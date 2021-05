La editorial del artista ha comunicado hoy que falleció el pasado 6 de mayo a los 54 años debido a una disección aórtica aguda.

El mundo del manga está de luto tras conocer la triste noticia del fallecimiento del ilustrador Kentaro Miura, autor de Berserk, a los 54 años de edad. Así lo ha confirmado Young Animals, su revista editorial, a través de un comunicado oficial publicado en Twitter en el que se explicaban las causas de la muerte del artista y se le rendían unas breves palabras de homenaje.

«Nos gustaría expresar nuestro mayor respeto y gratitud por el trabajo de pintura de Dr. Miura y orar por su alma», afirmaban desde una editorial que llevaba trabajando con Miura desde 1992 hasta su fallecimiento. De forma periódica, publicaban nuevos episodios del famoso manga Berserk, una historia que todavía está incompleta y que ha sido la creación más importante de este artista.

【三浦建太郎先生 ご逝去の報】

『ベルセルク』の作者である三浦建太郎先生が、2021年5月6日、急性大動脈解離のため、ご逝去されました。三浦先生の画業に最大の敬意と感謝を表しますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。

2021年5月20日 株式会社白泉社 ヤングアニマル編集部 pic.twitter.com/baBBo4J2kL — ベルセルク公式ツイッター (@berserk_project) May 20, 2021 Muere el autor de Berserk

Kentaro Miura nació el 11 de julio de 1966 y durante su vida ha sido reconocido por ser un mangaka o artista de cómics mangas. Miura se inició en el mundo del manga cuando tenía 10 años con la creación de Miuranger, un cómic que fue publicado por sus compañeros de clase en la escuela y que acabó llegando a los 40 tomos. Más adelante, en 1977, lanzó su segundo manga llamado Ken e no michi (El camino de la espada), usando por primera vez la técnica de la tinta india.

Fue en 1985 cuando Miura se preparó para el examen de ingreso a la facultad de arte de la Universidad Nihon. Para ello, envió el manga Futanabi y consiguió ser admitido. Además, gracias a este proyecto más tarde fue nominado Mejor Autor Debutante en la revista Shūkan Shōnen Magazine.

berserk, un manga para la historia

Y es en 1988 cuando Miura crea un manga de 48 páginas titulado Berserk Prototype, que fue una introducción de su obra de manga más famosa: Berserk. Este lanzamiento le llevó a recibir un galardón en Comi Manga School. Pero no fue hasta 1997 cuando Miura supervisó la producción de los 25 episodios de anime de Berserk, que se lanzaron ese año en la cadena NTV. Tras su gran éxito, se publicaron varios art books y otros materiales nuevos relacionados con el universo Berserk. De esta forma, en 1999 Miura hizo una contribución menor en el videojuego de la consola Dreamcast Sword of the Berserk: Guts’ Rage.

Muere Kentaro Miura, autor de Berserk

La obra contaba con más de 40 volúmenes publicados, y todavía no estaba cerrada la trama.

Berserk es un manga con un estilo épico fantástico y de fantasía oscura. Comenzó a publicarse al año siguiente de su primer lanzamiento en la revista mensual Animal House, hasta que en fue reemplazada en 1992 por la revista quincenal Young Animal, donde fue publicado irregularmente hasta 2021. La obra está dividida internamente en sagas que se dividen en capítulos que, al mismo tiempo, se dividen en episodios.