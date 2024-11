Los 4 oros son para “rare” de Kids para Bodegas Arráez and FEDER; “PURLOM ¡A LA MESA!” de ONMI DESIGN para PURLOM ¡A LA MESA!; “NEW YEAR’S ROBBERY” para Netflix & Hijos de Rivera de CYW y “Oliveira Dos Cen Anos” de Little Spain para Real Club Celta.

El proyecto “Oliveira Dos Cen Anos” de Little Spain, con música compuesta por C Tangana y que conmemora el centenario del Real Club Celta, recibe el Premio ADCE Genius Loci.

VML (Reino Unido) “Waiting to Live” gana el Grand Prix para esta edición de los premios ADCE



El Grand Prix ADCE de este año ha sido asignado a la campaña “Waiting to Live” de VML (Reino Unido) para NHS Blood & Transplant. El jurado, compuesto por 58 creativos de 22 países europeos, se reunió primero de forma virtual y luego en Barcelona los días 29 y 30 de octubre para deliberar y evaluar los mejores trabajos creativos de toda Europa. Hoy, durante la Gala de los Premios, parte del ADCE Festival ’24, se han desvelado los ganadores.



Waiting to Live

La campaña busca concienciar e inspirar a las familias a unirse al Registro de Donantes de Órganos del NHS. Con 233 niños actualmente en la lista de espera para un trasplante de órgano, la necesidad es crítica; sin embargo, en 2021/22 solo hubo 40 donantes disponibles. Para dar a cada niño en la lista de espera una mayor oportunidad de recibir una donación que les salve la vida, la campaña pone de manera urgente el foco en este problema apremiante, llamando a la acción inmediata.

Los premiados españolesLos 4 Oros españoles ganadores han sido para “Raras” de Kids para Bodegas Arráez and FEDER en la categoría de packaging; para “PURLOM ¡A LA MESA!” de ONMI DESIGN para PURLOM ¡A LA MESA! en la categoría de Identidad de marca; “NEW YEAR’S ROBBERY” para Netflix & Hijos de Rivera de CYW en Brand Experience: Nuevo uso de los medios de comunicación y “Oliveira Dos Cen Anos” de Little Spain para Real Club Celta en Film & Audio: Craft – Music and Sound.

Las Platas han sido para: “Andalusian Crush” de Ogilvy Madrid para Turismo de Andalucía en la categoría de Craft – dirección, cinematografía y montaje; “CLAUDIA DI PAOLO Hair Wellth spa kit” de Lo Siento para Claudia di Paolo en Packaging: en Branded Content “Oliveira Dos Cen Anos” de Little Spain para Real Club Celta; para PR/Events “NEW YEAR’S ROBBERY” para Netflix & Hijos de Rivera de CYW; “Taxi” de Sra. Rushmore para Atlético de Madrid en la categoría de Online Videos: “Proudly Second Best” de SAL GORDA PRODUCCIONES para IKEA en TV / Cinema Commercials; “One Drive” de Not Real para Microsoft en Motion Graphics; “La Taula” de BRANTZ para La Taula en la categoría de Logotype y “Invest where the investors invest” de Not Found para VICIO en la categoría de Interactive Design.

Los Bronces se han otorgado a: “Andalusian Crush” de Ogilvy Madrid para Turismo de Andalucía en la categoría de Craft – música y sonido y también en Typography; “Oliveira Dos Cen Anos” de Little Spain para Real Club Celta en la categoría de Craft – dirección, cinematografía y montaje; “The Recipe Run” de PS21 para KFC Spain en la categoría de Any Other; “NEW YEAR’S ROBBERY” de CYW para Netflix & Hijos de Rivera en la categoría de Branded Content; “Tribute to Hitchcock’s ‘The Birds’ – Chess + couple” de CHINA parte de LLYC para Sitges – International Fantastic Film Festival of Catalonia en la categoría de TV / Cinema Commercials. “Ya nunca es primavera” de La Despensa Increíbles Creativos para Greenpeace España en la categoría de Exterior (incluidos carteles y vallas publicitarias). “La Filmo” de democracia para el Valencian Institute of Culture en la categoría de Corporate Brand Identity; “Suro” de ONMI DESIGN para Suro en la categoría de Packaging; “Dystopia” de Fuego Camina Conmigo para Jumpers en la categoría de Campañas para marcas comerciales y “Wow Display & Text” de Carol van Waart para Keith Adams & Carol van Waart en la categoría de Typography.