GT Ultra, la última tipografía de Grilli Type, juega a mantener el equilibro entre dos mundos, lo visual y lo textual, lo manual y lo constructivo, lo robusto y lo delicado, el pasado y el presente. Y el futuro.

Con un notable sentido de la ironía, dicen en Grilli Type que el hecho de ser suizos no conlleva que deban ser neutrales y que, por lo tanto, las fuentes tipográficas diseñadas por ellos poseen un punto de vista, una personalidad y un significado. Y en GT Ultra queda bien patente que partir de posicionamientos teóricos firmes puede dar grandes resultados. Si a ello unimos la excelencia técnica, el asunto funciona (aquí sí que encaja el tópico) como el mecanismo de un reloj suizo.

La base conceptual de GT Ultra es la paradoja, el contraste entre contrarios que últimamente da tanto juego en el universo del diseño tipográfico. Partiendo de la idea, generalmente asentada, de que las tipos de palo seco son modernas, contemporáneas, actuales, y, por contra, las tipografías con serifa, son antiguas, serias, incluso, obsoletas o pasadas de moda, GT Ultra pone esto en duda y sostiene que ambas afirmaciones son erróneas.

No es sencillo abstraerse de los aspectos connotativos y denotativos de la tipografía. De hecho, considero que es prácticamente imposible hacerlo en un plano meramente práctico. Pero como apuesta teórica merece la pena, mucho.

Al fin y al cabo, el diseño tipográfico es una constante reflexión acerca de las formas de unos objetos visuales constreñidos por unas rígidas convenciones sin las cuales perderían todo sentido. Algo muy parecido a aquella vieja máxima que dice que el juego es tanto más juego cuanto más reglas lo rigen.

Las formas de las letras están fijadas en el cerebro de quien las lee de modo que el trabajo de reconocerlas al leerlas es imperceptible. GT Ultra no pretende jugar con la legibilidad, última frontera formal de las letras, pero sí con el concepto de los estilos tipográficos excesivamente rígidos. Una respuesta al homogéneo paisaje dominado por la omnipresencia de las sans serif.

Y una respuesta, además, no exenta de sentido del humor, con un cierto aire agradablemente despreocupado y luminoso, fruto posiblemente de hallar su inspiración en las clunky, chunky, and funky flare serif typefaces de las décadas de los 70 y 80. De ahí que GT Ultra se defina a sí misma como una humanist flare sans, un desafío a la idea de que las tipos humanistas no pueden ser de palo seco.

Diseñada por Noël Leu, cofundador de Grilli Type, GT Ultra es un sistema tipográfico formado por tres subfamilias, standard, median y fine, y 33 estilos en total. Muy versátil, desde tamaños pequeños hasta los más grandes y llamativos, juega muy bien a ese equilibrio entre dos mundos, lo visual y lo textual, lo manual y lo constructivo, lo robusto y lo delicado, el pasado y el presente. Y el futuro.

