Con 14 años de experiencia, TrophyHouse se encarga de crear trofeos bajo una premisa que ya forma parte de su ADN: que el resultado final emocione. Y en Gràffica lo sabemos.

Premios Gràffica, diseño PalauGea.

La entrega de premios y reconocimientos se remonta a la Edad Antigua cuando en Grecia y Roma creaban estatuas para homenajear a sus soldados después de una importante victoria. Solían ser figuras que recordaran la importancia del éxito obtenido y rindieran tributo a las personas que lo habían hecho posible. Durante el transcurso de la historia esta costumbre ha evolucionado de diferentes formas hasta alcanzar el trofeo que conocemos en la actualidad.

Roberto León

Pero no todos los trofeos son iguales. Hablamos con Roberto León, diseñador industrial y artífice de TrophyHouse, un estudio de diseño especializado en la producción y diseño de piezas con un alto nivel de acabado y con mucho valor añadido basándose en las peticiones del cliente.

Lo primero que nos cuenta Roberto León es que «un trofeo es una pieza única y se tiene que tratar como tal y el proceso de creación y fabricación debe ser exquisito para que realmente el resultado final sea una pieza exclusiva». De esta forma y con esta filosofía, este estudio nació para dar solución a las necesidades de los diseñadores que no encontraban dónde producir sus propios diseños de trofeos para los eventos en los que estaban dando sus servicios.

Los resultados finales de sus trofeos son considerados por muchos como obras de arte, y su creador asegura que esto se debe a que su oficio es un ejercicio puramente de diseño que se intenta realizar con la máxima perfección posible.

«El principal objetivo que tiene un trofeo es representar los valores de la empresa u organismo que lo entrega».

reforzar la identidad

Para Roberto León una de las prioridades cuando afrontan un nuevo trabajo es que el que otorga el premio se sienta identificado con el objeto: «El principal objetivo que tiene un trofeo es representar los valores de la empresa o del organismo que en ese momento esté necesitando un trofeo». Para conseguir esto, León asegura que la clave es transmitir valores, unidad y logros teniendo coherencia con la línea que lleva la empresa o asociación: «Tiene que estar alineado a la perfección con su imagen y con su comunicación».

Pero no debemos olvidar que como en todo mensaje, en los trofeos hay un emisor y un receptor. Si para el que otorga el premio es importante que refleje su filosofía, su visión y su misión; no lo es menos para el que lo recibe, que debe representar su logro.

Premios Broseta, diseño Lanit Studio.

Premios Escolta, diseño Kike Correcher.

Tal y como nos explica León, su mayor objetivo es conseguir que el trofeo en cuestión adquiera un sentido emotivo para la persona que lo recibe: «Si conseguimos que el trofeo perdure en el tiempo y no acabe en un armario olvidado, si conseguimos que sea algo realmente singular y si conseguimos que transmita valores y emoción habremos conseguido nuestro objetivo».

«La pieza debe ser aspiracional, que sea una pieza singular y que aporte allá donde esté.» Roberto León

la importancia de los materiales

«La selección de materiales de calidad, y el tratamiento y los acabados que se le aplican, es muy importante para que cualquier trofeo cumpla su función». En este sentido, mientras que en las empresas tradicionales de trofeos hacen los acabados pintando superficialmente la resina, en TrophyHouse tintan la resina en masa y la pulen para que tenga un acabado singular. Así, cada base es diferente porque tiene una textura diferente y, como explica León, «este tipo de acabados es lo que en TrophyHouse consideramos importante.» Esto es solo un ejemplo, pero con el cuidado de estos pequeños detalles pretenden cumplir la misión que buscan todas las empresas de trasladar valor a través del trofeo.

Premio Sakata, diseño Sergio González.

un evento, un trofeo

Roberto León asegura que la estética del evento es muchas veces el punto de partida para el diseño de los trofeos, pero también cuenta que ha habido casos en los que el diseño del trofeo es el que marca el rumbo de la estética del evento: «El diseño del trofeo ayuda a generar una comunicación de evento que gira alrededor de este resultado».

«Todos somos diseñadores en mi empresa, y hacer zoom en el detalle es algo fundamental.» Roberto León

Para entenderlo mejor nos pone el caso de los premios Sakata. Esta empresa tiene una tipografía serifa, entonces hicieron una «S» que atravesaba un prisma rectangular con colores llevados a la florescencia y todo el evento se fue diseñando a partir del trofeo: «Se hizo un atril donde estaba representada la «S» atravesada y los vídeos de comunicación también giraban alrededor de este símbolo».

los beneficios de entregar premios

Organizar entregas de premios se ha convertido en una tendencia habitual entre empresas y asociaciones. Para Roberto León esto tiene muchas repercusiones positivas y genera un alto número de nuevas oportunidades para las instituciones. Él las diferencia entre oportunidades internas y externas. En cuanto a las externas, «si una empresa organiza un evento para premiar a sus clientes o proveedores, está generando una oportunidad de afianzarlos, porque les estás invitando a un evento en el que los conviertes en protagonistas», asegura León.

«Además —continúa Roberto León— es una forma de fidelizar al cliente, crear comunidad y aumentar las posibilidades de venta de la empresa si conseguimos que el evento forme parte de una estrategia comercial».

Respecto al nivel interno, el creador de TrophyHouse cuenta que organizar este tipo eventos para premiar a los miembros de tu equipo genera mucho team building y ayuda a potenciar el rendimiento de los empleados: «Hay muchos datos que demuestran que esto aumenta la facturación en un porcentaje considerable para la empresa».

compromiso

El compromiso de TrophyHouse con los objetivos de su cliente es indudable. «Cuando un cliente nos confía su proyecto nuestro objetivo es liberarlo de cualquier preocupación. Ya no necesitan hacer un seguimiento de calidad o plazos. Pueden tener la certeza de que está en buenas manos. Su proyecto es ahora tanto suyo como nuestro».

«En un evento de entrega de premios todo es importante: el catering, el entorno, la gráfica… pero como falle el premio es un gran problema.» Roberto León

Roberto León explica que en los 14 años que lleva el estudio diseñando trofeos jamás han llegado tarde a una entrega: «Lo que intento trasladar a mis clientes es que lo que sale del estudio está garantizado. Es decir, si por algún motivo, los trofeos producidos tuvieran algún problema de calidad, o se soluciona el problema o se vuelve a construir de nuevo sin coste alguno».

Otro ejemplo que demuestra este compromiso es que siempre realizan más ejemplares de los que les pide el cliente por si se rompe algún trofeo antes de la entrega de premios, incluso durante el mismo acto de entrega.

«Sentir cómo los diseñadores a los que admiras desde hace tanto tiempo acaban valorando ese compromiso, no tiene precio», concluye León.

Galardón Rotary, diseño Vicente Marzal.

Medallas Academia Valenciana de la Llengua, diseño Pepe Gimeno.

Premios Cevisama, diseño Juan Martínez.

tendencias

El creador de TrophyHouse cuenta que en «el mundo de los premios parece que cualquier cosa grabada a láser se puede considerar un premio». Sin embargo, para TrophyHouse no todo se puede considerar un premio. En este sentido, León explica que no es cuestión de los materiales, sino de la forma en la que se tratan esos materiales: «Yo creo que los materiales no son ni buenos ni malos por naturaleza, sino que lo importante es cómo trabajas con ellos».

«Los materiales no son ni buenos ni malos por naturaleza, sino que lo importante es cómo trabajas con ellos». Roberto León

León incide en que en el ecosistema del diseño «todos tenemos la necesidad de mantenernos conectados, entre nosotros, con la actualidad, atentos a las nuevas iniciativas, a las nuevas tendencias… de este modo, además, nuestros clientes se dan cuenta de que hablamos su mismo lenguaje, de que somos tanto partners como proveedores».

