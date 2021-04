Mediante un sencillo buscador, podemos encontrar en la biblioteca de fuentes de la nueva plataforma aquellas tipografías que mejor se adapten a las características de nuestro proyecto.

Quien haya trabajado con tipografías sabrá de la dificultad de dar con la fuente adecuada para cada proyecto. Incluso pueden encontrarse casos de proyectos malogrados por una incorrecta elección tipográfica.

Y no nos olvidemos del tiempo. Cada profesional del diseño suele tener bien acotados los sitios a los que acudir a buscar fuentes, pero no siempre es así. Y dar con la tipografía para nuestro proyecto puede ser una labor ardua, paciente y extensa. Por otro lado, no cabe duda de que la tipografía está adquiriendo cada día más peso en el diseño gráfico (no es que antes no lo tuviera, pues es uno de sus elementos esenciales).

Quiero decir que el universo del diseño de tipos lleva unos años en plena erupción; aparecen diseños nuevos de calidad cada poco, y la vocación experimentadora y el desprejuiciamiento general están dando lugar a letras, por decirlo de un modo sencillo, de muy marcada personalidad. Se han terminado los días en que una diseñadora o un diseñador podía sacar adelante todos sus encargos con apenas tres o cuatro fuentes.

En este contexto, Font Brief viene a echar un cable a los diseñadores para facilitarles las labores de búsqueda. Se basa en la idea de que las tipografías poseen características que determinan su personalidad y a partir de estos atributos particulares se pueden clasificar. De este modo, Font Brief ordena las tipografías, mediante una cómoda herramienta de briefing, según cualidades como neutralidad o expresividad, frialdad o calidez, o estridente o discreto.

Sus creadores, el director de arte Cristian Costea y el diseñador Victor Bartis, buscan con el proyecto crear un directorio de fuentes tipográficas que reduzca considerablemente el tiempo a la hora de localizar la tipo adecuada. Como suele suceder en este tipo de iniciativas, ellos parten de sus propias vivencias profesionales a la hora de abordar trabajos editoriales o de branding para los cuales se hace necesario visitar innumerables webs de pequeñas fundiciones a la caza de esa tipografía que dé alas al proyecto.

El éxito de Font Brief está en su capacidad de poner a disposición del usuario una biblioteca de fuentes lo suficientemente amplia y contrastada.

El éxito de Font Brief está en su capacidad de poner a disposición del usuario una biblioteca de fuentes lo suficientemente amplia y contrastada. En estos momentos, la plataforma cuenta con unas trescientas fuentes, que suponemos se irán ampliando sucesivamente.

Font Brief propone un modo de sistematizar algo tan subjetivo como las características de una tipografía determinada. Una herramienta interesante y funcional, pero que, a mi juicio, no debe tomarse como sustitutivo del criterio personal y único que cada profesional del diseño ha de poseer.