Actualizado 09/05/2023

Los españoles Emilio Morenatti y Bernat Armangué han sido premiados en los premios Pulitzer 2023 en una edición en la que la cobertura de la guerra de Ucrania ha sido la principal protagonista.

Dos semanas después del anuncio de las mejores fotografías del año según World Press Photo, se han hecho públicos los ganadores de los premios Pulitzer 2023, uno de los más destacados del fotoperiodismo en el panorama internacional. Como era de esperar, la gran mayoría de los trabajos premiados están relacionados con la cobertura de la guerra de Ucrania, uno de los conflictos del momento que desde su inicio ha recogido la atención de los principales medios internacionales del mundo.

fotografías de noticias de última hora

En esta ocasión, el gran granador ha sido el equipo de fotógrafos de Associated Press, que ha recibido dos galardones por sus trabajos en la ciudad de Mariupol, donde retrataron las catástrofes de la invasión rusa en unas imágenes que han dado la vuelta al mundo a lo largo del año. Dentro de este equipo se encuentran los españoles Bernat Armangué y Emilio Morenatti, este último es uno de los fotógrafos más prestigiosos de nuestro país y ya se ha convertido en un habitual en esta cita.

Además del galardón al mejor reportaje de servicio público, esta agencia internacional se ha hecho con el premio a Fotografías de Noticias de Última Hora. Según el jurado, este galardón se les ha otorgado por retratar imágenes únicas y urgentes de las primeras semanas de la invasión rusa, incluida la devastación de Mariupol después de que otras agencias de noticias se fueran. En ellas se trata principalmente como Ucrania ha sido víctima de ataques a la infraestructura civil, así como la sorprendente resistencia del pueblo ucraniano.

fotografía destacada

El premio a Fotografía Destacada, uno de los más prestigiosos de la fotografía internacional, ha sido para Christina House de Los Ángeles Times por una fotografía en la que se muestra una mirada íntima a la vida de una mujer embarazada de 22 años que vive en la calle en una tienda de campaña. Son imágenes que muestran su vulnerabilidad emocional mientras intenta mantener la custodia de su hijo.

informes ilustrados

En una edición en la que no se han entregado galardones especiales, la ilustradora Mona Chalabi ha recibido el premio a Mejor Informe Ilustrado por sus creaciones para The New York Times en los que se muestran ilustraciones sorprendentes que combinan informes estadísticos con análisis minuciosos para ayudar a los lectores a comprender con inmensa riqueza el poder económico de Jeff Bezos, fundador de Amazon.

