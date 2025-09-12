El Disseny Hub Barcelona (DHub) acaba de presentar ‘3P’, una nueva colección de publicaciones concebida para divulgar y poner en valor los fondos del Museu del Disseny. El proyecto propone un recorrido transversal por el patrimonio de la institución a través de tres ejes —Proyecto, Producto y Persona— que permiten conectar la documentación conservada en la Biblioteca y Archivo del Diseño, las piezas de la colección y la manera en que estas han sido recibidas y utilizadas por la sociedad.

Con un formato reducido (19 x 13 cm), un lenguaje muy visual y ediciones en cuatro idiomas —castellano, catalán, inglés y francés—, los libros se plantean como herramientas de descubrimiento más que de investigación. Su objetivo es acercar los fondos del museo a públicos diversos, profesionales o no, mediante textos breves, imágenes y documentos seleccionados que muestran cómo el diseño se entrelaza con la vida cotidiana.

La colección ha sido desarrollada conjuntamente por los departamentos de Colecciones, Biblioteca y Archivo del Diseño y Comunicación del DHub. En el proceso de creación de cada título se buscan vínculos entre piezas y archivos, se revisan fotografías y documentos digitalizados y, sobre todo, se fomenta la participación ciudadana. A través de campañas de recogida de imágenes, el museo invita a que el público comparta cómo convive con los objetos de diseño en hogares, espacios públicos o entornos profesionales.

Miguel Milá inaugura la serie

El primer volumen está dedicado a Miguel Milá, figura imprescindible del diseño industrial catalán y español, coincidiendo con la exposición retrospectiva Miguel Milá. Diseñador (pre)industrial, que puede visitarse en el DHub hasta el 28 de septiembre. La institución conserva desde 2014 el Fondo Miguel Milá, con más de 5.000 documentos y 38 objetos representativos de su trayectoria. Para la elaboración del libro se lanzó una campaña en redes que recopiló 125 fotografías de piezas de Milá en diferentes contextos, de las que se ha hecho una selección. La presentación tendrá lugar el martes 9 de septiembre a las 18:30 h en el DHub.

De cara a 2026, la colección continuará con dos nuevos títulos dedicados a la interiorista Nancy Robbins y al diseñador gráfico Josep Maria Mir, consolidando así una serie que pretende ofrecer, dos veces al año, una visión inclusiva y transversal del diseño en todas sus disciplinas.