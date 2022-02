Te presentamos las principales características que debes tener en cuenta si estás buscando los mejores monitores para un diseñador gráfico de 2022.

Diseñadores gráficos o fotógrafos profesionales son claros ejemplos de que una buena elección de las herramientas de trabajo va a repercutir directamente en su productividad, también en la calidad del producto que ofrecen a los clientes. Por ello, te presentamos los mejores monitores para un diseñador gráfico en 2022.

En este artículo vamos a centrarnos en un componente tan importante como es el monitor, la ventana de entrada y salida de nuestras creaciones. Identificar las necesidades especiales de estos roles laborales nos ayuda a entender en qué especificaciones tenemos que priorizar, y cuáles podemos dejar en un segundo plano.

Podemos adelantar que el tamaño, la resolución y la reproducción de color son los tres ingredientes básicos para una elección correcta. Por eso vamos a centrarnos en ellos, al tiempo que tratamos otras características que van en paralelo y pueden ser definitorias en nuestra selección.

Para terminar, y como objetivo principal de este artículo, vamos a presentar ocho de los mejores monitores que podemos encontrar en el mercado, en una selección condicionada por el uso que le vayamos a dar.

el tamaño de pantalla ideal

Nos encantan las pantallas grandes, pero tenemos que estudiar el espacio real que tenemos para ellas. Lo que no es para nada recomendable es bajar de las 24 pulgadas, ya que es una diagonal mínima para poder realizar los trabajos con comodidad.

Todo el que esté trabajando en el sector creativo será conocedor de lo complejas que son las herramientas software que se utilizan. Necesitamos abrir diferentes ventanas para diferentes proyectos, y en ellos los paneles y las vistas abundan, restando capacidad al espacio de trabajo.

También hay que reconocer que el tamaño de pantalla está bastante condicionado por la resolución, de la que os hablamos con mayor profundidad en el siguiente punto. También por el formato de la misma, ya que no es lo mismo un monitor cuadrado que uno ultrapanorámico.

Si tuviéramos que elegir una diagonal ideal nos moveremos entre las 27 y 32 pulgadas. Aunque es cierto que si vamos a realizar muchas tareas a la vez, hay muy buenas opciones que se aproximan o superan las 40 pulgadas.

apuesta por la resolución 4k

Aquí la recomendación es clara: apuesta por el 4K. Los monitores con esta resolución han bajado a un nivel de precios que hace muy apetecible contar con esta definición, ideal para trabajos creativos.

En todo caso, nunca bajemos hasta Full HD, especialmente si nuestro monitor va a contar con un tamaño superior a las 24 pulgadas. No solo queremos ver las cosas con detalle, también necesitamos un espacio de trabajo amplio, y eso se consigue con una mayor resolución.

En el otro extremo tenemos monitores con resoluciones muy altas como 5K, 6K, incluso 8K. En estos casos es interesante si la diagonal de pantalla es grande, para que la densidad de píxeles siga siendo muy buena, pero también es necesario contar con un hardware potente que no tenga problemas para lidiar con estas cifras.

¿curvo o plano?

Cuando realizas tus primeras búsquedas sobre monitores descubres que la oferta de monitores curvos ha crecido bastante, con opciones realmente interesantes por la inmersión que nos proporciona.

Los monitores curvos claramente son una alternativa ideada para el mundo gaming, aunque hay usuarios que se sienten cómodos editando en ellos. En trabajos creativos creemos más interesante seguir en el formato plano, ya que nos presentan la información sin riesgo de distorsiones.

Igualmente entendemos que hay muchas opciones “curvas” para creativos y alguna hemos seleccionado para este artículo. En todo caso lo que no podemos dejar de recomendar son aquellos monitores que cuentan con un tratamiento mate en su superficie, algo esencial para acabar con los molestos reflejos.

el panel ips es una garantía

La tecnología del panel que usa el monitor condiciona totalmente la calidad final del mismo. De cara a realizar trabajo creativo nos quedamos con los que apuestan por IPS, y en un segundo plano por aquellos que usan VA. Es justo comentar que poco a poco aparecen monitores OLED, pero la oferta es limitada y en precio no son ahora mismo competitivos.

Nos decantamos por los paneles IPS por su calidad de representación de colores, el nivel de brillo, los estupendos ángulos de visión y en general por sus buenos valores en todas los parámetros importantes. No nos olvidamos de que hay pantallas con paneles VA de gran nivel, especialmente destacables por sus niveles de contraste.

Parándonos en un aspecto tan reconocido en pantallas como es el brillo, es importante que los niveles sean altos para que la calidad de imagen lo sea, y lo podamos ver con comodidad en cualquier circunstancia. Debemos pedir que al menos sea capaz de reproducir 300 nits.

en la búsqueda de la mejor reproducción de color

La reproducción del color es algo extremadamente importante para un diseñador gráfico o un fotógrafo, así que tenemos que conocer el espacio de color que es capaz de cubrir el nuevo monitor. Cuanto mayor sea el porcentaje con los estándares más usados, más fiel será el color.

Esos estándares son sRGB, DCI-P y AdobeRGB, siendo los dos últimos los que nos aseguran unos colores más saturados y vibrantes.

En cuanto a la profundidad de color, tenemos que apostar por monitores con al menos 8 bit, que son capaces de mostrar 16.8 millones de colores diferentes. Si nuestro presupuesto es mayor, uno de 10-bit llega hasta los 1070 millones.

Tenemos que conocer que algunos fabricantes certifican que sus monitores vienen calibrados de fábrica, con la mejor reproducción de color posible. Un parámetro a destacar es el Delta E, se llama así a la diferencia entre dos muestras de color, una en el monitor y otra el color percibido por el ser humano. Una pantalla de calidad debe estar calibrada por debajo del valor 2.

¿necesitamos dos monitores?

Es una buena pregunta, ya que es una configuración que cada vez usan más profesionales, aunque en el mundo del diseño gráfico no es realmente una necesidad. Es una buena opción para realizar multitarea, pero en realidad el espacio de trabajo creativo quedaría en el monitor principal.

Nos parece mucho más interesante acceder a un monitor de mayor tamaño que usar dos monitores. Algo posible con facilidad en los ultrapanorámicos, como el que tenemos en la imagen. Además, dependiendo del sistema operativo es más complejo gestionar dos pantallas que una.

los mejores monitores para creativos

Aunque hemos descrito una serie de especificaciones básicas que son deseables en un monitor para perfiles creativos, la variedad que nos ofrece el mercado es muy amplia. Intentando tratar todos los formatos, precios y tamaños, hemos realizado una selección con los ocho modelos más destacados:

LG 32UN500-W: monitor 4K de 32” a un gran precio

El LG 32UN500-W es una de las mejores opciones para un perfil creativo, lo es por ofrecer a un precio bastante justo una pantalla 4K de 32 pulgadas. Contamos con todas las garantías de los paneles IPS de LG, además de un gran nivel de contraste.

Hay cosas que suman en esta opción como la calidad de los dos altavoces integrados de 5W, o el soporte AMD FreeSync por si vamos a echar unas partidas de vez en cuando. La calidad de construcción, marca de la casa, también es muy buena.

HP U28, una excelente opción 4K en 28 pulgadas

En el caso de estar buscando un monitor que se mueva en cifras cercanas a las 27 pulgadas, sin dejar de contar con la resolución 4K, hay que tener en cuenta este HP U28. Es un monitor ideado para creativos, como lo prueba su precisión con el color (DCI-P3, sRGB), gracias a la calibración de fábrica. También nos gusta por su superficie antirreflejos.

Estamos ante un panel IPS con una alta relación de contraste (1000:1) y un brillo que llega hasta los 400 nits. Destacamos además la gran selección de conexiones y puertos disponibles: HDMI, DisplayPort y un hub USB 3.0.

EIZO ColorEdge CG319X: un monitor para el profesional más exigente

Nos vamos hasta las 31.1 pulgadas en un monitor concebido para ofrecer las mejores prestaciones, sin preocuparse demasiado por nuestro presupuesto. Su fuerte es la reproducción de color (99% Adobe RGB y 98% DCI-P3), ideal para aquellos que tengan como misión final imprimir las creaciones. También es especialmente interesante para los profesionales del vídeo.

Sus proporciones son peculiares (17:9), ligeramente más altas de lo normal, de ahí que su resolución 4K DCI sea algo diferente: 4096×2160 píxeles. El panel empleado es de tipo IPS, con una profundidad de color de 10 bits, calibrado de fábrica (o con sensor de calibración) y cuenta con una superficie antirreflejo para que trabajemos con la máxima comodidad.

Apple Pro Display XDR: el mejor monitor para los amantes del Mac

Mejores monitores para un diseñador gráfico en 2022

Para aquellos que demandan vivir la experiencia completa Apple, este es el monitor de sus sueños. No solo por sus fantásticas especificaciones, también por el cuidado diseño y la adaptación a su ecosistema, eso sí, a un precio bastante alto.

Nos encontramos con un panel IPS de última generación de 32 pulgadas, que Apple bautiza como Retina Display, algo que consigue subiendo la resolución hasta las 6K (6016×3884 píxeles). Otros de sus puntos fuertes son la reproducción de color a través de algoritmos propios, un contraste espectacular y un nivel de brillo capaz de llegar hasta los 1600 nits.

Dell U4919DW: para los que apuestan por pantallas ultrapanorámicas

Mejores monitores para un diseñador gráfico en 2022

Este Dell es la opción ideal para aquellos que prefieren pantallas ultrawide, con la intención de realizar multitarea mientras crean sus proyectos. El panel IPS nos asegura una reproducción del 99% en el espacio de color sRGB. También es destacable por su gran resolución 5K (5120 x 1440 píxeles).

Disfrutaremos de 49 pulgadas de diagonal en un formato 32:9, con el que nos podemos olvidar de usar dos monitores: cuenta con un modo que nos dispone dos pantallas de 27 pulgadas en su interior. El monitor es curvo, pero debido a su gran amplitud, el efecto es menos evidente.

Acer Predator X34: el monitor para los creativos que quieren jugar

Mejores monitores para un diseñador gráfico en 2022

Jugar no está reñido con ser un profesional creativo, diríamos que son actividades que suelen ir de la mano. El Predator nos ofrece una gran calidad de imagen al mismo tiempo que tiene en cuenta que debe ser rápido para poder reproducir los juegos: cuenta con soporte G-sync de Nvidia.

Consigue ser un monitor polivalente usando una variante del panel IPS (Agile-Splendor) que baja el tiempo de respuesta sin olvidarse de cubrir el 98% del espacio DCI-P3. Se trata además de un monitor ultrapanorámico (21:9) con 34 pulgadas. Cuenta con un diseño curvo, para todos aquellos artistas que quieren trabajar de una manera diferente, más inmersiva.

BenQ EW2780U: opción multimedia con buenos altavoces

Mejores monitores para un diseñador gráfico en 2022

BenQ se caracteriza por ofrecer un gran equilibrio entre especificaciones y precio, un buen ejemplo de ello es este modelo que es capaz de contentar al creativo más exigente, gracias a su panel IPS de 27 pulgadas con resolución 4K. La reproducción de color está más que cubierta con un 99 % en sRGB.

Para aquellos usuarios que busquen además una experiencia de uso multimedia, como la visualización de vídeos sin tener que usar siempre los auriculares, pueden apostar por este BenQ con unos estupendos altavoces treVolo integrados. Su potencia es de 5 W y propone diferentes escenas de sonido: cine, directo, diálogo y rock.

Dell UltraSharp UP3218K: mejor monitor 8K

Mejores monitores para un diseñador gráfico en 2022

Posiblemente sea demasiado pronto para que el mundo adopte el próximo formato de resolución, pero teniendo en cuenta que estamos en el lado de los creadores de contenido, hablar de 8K no debería asustar a nadie. La oferta de monitores profesionales con esta resolución es pequeña, pero eso no implica que no haya modelos de gran nivel.

Si tuviéramos que elegir uno buscaríamos en el catálogo de Dell, un experto a la hora de estrenar nuevas tecnologías. En el modelo que os presentamos se apuesta por un panel IPS de 32 pulgadas en la que caben 7680×4320 píxeles. Más allá de la definición, el UP3218K está al máximo nivel en reproducción de color, con un brillo y contraste al nivel de los mejores monitores profesionales.

