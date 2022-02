Miguel Gallardo ha fallecido este lunes en Barcelona a los 66 años a causa del cáncer que padecía desde 2020.

Miguel Gallardo (Lleida, 1955) es dibujante, ilustrador, historietista y viñetista… Estudió en la escuela Massana de Artes y Oficios (Barcelona). Comenzó su carrera profesional compaginando el cómic (fue uno de los autores de Makoki, en los 80, personaje icono del underground) y la ilustración para acabar dedicándose plenamente a esta última actividad.

Gallardo fue uno de los fundadores de El Víbora, revista de cómic de referencia del underground en los 80. Fue también colaborador habitual como ilustrador en La Vanguardia y en diferentes diarios y revistas nacionales e internacionales como The New York Times, The New Yorker, El País o The Washington Post.

A través de sus carteles, portadas y cómics Miguel Gallardo se ha convertido en un ilustrador esencial para entender las últimas décadas gráficas de nuestro entorno.





Ganó dos premios del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, incluyendo el Gran Premio del Salón en 2014 a toda su trayectoria, y ganó también el Premio Nacional de Cómic de Catalunya por María y yo, la obra en la que relata sus vivencias con María, su hija con autismo.

En 2013 recibió el Premio Gràffica «por ser un ilustrador con un gran nivel, pero además Gallardo no solo dibuja, cuenta historias y lo hace como solo él lo puede hacer. Por contarnos historias que se clavan dentro. Por su indispensable María y yo (libro y película) y por la capacidad de contar la historia de su padre en época del franquismo en formato de libro».

Su última historia fue la de su encuentro con el cáncer: Algo extraño me pasó camino de casa. Un proyecto que nace de la necesidad de su autor de dibujarlo y explicarlo todo, primero para entenderlo él mismo y después para contarles a los demás «lo que es viajar a la luna sin casco y luego volver sin mapas ni guías… Pero sin melodramas, ¿eh?».

Ha fallecido Miguel Gallardo, el papá de María

Cuando en 2013 lo entrevistamos en Gràffica con motivo de su premio y le preguntamos con cuál de sus infinitos personajes se identificaba más, él contestó «con el papá de María, que soy yo mismo». Así que el mejor titular para esta triste necrológica sería «Ha fallecido Miguel Gallardo, el papá de María».