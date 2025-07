El Museo de Teruel acoge hasta el 19 de octubre Medio Lleno, una exposición que reúne algunas de las piezas más representativas de Javier Jaén, uno de los creadores visuales más singulares y reconocibles del panorama internacional. La muestra invita a recorrer su imaginario mediante carteles, portadas, ilustraciones y objetos tridimensionales que resumen más de una década de trabajo al filo del ingenio, el humor y la crítica social.

Una mirada que traduce el mundo en símbolos

Jaén lleva años afinando un lenguaje visual directo, cargado de ironía y sentido del humor, donde la imagen no acompaña el mensaje: lo contiene. En esta exposición, el visitante se encuentra con una selección de obras que han sido publicadas en medios como The New York Times, The New Yorker, El País o Time, pero también con piezas inéditas o menos conocidas que amplían el campo de acción de su estudio barcelonés hacia lo escultórico y lo instalativo.

El título, Medio Lleno, no es gratuito. Más allá de la obvia referencia al optimismo frente al vaso vacío, el concepto refleja una constante en la obra de Jaén: la voluntad de construir imágenes que están a punto de decir algo, que parecen incompletas pero en realidad están pidiendo al espectador que las complete. Hay en su trabajo una poética del fragmento, del hueco y del giro conceptual. La exposición juega con esa idea desde el primer cartel, que muestra un vaso a medias, pero del que sobresale un océano entero.

Diseño gráfico, ilustración y poesía visual

La muestra no se organiza cronológicamente ni temáticamente, pero el recorrido permite observar las constantes del autor: el uso de objetos cotidianos reconvertidos en ideas visuales, la economía de recursos, la provocación inteligente, el juego entre texto e imagen, el ritmo compositivo… También se aprecia cómo su trabajo ha ido desplazándose del diseño editorial hacia una dimensión más artística, sin abandonar nunca la claridad comunicativa.

Entre las piezas expuestas están algunas de sus obras más reconocidas, como el cartel de Madres Paralelas para Pedro Almodóvar, la ilustración con la Constitución española encuadernada al revés para El País Semanal o el corazón anatómico con máscara sanitaria para The New Yorker en plena pandemia. Pero también hay trabajos menos mediáticos que reflejan otras inquietudes: la educación, la infancia, la identidad, la violencia simbólica o el consumo cultural. En todas ellas hay una voluntad de mirar el mundo y de contar algo sin decirlo todo.

Un viaje que vale el desvío

La exposición Medio Lleno estará abierta al público hasta el 19 de octubre en el Museo de Teruel. La entrada es gratuita y el museo ofrece visitas en horario de mañana y tarde de martes a domingo. La muestra ha sido organizada por la Diputación de Teruel y forma parte de su programación de verano, que este año ha apostado por acercar al público nombres clave del diseño y la ilustración contemporáneos.