Elisava organiza una nueva edición de TypeJuly, una serie de cuatro workshops para diseñadores gráficos y tipográficos.

Si quieres aprender sobre letras y tipografía con los mayores referentes internacionales durante el mes de julio no tienes que dar la vuelta al mundo, desde Elisava han organizado cursos para el próximo verano. Vienen a Barcelona en julio a compartir su experiencia en TypeJuly 2021. Una oportunidad única para trabajar codo a codo con los maestros del oficio.

Si te apuntas a estos cursos cortos de verano sobre tipografía en Elisava antes del 15 de abril tendrás la opción de obtener un descuento. La promoción Early Bird que lanza Elisava premiará a los más previsores. Si no sabes qué curso elegir, puedes apuntarte a dos, tres o a los cuatro, y obtener más descuentos todavía: si te apuntas a dos cursos de TypeJuly, el segundo tiene un 15% de descuento. Si te apuntas a tres o más cursos, el tercero curso o siguientes tienen un 20% de descuento.

Vale, y ahora querrás saber quiénes vienen a Barcelona para que tú aprendas. Así nos lo cuentan desde Elisava.

Del 28 de junio al 2 de julio de 2021 (20 horas)

¿Por qué los diseñadores de tipografía tradicionalmente piensan en blanco y negro? El mundo es en color, la web es en color, Hollywood ya no produce películas en blanco y negro…. Sólo los diseñadores de tipos siguen pensando en estos términos. ¿Por qué? Los tipógrafos viven hoy en día en la Edad de Oro del diseño. Abramos nuestra imaginación y demos color a nuestras letras. La legibilidad es un enfoque muy sobrevalorado en la comunicación tipográfica moderna.

Este taller invita a reconsiderar este enfoque tradicional del blanco y negro en el diseño tipográfico. El modernismo «menos es más» se ha convertido en una frase hueca que ilustra un enfoque conservador del diseño tipográfico. Este workshop comenzará con la deconstrucción de las formas básicas de un carácter y terminará con la transformación de una forma estática en una dinámica. Sin embargo, todo será a todo color. Color is the new Bold!

Del 5 al 9 de Julio de 2021 (20 horas)

Cuando el día termina y la noche comienza, hay un momento en que no está claro a cuál de los dos pertenece. En francés este momento se llama «entre chien et loup», entre perro y lobo. En cierto modo, este momento también existe en la tipografía, la escritura es el día y la imagen es la noche. Y exactamente así es como fluye la frontera entre el diseñador gráfico y el diseñador tipográfico, porque ¿desde cuándo el diseñador gráfico es un diseñador tipográfico y el diseñador tipográfico un diseñador gráfico? Este taller trata sobre estas áreas grises.

Los módulos, se desarrollarán herramientas para crearlos y reproducirlos. El objetivo es tener el control de todo el proceso de producción (literalmente) en sus propias manos. De este modo, se cuestionarán los procesos de trabajo convencionales y se pondrá de manifiesto la influencia directa de las herramientas en la estética. El proceso está determinado por los pares de opuestos experimento/curiosidad, vs. orden/estructura.

Del 12 al 16 de Julio de 2021 (20 horas)

Las letras se pueden dibujar de muchas maneras diferentes. El enfoque de Cyrus Highsmith se basa en gran medida en la importancia del espacio blanco y la sensibilidad hacia las formas. Es un método que aplica tanto al diseño tipográfico como a la creación de imágenes de todo tipo. Para Highsmith, es una forma de ver el mundo.

Este taller será una exploración lúdica, práctica y libre de ordenadores de cómo dibujar, hacer y pensar sobre las letras. El objetivo de este taller es crear una semana memorable de dibujar letras y hacer arte. Culmina con una exposición colectiva de nuestro trabajo.

Del 19 al 23 de Julio de 2021 (20 horas)

Expression and emotion in typography es el título del taller que impartirá Noël Leu. Grilli Type se ha hecho muy conocida por sus fuentes comerciales y a medida. Pero también por los minisites que los acompañan. A menudo utilizan animación y una gran cantidad de material de referencia, los sitios desglosan el proceso de diseño para cada tipo de letra, lo que permite que tanto los aficionados a la tipografía como los novatos aprecien los matices del diseño tipográfico.

→Recuerda, tienes hasta el 15 de abril para matricularte con descuentos aquí.