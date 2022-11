Fernando de Córdoba — estratega de marca, narrativa y contenidos— ha visitado U-tad para impartir una masterclass sobre branding.

Gamusino en U-tad



Fernando de Córdoba, más conocido en redes como @gamusino, ha visitado U-tad para impartir la masterclass «Todo es branding» a los alumnos del Grado en Diseño Digital de U-tad, así como a alumnos de 1.º y 2.º de Bachillerato de diferentes centros educativos y a profesionales y apasionados del branding provenientes de España y otros países como Venezuela, Perú o Suiza.

De Córdoba es estratega de marca, narrativa y contenidos, y cuenta con 14 años de experiencia. A lo largo de su carrera ha trabajado elaborando estrategias de branded content, posicionamiento, narrativa, arquitectura de marca y supervisión estratégica de proyectos.

«Cada marca es un cajón que tienes en tu cerebro: todo lo que sabes sobre ella se encuentra ahí guardado».

En esta masterclass en U-tad, Gamusino ha empezado explicando qué no es una marca, ya que según él, «la mejor manera de contar qué es una marca es empezar contando lo que no es». Aquí ha destacado que una marca no es ni un nombre, ni un logo, ni lo que estas dicen de sí mismas, sino un conjunto de asociaciones psico-culturales, o dicho de otra forma, «cada marca es un cajón que tienes en tu cerebro: todo lo que sabes sobre ella se encuentra ahí guardado».

Así, se puede afirmar que las marcas se basan en relaciones emocionales. Para ilustrar esto, ha puesto como ejemplo diferentes países y lo que solemos asociar a ellos, y lo mismo con distintas regiones españolas.

Continuando con la charla, ha seguido demostrando que «todo es branding» enseñando que incluso los animales tienen asociadas diferentes concepciones, como las ardillas y las ratas, que a pesar de ambos ser roedores, las primeras son percibidas generalmente como «cuquis» o «adorables» y las segundas como «repugnantes» o «feas».

A raíz de todo esto, De Córdoba también ha insistido en que cada persona es una marca: desde lo que hablamos, hasta cómo nos vestimos o qué comida pedimos en un restaurante, todo construye la percepción que los demás tienen de nosotros.

Apple, por ejemplo, comprendió esto a la perfección cuando pasó de colocar sus características manzanas en los portátiles mirando hacia afuera en vez de hacia el usuario. Y es que lo que proyectamos, lo que queremos que los demás vean de nosotros, a veces nos importa mucho más que lo que realmente somos.

«Lo que queremos que los demás vean de nosotros, a veces nos importa mucho más que lo que realmente somos.»



A continuación, el ponente ha propuesto un juego en el que los asistentes tenían que intentar adivinar el tipo de persona (sexo y edad) que se escondía detrás de las tres marcas que ellas pensaban que las definían. Curiosamente, la mayor parte de ellos coincidían en la elección del perfil: mujer de 40 años, hombre de más de 65 años…

Al final de la ponencia todos los asistentes han podido hacer preguntas a De Córdoba, quien además de resolverlas ha trasladado múltiples consejos acerca de la industria, desde cómo tratar con los clientes hasta cuál es la mejor forma de encontrar empleo.

Según la coordinadora del Grado en Diseño Digital de U-tad, Vanessa Ruiz, «el papel que juegan los diseñadores digitales en las empresas y en el posicionamiento de las marcas es clave en un mundo cada día más digital y competitivo. El branding nos rodea, y los diseñadores deben saber manejar a la perfección las técnicas y herramientas del diseño en sus diferentes disciplinas (diseño gráfico, motion graphics, edición de vídeo, arte digital, comunicación publicitaria y conceptualización, diseño de aplicaciones y usabilidad), pero también la estrategia de marca».

La visita a U-tad de Fernando de Córdoba pone de relevancia el compromiso del centro universitario para con sus estudiantes, a quienes ofrecen siempre la oportunidad de aprender de los mejores profesionales de la industria como parte imprescindible de su formación, con el objetivo de que se conviertan más pronto que tarde en uno de ellos. Así, el contacto permanente con las empresas forma parte del ADN de U-tad, al igual que la formación reglada de excelencia.

→Puedes ver la masterclass aquí.