La Casa de Carlota e Imaginart Gallery han presentado la exposición “Hay otros mundos, pero están en este” en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una muestra de obras de arte inclusivo y de impacto con fines solidarios que se podrá visitar a partir del día 4 de diciembre hasta el 3 de febrero en la galería Imaginart de Barcelona (Avenida Diagonal, 432 – Barcelona).

Esta exposición presenta una selección de obras creadas por los artistas de La Casa de Carlota, el primer estudio de diseño en el mundo que integra a creativos con síndrome de Down y autismo en su equipo. Además de colaborar en proyectos para clientes, estos artistas exploran libremente su creatividad e imaginación dentro de BOAL —Barcelona Outsider Art Lab—, un proyecto de innovación que pretende demostrar el poder transformador del arte, la cultura y la tecnología como herramientas de mejora en las condiciones de vida de las personas.

Marian Marco, directora de La Casa de Carlota, nos traslada en una entrevista las motivaciones sobre la iniciativa y como se ha desarrollado el proyecto expositivo.

¿Cuál es la idea principal detrás del proyecto BOAL y cómo conecta con la misión de La Casa de Carlota?

«BOAL- Barcelona Outsider Art Lab- es una iniciativa tremendamente innovadora y que, en esencia, pretende demostrar el impacto positivo del arte y la cultura en la vida de las personas. Y muy especialmente en las personas con discapacidad intelectual. Pienso que conecta muy directamente con la misión de La Casa de Carlota. El propósito del estudio, cuando se creó, decía: “Queremos aprovechar el poder de la creatividad y el diseño para mejorar la vida de las personas y el planeta”»

¿Qué historias o experiencias personales del equipo inspiraron las piezas de “¿Hay otros mundos, pero están en este”?

«Diría que todas. La frase es de Paul Éluard, poeta francés dadaísta y figura del surrealismo. Y fue una especie de revelación. Una síntesis perfecta del pensamiento de BOAL. Mentes muy diferentes, que piensan diferente y se expresan diferente, pero con los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier persona. Y con un algo común, todos tienen un talento especial. Cada persona es un mundo en sí, pero todos están en este. Un mundo tan suyo como de cualquier otra persona.»

Cuando contáis con personas neurodiversas en un equipo de co-creación, ¿qué mensaje o qué idea pensáis que puede trasladarse al público que asista a la exposición? ¿Es algo que se va a explicitar o no es un tema que el asistente va a percibir?

«Sí, por supuesto que se explicita. Dar a conocer la realidad de BOAL y lo que significa, es uno de los objetivos de la exposición. Pero, siendo sincera, estoy convencida de que el público, ante la inmensa mayoría de las obras, lo único que percibirá es arte. Arte y mucho talento que hasta ahora nadie podía ver, porque esos círculos han estado siempre injustamente vetados para las personas con discapacidad intelectual.»

El arte tiene el poder de emocionar y hacer sentir, pero también es una herramienta para mejorar la vida de las personas, y este proyecto busca precisamente eso: sensibilizar y promover la inclusión a través la creatividad y el talento.

Marian Marco

¿Qué tipo de respuesta esperáis del público ante esta exposición y cómo esperáis que impacte en su percepción sobre la discapacidad intelectual?

«Esperamos que la disfruten, que descubran nuevas formas de arte y artistas aún desconocidos, pero con muchísimo talento que aportar.

Y, a la vez, descubran que las personas con discapacidad intelectual pueden hacer mucho más de lo que la mayoría cree. Y el arte no es más que un ejemplo. Esperamos que el público se lleve una experiencia emotiva y reflexiva de la exposición, que reevalúe sus propias ideas sobre la discapacidad intelectual y aprecie el valor intrínseco de cada obra expuesta.»

¿Por qué elegisteis Imaginart Gallery como el espacio para esta exposición y cómo encaja este proyecto en la línea artística de la galería y con vuestra filosofía?

«Un día, pasando por delante de la galería, entramos y conocimos a Benito Padilla, su director y fundador. Media hora después ya estábamos planeando esta maravilla de exposición. La conexión fue inmediata y la eterna apuesta de Imaginart Gallery por la innovación y la calidad, se encargaron de encajarlo todo como un armonioso rompecabezas. Benito es una figura destacada en el sector y presidente del Gremio de Galerías de Arte de Catalunya, y su visión y liderazgo lo han convertido en un referente para muchos. La galería cuenta con un carácter disruptivo y un firme compromiso con el arte innovador, y al estar a pocos metros de nuestra sede en Barcelona, nos facilita la colaboración y el intercambio constante de ideas.»

¿Qué elementos de las obras expuestas consideráis especialmente desafiantes o disruptivos?

«Más que elementos concretos, lo desafiante es que una colección de obras de artistas con síndrome de Down o autismo esté expuesta en una galería de arte, sin más apellidos. Me refiero a que lo disruptivo es ese paso que pone a artistas, como los que tenemos en La Casa de Carlota, donde siempre deberían haber estado.»

¿Cómo esperáis que este proyecto influya en futuros modelos de inclusión y en el desarrollo del arte y el diseño socialmente responsables?

«Quiero pensar que influirá. Sabemos por experiencia que en un tema tan importante como la inclusión, cada paso es muy importante por pequeño que parezca. Y ojalá sirvamos de ejemplo y otras empresas, no sólo del sector del diseño o el arte, sino de cualquiera, entiendan que la discapacidad y la inclusión aportan valor real al negocio. Queremos que la gente vea más allá de las etiquetas, reconozca el talento intrínseco y se inspire para apoyar la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.»

Los beneficios de las ventas se destinarán a Cruz Roja para apoyar a las personas afectadas por la DANA. ¿Qué importancia tiene para vosotros uniros a la ayuda de esta catástrofe?

«Teníamos previsto hacer la exposición desde hacía varios meses, pero ante el desastre que provocó la DANA, decidimos que el arte de impacto también debería ser en esta ocasión solidario. Todos los beneficios que correspondan a La Casa de Carlota serán nuestra humilde colaboración añadida a lo que ya se hizo desde el grupo Roman en el momento de más urgencia de la tragedia. Nuestras acciones reflejan nuestra actividad como primer estudio B Corp de España.»

Después del reconocimiento y los logros obtenidos, ¿cuáles son los próximos pasos para La Casa de Carlota?

«Seguir evolucionando y, si somos capaces, obtener muchos más logros. Pero precisamente estamos en un momento de reflexión interna y preparando novedades que aún no puedo desvelar. Lo que sí puedo avanzar es que hemos lanzado un proyecto recientemente que se llama Colecciones con Impacto, ya que creemos que el arte es un medio para mejorar la vida de las personas. Se trata de una iniciativa que pone al alcance de las empresas la posibilidad de alquilar las colecciones de La Casa de Carlota por un período de un año.»

Con este proyecto, La Casa de Carlota sigue fiel a su propósito de generar un impacto positivo en la sociedad a través de su actividad empresarial, siendo agentes activos del cambio en su objetivo de conseguir un mundo más justo e inclusivo. “Esta exposición demuestra que el talento y la creatividad no tienen límites. A los visitantes no debería importarles si el artista tiene o no síndrome de Down; al final, lo que importa es el talento y el resultado: arte. Sólo dejando de lado la condición del creador de la obra podremos alcanzar una verdadera inclusión”, explica José María Batalla, fundador de La Casa de Carlota.

Además, Benito Padilla, director y fundador de Imaginart Gallery y presidente del Gremio de Galerías de Arte de Cataluña, explica que “desde el año 2020, Imaginart ha orientado su programación hacia el imaginario disidente, trabajando con autores que desafían los convencionalismos del mundo del arte. “Hay otros mundos, pero están en este” es nuestro primer proyecto en colaboración con artistas neurodivergentes. Su expresividad nos ha permitido una lectura nueva y apasionante del impulso creativo, así como del arte en su esencia. Estas creaciones, además, son perfectamente homologables con las producciones de los grandes artistas del mundo moderno y contemporáneo”. Por ello, las obras de La Casa de Carlota se expondrán junto con la obra original de Miró, Picasso,Tàpies, Yayoi Kusama, Karel Appel, Jean Dubuffet, Manuel Mendive, Etel Adnan y Matisse.

Actualizado 04/12/2024