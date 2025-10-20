La Escuela de Arte y Superior de Dise\u00f1o de Alicante (EASDA), referente en la formaci\u00f3n art\u00edstica de la Comunidad Valenciana, vive estos d\u00edas una situaci\u00f3n ins\u00f3lita que ha puesto en evidencia a\u00f1os de deterioro y desatenci\u00f3n. Lo que comenz\u00f3 como una plaga de pulgas que oblig\u00f3 a suspender las clases presenciales ha destapado un problema mucho m\u00e1s profundo: el abandono progresivo de un edificio que acumula deficiencias estructurales, mobiliario obsoleto y denuncias reiteradas por parte de su comunidad educativa. La semana pasada, la Conselleria de Educaci\u00f3n orden\u00f3 el cierre temporal del centro y su fumigaci\u00f3n inmediata tras detectarse una infestaci\u00f3n de pulgas que afect\u00f3 tanto a estudiantes como a profesores. La Cadena SER adelant\u00f3 que la empresa encargada del tratamiento recomend\u00f3 una doble fumigaci\u00f3n, seguida de una limpieza integral del edificio, mientras el alumnado pasaba a clases online para evitar riesgos sanitarios. En principio, la medida era preventiva y temporal, pero el episodio ha evidenciado las carencias de un edificio que, seg\u00fan denuncian docentes y alumnos, lleva a\u00f1os pidiendo reformas urgentes. \u201cEl problema no son solo las pulgas\u201d, explican varios profesores a los medios locales, \u201ces un s\u00edntoma m\u00e1s del deterioro general del centro\u201d. El deterioro del edificio El Diario Informaci\u00f3n public\u00f3 este lunes un reportaje titulado \u201cEl declive de la Escuela de Arte de Alicante: de las pulgas a las quejas por el deterioro del edificio\u201d, donde se recogen los testimonios de docentes y alumnos que denuncian falta de mantenimiento, goteras, grietas, mobiliario da\u00f1ado y una ventilaci\u00f3n insuficiente en talleres y aulas. El texto se\u00f1ala que la situaci\u00f3n actual es consecuencia de a\u00f1os de desinversi\u00f3n y desatenci\u00f3n institucional, pese a las reiteradas quejas remitidas a la Conselleria de Educaci\u00f3n. La comunidad educativa sostiene que los problemas estructurales se arrastran desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada y que no se ha ejecutado ning\u00fan plan integral de rehabilitaci\u00f3n. Desde Alicante Plaza confirman que la direcci\u00f3n del centro se ha visto obligada a reorganizar toda la actividad acad\u00e9mica de manera telem\u00e1tica hasta que finalice la desinfecci\u00f3n y limpieza de las instalaciones. Mientras tanto, el edificio permanece cerrado y a la espera de una evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica definitiva. M\u00e1s all\u00e1 de un incidente sanitario El caso de la EASDA ha generado un debate que trasciende lo puntual. La plaga de pulgas ha actuado como detonante de un problema estructural que afecta a numerosos centros educativos valencianos, especialmente a aquellos dedicados a la ense\u00f1anza art\u00edstica. El modelo de mantenimiento, basado en intervenciones reactivas y no preventivas, deja a estas instituciones en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad que compromete tanto la seguridad como la calidad de la ense\u00f1anza. La paradoja resulta evidente: mientras la administraci\u00f3n p\u00fablica promueve la creatividad, la innovaci\u00f3n y el dise\u00f1o como motores culturales y econ\u00f3micos, los espacios donde se forman los futuros profesionales de ese sector se deterioran a un ritmo alarmante. Los sindicatos educativos reclaman una actuaci\u00f3n urgente que vaya m\u00e1s all\u00e1 de la fumigaci\u00f3n y que incluya un plan de reforma estructural del centro. Un reflejo de prioridades La Escuela de Arte y Superior de Dise\u00f1o de Alicante no es solo un espacio docente; es un s\u00edmbolo del talento y la formaci\u00f3n art\u00edstica p\u00fablica en la Comunidad Valenciana. Cada a\u00f1o forma a centenares de dise\u00f1adores, ilustradores, fot\u00f3grafos y creativos que alimentan la industria cultural del pa\u00eds. Sin embargo, su situaci\u00f3n actual \u2014un edificio cerrado por una plaga, clases suspendidas y talleres vac\u00edos\u2014 se ha convertido en un reflejo inc\u00f3modo de las prioridades institucionales. En lugar de ser un ejemplo de inversi\u00f3n y cuidado del patrimonio educativo, la EASDA se ha transformado en una met\u00e1fora del abandono. Cuando las pulgas se van, los problemas permanecen: techos que se agrietan, talleres sin ventilaci\u00f3n, aulas donde la creatividad convive con el desgaste. Y mientras tanto, los alumnos siguen conect\u00e1ndose desde casa, aprendiendo dise\u00f1o en remoto, como si el deterioro f\u00edsico del edificio no fuese tambi\u00e9n una forma de erosi\u00f3n simb\u00f3lica.