque están reconocidos en su especialidad.

El mundo del arte digital se ha disparado con la llegada de los NFT, ¿qué nos podrías contar de esta nueva tendencia?

Los NFT son el último fenómeno que ha irrumpido dentro del mundo del arte. Es pronto para hablar de ellos, ya que de momento es más un boom mediático que otra cosa, pero si las casas de subastas empiezan a contemplarlos es posible que se conviertan en una disciplina más a tener en cuenta. En cualquier caso, preferiría contestar a esta pregunta dentro de un año o dos para ver cómo se comporta el mercado y poder tener una opinión contrastada basada datos objetivos y fidedignos.

docentes y profesionales, el futuro de la formación

Tinoco asegura que el factor diferencial de este máster respecto a otros similares es que los profesores del máster son profesionales que están en contacto constante con el mundo del arte. De esta forma, el alumno puede aprender de primera mano y de forma práctica como es el mundo del arte en la actualidad y así le será mucho más sencillo encontrar su verdadera vocación profesional.

Hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este máster y este tipo de formación con algunos de los profesionales que impartirán clases en el máster en Creación de Proyectos y Profesionalización en Arte. Recogemos a continuación sus opiniones.

María Tinoco, directora del máster; Guillermo Ros, subdirector del máster; Julia Castelló, comisaria y Mathieu Mercier, artista. Docentes del Máster de creación de proyectos y profesionalización en arte (Foto: Alberto Feijóo)

mathieu mercier, artista

Formarse en el mundo del arte es todo un reto, ¿cuales crees que son las claves que hay que tener en cuenta?

Creo que algunas claves son: deseo, análisis, curiosidad, movilidad. Cuando enseño, intento optimizar las cualidades de los alumnos para que encuentren las herramientas para su propia autonomía.

¿Hacia dónde se dirige en la actualidad el mundo del arte?

La sentencia de Kandinsky: «Toda obra de arte es hija de su tiempo, y a veces también de nuestros sentimientos» parece resumir este doble papel. El arte no es una excepción a las cuestiones éticas que plantea un mundo cambiante. Antropoceno, globalización, desmaterialización, evoluciones genéticas… son temas que serán tratados cada vez más por los artistas.

¿Qué ventajas puede aportar estudiar en una escuela valenciana?

LABA es una nueva escuela en una ciudad cada vez más atractiva a nivel internacional. Valencia tiene las ventajas de una gran ciudad sin tener las desventajas. Los museos y las instituciones tienen una buena programación y viajar por toda Europa es muy fácil.

julia castelló, comisaria

¿Cuáles crees que son las claves para tener éxito en el mundo del comisariado?

No creo que existan unas claves para llegar al éxito. La figura del comisario no solamente supone una gestión (aunque es gran parte del trabajo), sino que la creatividad, investigación y ética profesional tienen que ser definitorias en los proyectos que se llevan a cabo. El éxito debe llegar de la mano del rigor y la perseverancia. Ser constante (tanto en la formación como en la práctica), la lectura, la observación atenta y mucha práctica ayudan a conseguir objetivos. Al menos, esas son las bases que más he valorado en mi experiencia hasta el momento y, de hecho, sigo aplicando.

¿Qué consejos darías a las personas que quieran dedicarse al mundo del arte y no saben cómo? ¿Por qué es importante cursar un máster de estas características?

Como decía, una buena formación, lectura, observación y práctica (en muchas ocasiones, el ensayo-error es esencial para aprender) aportan solidez a los proyectos, pero además uno mismo tiene que crear oportunidades para visibilizar ideas, conocer el contexto local e integrarse en él. Estar en contacto con los agentes que conforman el tejido cultural —a un nivel local, para empezar— es esencial para conseguir estos objetivos. Y, en la medida de lo posible, aprender junto a profesionales consolidados de larga trayectoria, como ha sido mi caso.

«Este máster da la posibilidad de trabajar de forma teórico y práctica con profesionales activos y con propuestas muy diversas. Creo que trabajar tanto los métodos institucionales como compartir otras formas de emprender puede ser muy enriquecedor para los alumnos.» Julia Castelló, comisaria y docente del máster

¿Cómo es la situación de la industria creativa? ¿Cuáles son las nuevas tendencias que marcarán el futuro del arte?

Es difícil situar el estado de la industria creativa en general, pero creo que el arte contemporáneo está aportando nuevas lecturas y modos de ver muy interesantes en sintonía con la situación actual. Hay muchos artistas y comisarios investigando y experimentando con nuevas fórmulas que podrían tomar forma institucional más adelante, y es muy enriquecedor ver ese proceso e intentar formar parte de él.

«En Valencia se respira una voluntad de querer trabajar unidos para generar contexto, nuevas propuestas, ganas de experimentar y colaborar para conseguir que Valencia sea un lugar destacado desde el que trabajar la creatividad o la producción, pero también espacios en los que visibilizar ese trabajo.» Julia Castelló, comisaria

inma femenía, artista

¿Por qué es tan importante un máster de estas características?

Creo que este máster puede ser un punto de encuentro en el que se combine el aprendizaje con la creación de sinergias creativas. Las múltiples disciplinas que se desarrollan en él y la diversidad de profesionales que participan hacen de esta titulación un lugar desde el que será posible investigar y desarrollar proyectos de interés dentro del ámbito artístico y cultural.



¿Por qué Valencia es una ciudad importante para el mundo del arte y la creatividad?



Valencia siempre ha tenido relevancia en el ámbito de las artes y diseño, siendo el momento actual una buena oportunidad. La cantidad de iniciativas privadas e institucionales y la buena respuesta de público que a menudo puede observarse hacen entrever que esta ciudad produce y demanda contenidos culturales con avidez. Además, Valencia posee un equilibrio perfecto para trabajar y estar en contacto con otros lugares, además de las oportunidades que ofrece la comunicación digital.



¿Qué crees que diferencia a este máster de otros similares?



Creo que sin duda el equipo que participa en él, ofreciendo contacto directo con profesionales del arte y la cultura. Esto permitirá generar un entorno de aprendizaje cercano donde desarrollar inquietudes colectivas e individuales, estableciendo colaboraciones para investigar y realizar propuestas innovadoras. La hibridación entre las distintas disciplinas propuestas en el programa del máster y la especialización de sus docentes hacen de este título una oportunidad única.

guillermo ros, subdirector del máster y escultor

¿Cómo definirías la metodología de este máster?

La definiría como una metodología flexible y abierta a la innovación capaz de dar respuesta a la diversidad de personas que cursen este máster, con un aprendizaje transversal y el logro de los objetivos planeados para el alumnado. Esto en general y de manera muy sintetizada.

«En lo particular, cada docente que forma el equipo tiene su propia metodología, su conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas, lo que enriquecerá la experiencia social y compartida del aprendizaje.» Guillermo Ros, subdirector del máster y escultor

Así que dentro de la metodología general del máster, se combinaran diferentes metodologías, siempre supeditadas a los objetivos generales. Eso sí, aunque haya sesiones de clases magistrales necesarias, se da total preponderancia a la práctica activa y contextualizada, dándose un cambio consubstancial en el rol del docente. Este actuará como guía de contenido y de práctica, más que como transmisor de conocimiento.

Inma Femenía, Black Mirror 2014-20 (Foto: Mariella Apollonio)



¿Cuales son las nuevas tendencias de la docencia? ¿Cómo las habéis tenido en cuenta a la hora de crear esta oferta formativa?

Uno de nuestros objetivos es ofrecer una formación integral y transversal, práctica y totalmente contextualizada y actualizada. Por ello, nos parecía fundamental trabajar con el proyecto del máster a partir de una metodología consciente de nuestra realidad y de las últimas innovaciones en docencia que no vienen de otro lugar que no sea de las propias demandas y necesidades tanto de los mismos estudiantes como del contexto profesional y social que define nuestra contemporaneidad.

Así pues, en primer lugar el rol del docente tradicional debe cambiar para determinar unos procesos de enseñanza y aprendizaje más horizontales. También se debe valorar el potencial de las TIC, el conocimiento y uso de sus propios lenguajes, y los nuevos entornos de aprendizaje, o la combinación de diferentes metodologías activas como el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) o el aprendizaje colaborativo y cooperativo.

O también, otro aspecto totalmente de actualidad es la prevalencia de la formación por competencias, que capacitan a las personas de forma integral para adaptarse a todo tipo de contextos más allá de lo académico, también en lo social y profesional. Y así, un montón de aspectos que se podrían enmarcar en esas «tendencias» que siempre llegan con retraso a la formación avanzada. Todas ellas las tenemos bien presentes y han formado parte en la construcción de una base sólida para poder lograr con éxito los objetivos de este máster.

¿Qué es lo que pretendéis con la creación de este máster? ¿Cuales serían los objetivos formativos de un alumno que quiera cursar este máster?

Lo que pretendemos con la creación de este máster es desafiar una oferta de posgrados algo obsoleta y crear un cambio positivo con una oferta más consciente de las necesidades y realidades de un sector en continua transformación. Queremos pinchar esa burbuja que separa lo académico del mundo profesional y social del ámbito de las artes.

«Muchas veces pasa que lo académico se convierte en una zona de confort que, cuando termina, te puede dejar con una mano delante y otra detrás, y te quedas solo enfrente de un abismo, sin herramientas, estrategias ni nada para hacer tu propio camino de manera autónoma y eficaz.» Guillermo Ros, subdirector del máster y escultor

Por ello, creemos realmente necesario un máster de profesionalización en las artes en que las personas que quieran desarrollar su carrera profesional con éxito, sea cual sea su camino y rol o roles elegidos, conozcan, practiquen y adopten esas estrategias, herramientas y habilidades necesarias para ese fin. ¿Cómo? mediante una orientación con profesionales en activo, resilientes e implicados en su constante actualización.

Así, como digo, el objetivo formativo principal, es preparar a esa persona artista, comisaria, diseñadora, galerista en potencia, o un larguísimo etc., para que pueda desarrollar su carrera profesional con éxito y eficacia y estimular esa motivación intrínseca que le ayude a llegar donde quiera.

→ LABA Valencia