Slidesgo, web que ofrece plantillas para presentaciones, es el proyecto estrella de la incubadora y cuenta ya con un equipo dedicado de 40 personas.

Freepik Company, la tecnológica malagueña especializada en la producción y distribución de recursos gráficos, nació en 2010 con un modelo puro de startup bootstrapped, y a día de hoy trabaja para mantener su esencia innovadora. De esta forma, en mayo de 2020 se constituyó de forma oficial el departamento de Freepik Labs, un departamento de innovación y desarrollo que trabaja en la creación e incubación de nuevos proyectos, al más puro estilo de una aceleradora digital.

Gladys Vila, Digital Product Manager de Freepik Labs, asegura que «calculamos que los proyectos desarrollados en Freepik Labs van a sumar 140 millones de nuevos usuarios al ecosistema de Freepik Company». También explica que con esto quieren hacer accesible el diseño para cualquier persona, atendiendo a las exigencias cada vez más diversas de los perfiles que componen el segmento de creadores de contenido, más allá de los usuarios profesionales que son el target histórico de Freepik.

diferentes perfiles complementarios

El equipo de Freepik Labs está compuesto por 21 profesionales, con perfiles tecnológicos que abarcan los desarrolladores full stack, perfiles SEO, diseñadores UX o frontends, a los que se suman otros perfiles más vinculados con el arte y la comunicación como directores de arte, diseñadores o planificadores de contenido.

Juntos han puesto en marcha 6 proyectos, entre los que destaca por su éxito y proyección Slidesgo, plataforma creada en 2019 que ofrece plantillas para Google Slides y PowerPoint, que cuenta con cerca de 5.000 recursos exclusivos de temática variada y recibe una media 7 millones de visitas mensuales de usuarios de todo el mundo.

Pero no todo han sido éxitos en Freepik Labs, algo muy alineado con la filosofía startup, en la que los proyectos que no salen adelante se aprovechan para aprender. Este es el caso de Tutpad, una plataforma de formación para profesionales del diseño, a modo de comunidad, que finalmente se canceló ya que la compañía estimó que no era rentable.

En la actualidad, Freepik Labs trabaja ya en el desarrollo de nuevas herramientas de creación de contenido que verán la luz en 2022 y que complementarán los productos ya existentes.

analizar las necesidades del mercado

Para poner en marcha todos estos proyectos el equipo de Freepik Labs parte de la detección de una necesidad del mercado que no esté cubierta. A partir de ahí, se lanza un producto mínimo viable, muy sencillo, y se va haciendo un seguimiento de su rendimiento, el comportamiento de los usuarios, las áreas de mejora que pueda tener y la evolución de la competencia.

Todo ello se monitoriza a través de datos cuantitativos que se extraen con herramientas de analítica y que, como siempre, se contrastan con investigación centrada en el usuario. De esta forma, el producto va evolucionando poco a poco hasta alcanzar los niveles de rendimiento y calidad del resto de las plataformas más seniors de Freepik Company.

sobre freepik company

Freepik Company es una empresa tecnológica española especializada en la producción y distribución de recursos gráficos. Es la empresa matriz de Freepik, Flaticon, Slidesgo y Storyset, herramientas de diseño que ayudan a creativos y creadores de todo el mundo.

