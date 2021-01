Fonts In Use es un archivo público de tipografía en uso indexado por tipo de letra, tema, formato y período. Ahora cumple una década desde su creación celebrando que reúne más de 17.000 entradas y 12.000 familias tipográficas.

Tal vez esté equivocado, pero me da la impresión de que hay recursos que los diseñadores de tipos utilizamos prácticamente cada día y que el gran público tan apenas conoce. Uno de los casos más flagrantes por desapercibido para unos y absoluta referencia para otros sería Fonts In Use que, precisamente, celebra ahora su décimo aniversario. Sirva pues este cumpleaños como reivindicación.

Fonts In Use se lanzó oficialmente el 21 de diciembre de 2010. Comenzó —como todos— siendo un blog sin demasiadas pretensiones, para abrirse a las contribuciones públicas en 2012. Fue fundado por dos sospechosos habituales de la tipografía estadounidense: Nick Sherman y Stephen Coles. Empezó, decía, siendo una humilde plataforma para documentar la tipografía en el mundo real, en contexto, en uso. Hoy es el mayor catálogo de tipografía latina gracias a un equipo humano mayor y una colección de casi 17.000 diseños (usos) capturados, cada uno con al menos una de las más de 12.000 familias tipográficas catalogadas, diseñadas por alguna de las más de 3.500 fundiciones tipográficas y 10.500 diseñadores indexados.

Supongo que podría ilustrar el valor de Fonts In Use contándote que cuando accedo para una consulta rápida, acabo navegando por su archivo más tiempo (mucho más) del que me gustaría reconocer. Esto se debe a que cada una de las tipografías catalogadas tienen una ficha básica de autoría, fecha, fundición, algunos enlaces de información extra bien seleccionados y —aquí radica la verdadera magia— una colección de usos notables y, muchas veces, exquisitos. Porque sí, la tipografía nace para ser usada. Cada nuevo tipo de letra es concebido como una herramienta al servicio del diseño gráfico. Y, querido o querida amiga, hay algunos usos que elevan el diseño tipográfico a unas cotas inimaginables

Por supuesto, los usos también están bien documentados. Y todo ello vinculado y conectado haciendo frustrastemente fácil saltar de una tipo a otra, navegar por un año en concreto, redescubrir el catálogo de esa vieja fundición que ya tenías olvidada, o bucear entre cubiertas de libros de los 60. La tipografía es la columna vertebral del diseño gráfico, así que puedes imaginar que este Fonts In Use es más que un catálogo de uso tipográfico; es un compendio histórico del diseño.

Con motivo de su décimo aniversario, el equipo de Fonts In Use anuncia que está mejorando el sistema de indexación y catalogación de la información para que sea más fácil navegar transversalmente por su vasta base de datos. Además, prometen concentrarse en solventar una de las pocas fallas de este sitio web: el latincentrismo. Aunque en los últimos años se han incluido entradas en chino, japonés, coreano/hangul, árabe, cirílico, griego o hebreo, esperan continuar promoviendo contenido más diverso. ¿Esto quiere decir que voy a continuar dedicando ingentes cantidades de tiempo a pasear entre los pasillos de Fonts In Use? Fantástico.

