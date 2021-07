El uso de la tecnología en la educación creativa es una realidad desde hace tiempo, sin embargo es una realidad cambiante. Con la implantación de nuevas tecnologías y la aparición de nuevas profesiones asociadas al diseño digital las empresas tecnológicas tienen mucho que decir. Hablamos con Faik Karaoglu, director de marca de Wacom, quien nos explica qué papel juegan los docentes y la tecnología en el desarrollo del proceso creativo.

Los creativos trabajan constantemente en su expresión artística y así evoluciona su creatividad. Asumir riesgos, probar algo nuevo y desarrollar nuevas técnicas son la esencia del proceso creativo. Al mismo tiempo, la tecnología está ampliando constantemente los límites para crear nuevas soluciones. En este sentido, la tecnología, la creatividad y las artes tienen mucho en común. Los creativos siempre explorarán nuevas tecnologías para expresar sus ideas, al igual que los ingenieros de Wacom siempre explorarán nuevas formas de que nuestros productos les ayuden aún más a hacerlo.

el rol del docente

Los profesores desempeñan un papel importante en este sentido. Proporcionan a los estudiantes las herramientas y técnicas necesarias y una comprensión fundamental de los fundamentos teóricos. Un buen profesor animará a sus alumnos a ir más allá e intentar algo nuevo. Para preparar a los estudiantes para un futuro profesional exitoso en la industria creativa, los profesores llevan los fundamentos universalmente aplicables de la teoría del arte —desde la composición, la teoría del color y los efectos de los diferentes estilos y abstracciones— a la realidad actual y los combinan con el poder y la creciente relevancia de las nuevas tecnologías digitales.

«Wacom trabaja constantemente en la creación de herramientas digitales mejoradas, más intuitivas y fáciles de usar que ofrezcan a los creativos nuevas oportunidades.» Faik Karaoglu, director de marca de Wacom

Cuando pensamos en carreras creativas como, por ejemplo, el diseño de productos o juegos, la ilustración, la animación, los efectos visuales, la realidad virtual o el arte digital, incluimos el uso de herramientas que son un estándar en las respectivas industrias. Wacom trabaja constantemente en la creación de herramientas digitales mejoradas, más intuitivas y fáciles de usar que ofrezcan a los creativos nuevas oportunidades. Pero mientras que un nuevo software siempre necesita un poco de formación y práctica, los lápices y pantallas digitales son muy versátiles. Una vez que te has habituado a trabajar con un lápiz Wacom, todo tu flujo de trabajo creativo se verá beneficiado independientemente del software o el entorno en el que trabajes.

tecnologías intuitivas

Muchos estudiantes y jóvenes creativos tienen múltiples habilidades impresionantes que han desarrollado por sí solos. Principalmente movidos por la curiosidad y la ambición, pero también contribuye que la tecnología es fácil de usar y la abundancia de tutoriales. Muchos profesionales creativos de éxito nunca han recibido una educación formal en muchas de las herramientas que utilizan a diario. Pero las universidades siguen ofreciendo una ventaja muy valiosa: proporcionan a los estudiantes la base teórica que les permite comprender y analizar mejor las nuevas tareas y retos, y abordarlas de forma más sistemática y establecer un flujo de trabajo sólido. Y como todas las industrias, incluida la creativa, giran en torno a la eficiencia, esto es una verdadera ventaja. Porque te permite centrarte más en lo importante: crear algo nuevo.

«Asumir riesgos y probar algo nuevo son la esencia del proceso creativo.» Faik Karaoglu, director de marca de Wacom

El uso constante de herramientas digitales ha hecho que muchos abandonen la escritura manual, centrándose en tomar notas exclusivamente con el ordenador. Pero los bolígrafos son herramientas casi mágicas. Son intuitivos y fáciles de usar y permiten pasar de la escritura al garabateo, al esbozo o al dibujo de forma inmediata, lo que los hace más poderosos que un ratón o un teclado. Por eso el bolígrafo siempre ha sido la herramienta esencial para la enseñanza y el aprendizaje visual, especialmente en la educación artística. Creo que el futuro de la educación pasa por la digitalización y los dispositivos de lápiz digital de Wacom ofrecen una gran oportunidad en este sentido, porque integran lo mejor de ambos mundos: las ventajas de la tecnología digital y las virtudes del mundo analógico.

el futuro

El próximo gran salto tecnológico es el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada. Ambas ofrecen nuevas y emocionantes posibilidades y cambian la forma en que pensamos, percibimos y desarrollamos los espacios y los objetos.

Ya se utilizan mucho en varios sectores, como la ingeniería, el mantenimiento a distancia, la arquitectura, la automoción y el diseño de productos, así como el diseño de juegos y los efectos visuales. Pero no sólo son grandes herramientas creativas, sino también un medio fascinante para enseñar. Imagina lo que se puede hacer con la rv o la ra en las clases de historia o biología, física o medicina. Todo esto necesita personas que puedan manejar estas tecnologías y crear el contenido necesario.

fomentar la creatividad

La tecnología desempeña un papel vital en nuestras vidas. Cuanto más la entendamos, mejor podremos utilizarla y desarrollarla para afrontar los retos de nuestro tiempo. Sin embargo, la tecnología digital a menudo se ve sólo como una comodidad o para el consumo, la distracción y el entretenimiento. Creo que es muy importante mostrar su potencial creativo. Especialmente para los jóvenes, supondrá una gran diferencia si podemos animarles a participar activamente en la configuración de nuestro futuro a través de las tecnologías digitales y no sólo a consumirlas.

«Cuanto más entendamos la tecnología más podremos utilizarla y desarrollarla para afrontar los retos de nuestro tiempo.» Faik Karaoglu, director de marca de Wacom

La tarea de la industria es desarrollar herramientas y tecnologías que no sólo faciliten las cosas de forma eficaz, sino que proporcionen a los usuarios una buena experiencia y les permitan alcanzar los objetivos previstos. Por eso Wacom crea herramientas de creativos para creativos e involucramos a los usuarios creativos en cada paso del desarrollo del producto. Y es la razón por la que Wacom colabora estrechamente con escuelas y universidades generales, así como con algunas de las principales escuelas de arte y diseño. Porque creemos que la mejor educación y formación profesional necesita las mejores herramientas.

dibujar «a boli»

La animación y la ilustración están en el centro de lo que hacemos. Especialmente los ilustradores son los más exigentes con sus bolígrafos y pinceles. Por eso siguen impulsando el desarrollo de nuestros productos. Cuando Wacom presentó su primera pen tablet, era un producto que sólo utilizaban unas pocas personas muy especializadas. La animación y la ilustración todavía se hacían principalmente con un lápiz sobre papel. Pero Wacom siempre ha creído en unir la creatividad y la tecnología de forma significativa. Con cada nueva generación de productos cerramos aún más la brecha entre el usuario y su creatividad. Y al mismo tiempo, socios como Celsys han conseguido que su software de ilustración Clip Studio Paint sea más accesible y fácil de usar para un número cada vez mayor de creativos.

La visión de Wacom siempre ha sido acercar a las personas y a la tecnología. Hoy en día somos el principal fabricante mundial de pen tablets creativas y pantallas interactivas, así como de soluciones para la firma digital. Nuestra avanzada tecnología se ha utilizado en la creación de algunas de las películas más emocionantes del mundo, efectos especiales, moda, diseño y arte digital, pero también en entornos educativos y de trabajo desde casa. Lo que empezó con una pen tablet se convirtió en una gran variedad de pen tablets, monitores interactivos e incluso un ordenador interactivo creativo móvil para cubrir diversas necesidades y presupuestos: desde la pen tablet compacta One by Wacom y el monitor interactivo Wacom One de 13 pulgadas para estudiantes y principiantes creativos, hasta los impresionantes monitores interactivos Wacom Cintiq Pro de 24 o incluso 32 pulgadas y el potente ordenador interactivo creativo Wacom MobileStudio Pro para las más altas exigencias de los profesionales creativos.

«Los ilustradores son los más exigentes con sus bolígrafos y pinceles.» Faik Karaoglu, director de marca de Wacom

Hoy en día vemos un nivel de detalle y precisión en el arte digital que habría sido inimaginable hace sólo unos años. Es aún más impresionante si te das cuenta de que gran parte de lo que vemos a nuestro alrededor ha sido creado digitalmente en un ordenador con la ayuda de un dispositivo de lápiz de Wacom. Imágenes que parecen fotos reales de personas y productos, o escenas de películas con actores famosos han sido dibujadas y creadas completamente desde cero, productos y diseños tan complejos o individuales que sólo pueden ser desarrollados digitalmente. Hasta hace poco, a mucha gente le costaba entender las ventajas de utilizar un bolígrafo en un dispositivo digital. Por suerte, esto ha cambiado y ejercer una profesión en la industria creativa se está convirtiendo cada vez más en una opción profesional al alcance de más y más personas.

Puedes encontrar la entrevista íntegra a Faik Karaoglu en el número 22 de la revista Gràffica Enseñar y aprender.

