Tras diez meses de completa rehabilitación de las instalaciones la escuela abrirá sus puertas con una oferta formativa internacional de bachelors y másters e iniciará su actividad con una exposición centrada en el multimedia, la fotografía y el vídeo contemporáneos.

Puerta principal de LABA Valencia

LABA Valencia School of Art Design and New Media, la prestigiosa escuela italiana, ha abierto su primera sede internacional en Valencia y la apertura será en febrero. LABA lleva posicionándose como un referente en el mundo del diseño, la tecnología y el arte desde hace más de 20 años y, a partir de febrero de 2021, lo hará también en Valencia. Sus instalaciones, ubicadas en la sede del antiguo Cinema Valencia, en la calle Quart número 21 y 23, han sido totalmente rehabilitadas, convirtiendo el emblemático espacio en una escuela del siglo XXI dotada de la última tecnología y medios de vanguardia para ofrecer un aprendizaje totalmente adaptado a los nuevos retos educativos digitales, virtuales y presenciales.

El curso académico se iniciará en septiembre de 2021 ofreciendo los estudios de Diseño Digital y Multimedia y de Fotografía y Video, con titulaciones oficiales británicas, reconocidas por el plan Bolonia y por todo el Espacio Europeo de Educación Superior.

LABA Valencia, siguiendo la filosofía de LABA Italia, es un espacio vivo, con un entorno proactivo enfocado a la investigación, abierto a la ciudad y a las nuevas tendencias, que apuesta por aquellos sectores donde arte y tecnología se fusionan; un lugar que viene a sumarse al nutrido tejido cultural valenciano, un nuevo punto de encuentro en pleno centro histórico para artistas y creativos.

La oferta de LABA Valencia comenzará con una exposición comisariada por Ismaël Chappaz y María Tinoco, subdirectora de LABA Valencia, con artistas contemporáneos nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, como Christto & Andrew, Antoine + Manuel, Fito Conesa y Carlos Sáez + Claudia Maté todos ellos pertenecientes a la escudería de la Galería Espai Tactel-, junto con la participación de docentes de la escuela, profesionales en activo del sector de las industrias creativas, centrados en el arte multimedia, la fotografía contemporánea y el diseño más vanguardista. Entre ellos el fotógrafo Mira Bernabeu, la artista multidisciplinar Cristina Casanova Seuma, directora de LABA Valencia junto con Andrea Contino, el diseñador multimedia Siddharth Gautam, el director creativo Álvaro Peñalta y el director de cine Antonio Savinelli.

La exposición permanecerá abierta al público hasta diciembre de 2021 y podrá visitarse con cita previa a través de la web.

Coincidiendo con la apertura de sus instalaciones, LABA Valencia realizará la primera jornada de puertas abiertas online el próximo 4 de febrero, una gran oportunidad para conocer su oferta formativa, la metodología de trabajo y su profesorado internacional. La jornada incluirá entrevistas con los docentes y un tour por las instalaciones para visitar sus aulas, dotadas de la última tecnología en equipos de diseño digital, fotografía y vídeo, un plató de más de 100 metros cuadrados o la sala polivalente Umbracle.

Continuando con la programación, el 26 de febrero dará comienzo el ciclo BlablaNights, realizado en colaboración con Valencia Capital del diseño y Espai Tactel y compuesto por 12 masterclass abiertas y gratuitas. Expertos, artistas y creativos ofrecerán una panorámica nacional e internacional en torno a las múltiples posibilidades que ofrece el digital y la tecnología en relación con disciplinas como el mobile, las artes escénicas, el multimedia, el vídeo, la fotografía o la música.

En esta primera entrega, con una programación de febrero a junio, empezamos con Carlos Grau, director del Mobile World Congress y contaremos con nombres de primer nivel como Carlus Padrissa, director de La Fura dels Baus, Alba Berneda de la productora CANADA, responsable entre otros de los vídeos de Rosalía, el laureado fotógrafo Eugenio Recuenco, los directores de Radiante Manuel Conde y Francesc Ribes y el director de Lanzadera Javier Jiménez entre otros.

También ofrecerá el Máster Internacional en Creación Multimedia para el Espectáculo, que se impartirá entre Valencia, Barcelona y Florencia, en colaboración con La Fura dels Baus y LABA Firenze.

La oferta formativa y el programa de actividades se presentarán a partir de finales de enero con una serie de eventos online: El 21 de enero, se realizó el webinar gratuito “El auge de las profesiones digitales y audiovisuales”, en el que se analizó el gran abanico de nuevas profesiones relacionadas con el diseño y la creatividad, además de las mejores salidas laborales para ellas.

El 28 de enero se ofrecerá el workshop online gratuito “Filtra2”, un workshop lúdico-creativo que permitirá a los más jóvenes aprender a crear filtros fotográficos profesionales con la aplicación mobile de Lightroom. Y finalmente el 24 de febrero se celebrará la primera Jornada de Puertas Abiertas, en la que se explicarán con detalle los estudios, se ofrecerán charlas y debates con el profesorado y se mostrarán las recién construidas instalaciones de LABA Valencia.

→ LABA Valencia

A Contino, C Casanova y M Tinoco, directivos de LABA Valencia

Un aula de LABA Valencia

Un aula de LABA Valencia preparada para la próxima apertura