La feria refuerza su papel como laboratorio de cultura visual y punto de encuentro entre diseño, producción e industria.

C!Print Madrid cumple una década y lo hace en un momento especialmente delicado —y fértil— para la cultura visual. La feria, que celebrará su décima edición en 2026, aprovecha el aniversario para subrayar un cambio de etapa: ya no es solo un escaparate tecnológico, sino un lugar donde se observa hacia dónde se mueve el diseño aplicado, la producción gráfica y la comunicación visual en un escenario dominado por nuevos materiales, sostenibilidad y procesos híbridos. Bajo el lema «Pensar diferente. Crear sin límites. Make it happen», el salón reivindica su condición de espacio para experimentar, debatir y anticipar el futuro del sector.

Uno de los núcleos de esta edición será el Taller Plug&Play, un área consagrada a la personalización en pequeño formato, un campo que está reconfigurando la relación entre creatividad y producción. Allí, marcas como Tajima, Epson, Lasit, Modico, Grupo FB o XTool mostrarán cómo tecnologías como el bordado, la sublimación, el marcaje láser, la impresión UV o la DTF están impulsando nuevas estéticas y modelos de negocio basados en la inmediatez y las series cortas.

El espacio CWrap, dedicado a la aplicación de vinilo, volverá a ser uno de los focos más activos del encuentro. Con el apoyo de Arlon, Fedrigoni y DPIs como partner técnico, este área ofrecerá demostraciones diarias que ponen en primer plano la técnica como herramienta creativa. Los ya reconocibles Duelos C!Wrap servirán para reivindicar la dimensión artesanal, ese conocimiento manual que sigue siendo determinante en un sector donde el acabado es tan importante como la idea.

El programa de conferencias y workshops se adentra en los debates que marcan la agenda de la industria: la transformación de los espacios con tecnologías de menor impacto ambiental, la evolución del retail, la economía circular aplicada a la producción, la automatización en un contexto de falta de perfiles técnicos, la integración de la inteligencia artificial en los flujos de impresión o los nuevos materiales capaces de reaccionar, cambiar o generar efectos inéditos. También habrá espacio para analizar el futuro de la publicidad exterior y el papel de los soportes físicos en una sociedad saturada de pantallas.

Para celebrar su décimo aniversario, C!Print Madrid prepara varias acciones especiales, entre ellas un espacio conmemorativo desarrollado junto a Cartonlab, Rol Digital, Panel Pac, Apil y PLV Impact. La feria crece respecto a la edición anterior y mantiene su vocación transversal: entender la impresión como eslabón fundamental de una cadena creativa que une concepto, técnica y producción. En este marco también se entregarán los Premios APé, que reconocerán los proyectos más destacados de impresión digital del año.

Con el apoyo de Digidelta, Epson, Realisaprint.es, Yberia y Antalis como sponsors, C!Print Madrid 2026 invita a profesionales y marcas a explorar un ecosistema en plena transformación, donde los límites de lo visual se expanden con cada nueva tecnología. Las acreditaciones ya están disponibles para quienes deseen conocer de cerca las últimas tendencias en impresión y comunicación visual.

Actualizado 02/12/2025