El pasado jueves 24 de agosto, presenciamos la 7ma edición de los Latin American Design Awards, la plataforma que se alza como faro de la creatividad en Latinoamérica. Este evento, anhelado por diseñadores, ilustradores, creativos y artistas visuales, culminó con la entrega de los prestigiosos Rayos de Oro.

La histórica velada tuvo lugar en el Museo de Arte de Lima (MALI), una locación emblemática que sirvió como telón de fondo para una ceremonia de entrega de premios en su auditorio, seguida por un cocktail en el majestuoso Grand Hall del museo.

La edición de los LADAWARDS 2023 convocó a más de mil proyectos inscritos, provenientes de distintos rincones de Latinoamérica: Chile, Argentina, Colombia, México, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Venezuela y Perú. Estos proyectos competieron en 10 categorías y más de 100 subcategorías, que abarcaron desde Diseño Gráfico y Diseño de Producto hasta Animación, Packaging, Ilustración, Type Design, Tipografía, Digital, Editorial y Branding.

Los proyectos atravesaron un riguroso proceso de selección a manos de un jurado internacional, compuesto en su mayoría por destacadas mujeres de la industria. Estas mentes brillantes eligieron finalmente a 213 proyectos ganadores, que abarcan tanto a Profesionales como a Estudiantes.

El jurado estuvo compuesto por profesionales como Samia Jacintho (Casa Rex), Pablo Martin (MUBI), Ira Ivanova (Studio Yukiko), Gabriel Finotti (SOMETIMES ALWAYS), Carole Baijings (Holanda), Lucas Couto, Stan Haanappel, Jonas Zieher, Connor Campbell, Joseph Melhuis, Sarah Di Domenico (Wedfestudio), Mariam Stepanyan, Anssi Kahara (Grafia), Andrea Galvez (Fibra), Paola Saliby desde Brasil. Eugenio Mello, Nuria Bellver, Pepita Sandwich, He Jumping (Hesign International), Leandro Assis (Lebassis), Talia Cotton (Pentagram), Thomas Hervé, Kim Boutin (DVTK), Laura Scofield (Atlantic Re:think), Alex Hunting (Alex Hunting Studio), Michelle Philips (Studio Yukiko), Vanessa Eckstein (Blok Design), Min Lew (Base Design), Simon Dixon (DixonBaxi) y Fidel Peña (Underline Studio).

En esta edición, se otorgaron dos Grand Prix, los máximos honores con una votación unánime del jurado. Estas prestigiosas distinciones fueron conferidas en la categoría de Diseño Editorial a Vernácula de Uruguay y en la categoría de Diseño Gráfico a Estudio Tropical de Brasil.

Los premios especiales del año incluyeron el galardón al Mejor Nuevo Estudio, otorgado a Nubikini Studio de Colombia. Además, cabe resaltar el premio al Cliente del Año, que reconoce la entidad con la mayor contribución al mundo del diseño, en esta ocasión, el título recayó en el Sundance Film Festival, el icónico evento del cine independiente estadounidense.

El momento culminante de la noche, sin lugar a dudas, fue la emocionante revelación de que el galardón al Estudio del Año fue otorgado a Porto Rocha de Brasil, un premio que eleva a la agencia creativa con el más alto nivel de excelencia y reconocimiento.

En esta septima edición el título de Estudio del Año recae una vez más en manos de los talentosos profesionales de Porto Rocha, quienes mantienen su reinado después de haber obtenido el mismo honor en 2021.

Brasil se alzó como la estrella indiscutible de la velada, cosechando un impresionante total de 106 proyectos ganadores: 11 para estudiantes, 40 bronces, 39 platas, 15 oros y un Grand Prix, lo que los convierte en la nación más premiada de la región. México y Colombia le siguen de cerca.

Este año han sido 14 los proyectos ganadores de LADAWARDS Estudiantes que han conseguido el Rayo Rosado, la mayor distinción que se da al trabajo de alumnos y recién graduados de las escuelas y universidades de Latinoamérica.

No podemos dejar de mencionar la incorporación de un nuevo galardón en esta edición: el Mejor Estudio por Países. Los galardonados incluyen a Paz Miamor de Argentina, Polar, Ltda. de Brasil, Frase8///Studio® de Chile, S&Co de Colombia, Nuno Studio de Ecuador, Underline Studio representando a El Salvador, Antara Studio de Guatemala, Faena Studio de México, Oniria/Tbwa de Paraguay, Regina Acra de República Dominicana, Vernacular representando a Uruguay, Vaca de Venezuela y, en representación del Perú, Estudio Provincia.

Más info: ladawards.org.