Una muestra que celebra el diseño vitalista y entusiasta, abierta al público el 8 de octubre a las 19 horas.

El IED Barcelona presenta el próximo miércoles 8 de octubre a las 19:00 la exposición CREATIVE OPTIMISM en Point One (c/ Biada, 11), en el barrio de Gràcia. La cita se enmarca en la Barcelona Design Week 2025, de la que el centro es Sede Asociada, y reivindica el papel del diseño como fuerza optimista capaz de dar respuestas a los retos contemporáneos.

La exposición reúne proyectos desarrollados en diferentes sedes del network internacional del IED —incluyendo Barcelona, Bilbao, Madrid, Milán o Roma— y propone un recorrido por disciplinas tan diversas como el diseño de producto, el gráfico, los interiores, la moda, el transporte, el motion graphics, el marketing o el design management. Cada pieza comparte una misma convicción: la creatividad, cuando se ejerce desde una mirada positiva, es una herramienta de resiliencia colectiva.

Con esta muestra pop-up, la sede del IED Barcelona mantiene su identidad como un polo de diseño en la ciudad. Dentro de la programación de la Barcelona Design Week, además, imparte el workshop “Strategic Design for Regenerative Futures”, cofacilitado con NACAR DESIGN. Una oportunidad para identificar señales de cambio positivas y construir futuros posibles con una mirada optimista.

Por otro lado, el IED Barcelona también participa en la Barcelona Design Week OFF con la exposición 10 años “New Crafts Digital Revolution”. Una exhibición, ​​en colaboración con el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), que conmemora el 10.º aniversario de este proyecto. Será del 7 al 16 de octubre en Il·lacions Design Gallery (La Rambla, 130, principal, 08002 Barcelona).

Actualizado 08/10/2025