Después de 15 años relatando el diseño a través de las pantallas y el papel, abrimos un lugar donde poder vivirlo. Gràffica inaugura su nuevo showroom en el centro de Valencia: un espacio físico donde encontrarnos para que el diseño suceda. Un espacio para compartir, experimentar, consultar, descubrir, hojear, aprender y desaprender. Un lugar para debatir y conversar sobre diseño, creatividad y cultura visual, en todas sus formas, donde podrás adquirir todo nuestro catálogo editorial además de otros productos.



Nos estrenamos el Día del Libro: miércoles 23 de abril

Para celebrarlo, hemos preparado una jornada muy especial:

10:00 h – Proyección del documental El futuro del ayer: 15 años de diseño y cultura visual en España

Será la primera vez que se proyecta en Valencia.

Tras el visionado, conversaremos sobre el presente y el futuro del diseño en España.

Una selección comentada de novedades editoriales que han llegado a la redacción: libros, revistas, objetos, rarezas… Una oportunidad para descubrir, hojear y conversar sobre publicaciones imprescindibles.

Durante todo el día podrás consultar y comprar nuestros libros, revistas y productos, además del catálogo completo de Universo de Emociones: libro, cartel, diccionario y láminas.

Nuestro showroom es, ante todo, una extensión física de Gràffica. Un lugar donde todo el recorrido de más de 15 años toma forma. Aquí vas a encontrar todas nuestras revistas (las 36 publicadas hasta ahora, en breve la número 37), todos nuestros libros y los de nuestra editorial hermana Öbjetto. También tendrás acceso a nuestra hemeroteca completa, disponible para consulta y venta.

El nuevo showroom no es solo un punto de venta. Es un lugar de encuentro. Un espacio vivo y humano, donde el intercambio de experiencias diseña los aprendizajes. Talleres, charlas, presentaciones, debates con profesionales, showbooks, etc,. pondrán en valor la experiencia presencial abierta a profesionales, no profesionales y estudiantes amantes del diseño y la creatividad en un entorno para aprender, mejorar, consultar y compartir.

Además, abrimos nuestras puertas a muchas más editoriales. Aquí podrás descubrir un catálogo editorial cuidadosamente seleccionado con lo mejor del diseño, la ilustración, el cómic, el cine, la música… Recibimos novedades todas las semanas de sellos como Campgràfic, Gustavo Gili, Phaidon, Taschen, Jardín de Monos y muchas otras. Queremos que estés al día, que puedas ver, tocar y elegir entre las mejores publicaciones del sector.

A través del tiempo, el showroom se irá transformando para ofrecerte aquellas herramientas, objetos y conocimiento que serán estimulo, utilidad e impulso para tu creatividad. Encontrarás: pantoneras, lápices, reglas, papeles, muestras de papel… Y una cuidada selección de objetos de diseño… Queremos que este espacio sea también un escaparate del diseño en nuestra ciudad.

Y cómo creemos que los libros siempre están vivos queremos compartir las joyas editoriales de nuestra biblioteca para que puedas consultarlas y admiradlas, además de que podrás acceder a una sección de segunda mano.

En este showroom hallarás un lugar de encuentro para ver, tocar, explorar y conversar. Un lugar donde Gràffica se hace tangible. Un lugar para compartir, ser y estar.

Nos vemos el 23 de abril.

Y a partir de ahí, cuando quieras.

Actualizado 16/04/2025