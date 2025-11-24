El boicot masivo de autores y editoriales, unido a denuncias de mala gestión y violencia sexual, obliga a suspender la cita más emblemática del cómic europeo.

El Festival Internacional del Cómic de Angulema no celebrará finalmente su edición de 2026. La noticia, adelantada por Libération y confirmada por diversas fuentes del sector, marca un punto de ruptura histórico en un certamen que durante más de medio siglo ha sido la referencia mundial del cómic francófono. La organización admite que, sin autores ni editoriales, el evento es inviable. Y la ciudad de Angulema, cuya economía depende en gran parte de los más de 200.000 visitantes del festival cada enero, afronta ahora un golpe económico y de imagen difícil de medir.

La crisis estalló tras el boicot convocado por centenares de autores y autoras en protesta por la gestión de 9e Art+, la empresa que dirige el festival desde 2007. Señalan una cadena de decisiones opacas, una falta de transparencia prolongada y un episodio especialmente grave: el despido de una trabajadora que había denunciado una violación. El caso encendió todas las alarmas en un sector que ya venía denunciando precariedad laboral y problemas estructurales en la organización.

El movimiento creció de forma rápida. Colectivos profesionales, ganadores del Gran Premio de Angulema y gran parte del tejido editorial francés se sumaron al rechazo. El Syndicat National de l’Édition (SNE), que agrupa a los principales editores del país, anunció el pasado 18 de noviembre que no participaría. Fue el punto de no retorno: el festival se quedaba sin autores, sin editores y sin legitimidad cultural.

A este contexto se añadió un recorte drástico de subvenciones públicas —casi el 50% del presupuesto total— que dejó la estructura del certamen al borde del colapso. Las autoridades locales intentaron una salida de emergencia: prometieron una nueva licitación para retirar la gestión a 9e Art+ y reformar la gobernanza del evento. Pero la medida llegó tarde. El boicot no se frenó y la cadena de apoyos institucionales se desmoronó.

El propio alcalde de Angulema reconoció que mantener la edición de 2026 era imposible. La organización, por su parte, habla de explorar alternativas para 2027, aunque con un margen de maniobra escaso y una credibilidad deteriorada. Nunca antes, en más de cinco décadas, el festival había estado tan cerca de desaparecer por completo.

La cancelación de Angulema 2026 no es sólo un episodio organizativo: es un síntoma profundo del malestar que atraviesa la industria del cómic en Francia. Una reivindicación colectiva que exige reformas estructurales y que coloca a los autores —especialmente a las autoras, fundamentales en la movilización— en el centro de una transformación largamente pospuesta.

Lo que ocurra en los próximos meses determinará si Angulema puede reconstruirse o si esta fecha marca, de forma inevitable, el inicio de otra etapa para el cómic europeo.

Actualizado 24/11/2025