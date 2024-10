Se celebrará los días 16 y 17 de noviembre en el Teatre Nacional de Catalunya, con un programa interactivo de charlas en directo de fotógrafos consagrados, demostraciones de sesiones fotográficas, exposiciones, talleres y paseos fotográficos.

Tras su exitoso paso por Estocolmo, Berlín y Arles, FUJIKINA llega ahora a Barcelona para reunir a una vibrante comunidad de entusiastas de la fotografía. Este evento, que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre en el Teatre Nacional de Catalunya, promete una emocionante agenda interactiva de charlas en directo, exposiciones, talleres, demostraciones de sesiones fotográficas, préstamos de equipos y paseos fotográficos.

FUJIKINA es una cita ineludible para todos los amantes de la fotografía, las artes y las técnicas fotográficas. Organizado por Fujifilm, este acontecimiento único celebra el poder de las imágenes y de sus creadores. Bajo el lema “Más que Full Frame”, el evento ofrecerá una impresionante alineación de marcas fotográficas y fotógrafos Magnum de renombre, entre los que se encuentran el legendario fotógrafo británico Martin Parr y la célebre española

Cristina de Middel. Y completa el cartel de conferencias en directo un fantástico programa de aclamados fotógrafos españoles. Todos ellos compartirán sus ideas, experiencias y pasión por la fotografía con los asistentes, haciendo de éste un evento verdaderamente ineludible.

Martin Parr es uno de los fotógrafos documentales más conocidos de su generación y, con más de 100 libros publicados, su legado fotográfico ya está consolidado. Su obra se expone en alguno de los principales museos del mundo, desde la Tate, al Pompidou o el MOMA de Nueva York. En 2019, la National Portrait Gallery de Londres organizó una gran exposición de su obra, titulada Only Human.

Miembro de la agencia Magnum desde 1994, la presidió de 2013 a 2017. Ha comisariado dos festivales de fotografía, el de Arles en 2004 y la Bienal de Brighton en 2010, así como la exposición de Barbican “Extraño y familiar”. Y en 2017 creó la Fundación Martin Parr.

Cristina de Middel nació en Alicante en 1975 y actualmente vive y trabaja en Brasil. Se incorporó a Magnum en 2017 y se convirtió en su presidenta en 2022.

Su obra explora la compleja relación de la fotografía con la verdad, mezclando prácticas documentales y conceptuales. Tras una década como fotoperiodista, se orientó hacia ángulos poco convencionales, en particular con sus series “The Afronauts” (2012), que cuestiona las representaciones tradicionales de África, y “Journey to the Center”, que arroja luz sobre las verdaderas motivaciones de muchos de los viajes de los emigrantes.

De Middel ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Fotografía 2017, el Premio Infinito del Centro Internacional de Fotografía y el Premio Virginia, dedicado a las mujeres fotógrafas. En 2023, publicó dos libros: “Boa Noite Povo” y “The Kabuler”, en colaboración con Lorenzo Meloni.

Una larga asociación con Magnum

La presencia de estos dos fotógrafos es sólo una pequeña muestra de la larga asociación de Fujifilm con la emblemática agencia Magnum y sus estrechos vínculos con algunos de sus profesionales, que FUJIKINA se enorgullece de poder mostrar. Esta unión comenzó en 2018 con el proyecto “Home” y desde entonces ha florecido en varias regiones del mundo, abarcando desde encargos exclusivos hasta enriquecedores talleres educativos y el patrocinio de Fujifilm de la Reunión General Anual de Magnum en Arles, celebrada este verano, durante la cual se realizó el retrato oficial del grupo Magnum con la Fujifilm GFX100 II.

La colaboración entre las dos marcas fue quizá más evidente durante el festival internacional de fotografía Les Rencontres d’Arles 2024, cuando se unieron para exponer un encargo conjunto de cuatro fotógrafos de Magnum sobre el tema “Conexión” y organizaron un amplio programa de revisiones de carteras, una comisión en directo y charlas.

Fotógrafos españoles

Además de Parr y De Middel, otros aclamados fotógrafos españoles completan el elenco de los coloquios en directo de FUJIKINA Barcelona:

Eugenio Recuenco es un reconocido fotógrafo y artista transversal, cuya carrera combina publicidad, moda, escenografía y arte. A lo largo de 25 años de trabajo profesional, ha cultivado una cartera diversa, que incluye fashion films, anuncios publicitarios, vídeos musicales y, por supuesto, fotografía. Su obra se ha expuesto en el FIT (Nueva York), la Fundación Deichtorhallem (Hamburgo), el Museu del Disseny (Barcelona) y Camera Work Gallery (Berlín), entre otros.

Recuenco dedicó 8 años al proyecto “365º”, una serie fotográfica de 369 fotografías con identidad propia, que al mostrarse juntas se convierten en una instalación artística sensorial, estética, conceptual y vanguardista. Actualmente, vive detrás de la cámara, inmerso en su próximo proyecto: “Las mil y una noches”.

Álvaro Sanz se dedica a la fotografía y al cine desde 1999. La música y la naturaleza han sido siempre las dos grandes pasiones que han impulsado su creatividad. Curioso e hiperactivo por naturaleza y siempre en busca de nuevas experiencias, a lo largo de su carrera ha tenido el privilegio de trabajar en campañas internacionales para marcas icónicas, como Coca-Cola, Volkswagen o Audi, entre otras. Su trabajo como fotógrafo y realizador le ha llevado a colaborar con agencias y productoras de renombre, como Ogilvy, Lee Films o McCann.

En 2021, Sanz dio un paso importante en su carrera al asociarse con la productora White Horse para crear Eldorado Outdoor Creative Agency. Su misión es convertirse en un referente en la creación de contenidos para marcas e instituciones relacionadas con el aire libre, la naturaleza y el medioambiente. Eldorado forma parte del ecosistema de Folch Studio.

Estela de Castro es fotógrafa y profesora especializada en fotografía de retrato. Parte de su trabajo personal está fuertemente ligado a la lucha por los derechos humanos y los derechos de los animales. En su desarrollo como autora, se especializa a través de talleres y cursos con algunos de los fotógrafos nacionales más importantes como Javier Vallhonrat, Óscar Molina, Eduardo Momeñe, Valentín Vallhonrat, Manuel Outumuro o Sofía Moro.

En 2022, su proyecto “Los animales”, en el que retrata animales rescatados de diferentes tipos de explotación, se expone en PhotoEspaña y es publicado en formato libro por La Fábrica. Su obra también ha formado parte de las colecciones del Ministerio de Cultura, el Centro de Arte Dos de Mayo CA2M, Fundación ENAIRE, Asamblea de Madrid, COEM y en diversas colecciones privadas.

Salva López es un fotógrafo freelance afincado en Barcelona especializado en retratos, editoriales y campañas. Ha trabajado para clientes editoriales, como Monocle, The Wall Street Journal, The New York Times, Bloomberg Business Week, The Sunday Telegraph, la revista enRoute, Travel and Leisure, Dwell, Food and Wine o The Fader; y clientes publicitarios, como Winkreative, SCPF, DDB, Rodrigo Corral, Leo Burnett u Ogilvy. Ha ganado importantes premios, como Laus Oro con SCPF, Descubrimientos PhotoEspaña y Fotoactitud.

Tocar y probar

Los asistentes a FUJIKINA Barcelona podrán descubrir y probar las últimas innovaciones de Fujifilm en los sectores de la fotografía, el vídeo y la impresión, acompañados por un técnico especializado. Se podrá probar toda la gama de equipos, desde la compacta premium X100VI, pasando por la Serie X APS-C de gama alta, hasta la excelencia del gran formato que encarna la gama GFX, pasando por los objetivos más avanzados, accesorios versátiles, cámaras instantáneas INSTAX e impresoras portátiles. También habrá demostraciones prácticas de los sistemas de impresión profesional, como el nuevo APEOS y se podrán alquilar y tomar prestados in situ cámaras y objetivos Fujifilm.

Comprobación y limpieza

Se ofrecerá un servicio gratuito de comprobación y limpieza a los visitantes que deseen realizar el mantenimiento de sus equipos Fujifilm. Además, un equipo de profesionales de la

firma estará a disposición de los visitantes para responder a sus preguntas y apoyarles en su relación con la marca.

Para más información y detalles sobre la inscripción, visite https://fujifilm-x.com/es-es/special/fujikina-barcelona/