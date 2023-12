El DHub inaugura una exposición titulada “Patterns and recognitions. Una composición en tres partes de United Visual Artists” en el marco de Llum BCN, la cual se extenderá más allá de las fechas del festival.

La muestra “Patterns and recognitions. Una composición en tres partes de United Visual Artists” estará disponible para visitar en el Disseny Hub Barcelona (DHub) a partir del 2 de febrero. Esta intervención, curada por Jose Luis de Vicente, director artístico del DHub, y Maria Güell Ordis, directora del festival Llum BCN, se inaugurará durante la próxima edición del festival, que tendrá lugar del 2 al 4 de febrero. La producción de esta intervención, realizada por el DHub y Llum BCN, ha contado con el patrocinio oficial de Integrated Systems Europe (ISE).

“Patterns and recognitions” explora, en tres piezas de alto impacto dramático, diferentes sistemas producidos por la ciencia y la economía para dar forma al conocimiento sobre el universo, la sociedad y la cognición humana. A través de visualizaciones de datos, esculturas cinéticas y piezas de “light art”, la exposición reconstruye los principios y las leyes de las mecánicas orbitales de los planetas, la profundidad de campo en la visión humana o los modelos estadísticos que gobiernan cada sistema de toma de decisiones.

La Sala A del DHub albergará este proyecto compuesto por tres instalaciones hasta el 17 de marzo.

Silent Symphony

Inspirada en la creencia de los filósofos de la antigua Grecia de que el universo producía un tipo de música inaudible, “Silent Symphony” rastrea las frecuencias resonantes y las sincronicidades que se producen a escala cósmica, explorando cómo se relacionan con nuestro sentido de la armonía.

Ocho esculturas cinéticas personalizadas proyectan planos giratorios de luz y sonido por toda la sala. Oscilando entre el orden y el caos, los haces de luz atraviesan el espacio creando complejos patrones e interacciones con la arquitectura. La obra materializa fuerzas energéticas invisibles, como la gravedad, dándoles forma de luz y sonido. La instalación, que se desarrolla como una representación, es una interacción dinámica de elementos en constante evolución que nunca se repite.

Vanishing Point

Esta instalación utiliza la perspectiva como herramienta para remodelar y redefinir un espacio, continuando las exploraciones de UVA en la arquitectura programable y creando la ilusión de la luz como material físico. “Vanishing Point” se inspira en los dibujos de perspectiva renacentista de Leon Battista Alberti, Leonardo Da Vinci y Albrecht Dürer.

Rayos de luz blanca se proyectan en el espacio desde un punto de fuga invisible, dibujando diferentes geometrías, composiciones y divisiones dentro de la sala y transformando nuestro sentido de la perspectiva. El comportamiento de la obra es imprevisible y sin repetición, fluctuando entre estados en los que los haces de luz fluyen tranquilamente hasta movimientos más enérgicos.

La calidad funcional y arquitectónica del campo sonoro tridimensional refuerza las composiciones de luz estructural. La velocidad, la posición y el ángulo de las líneas influyen en el tono del sonido.

Present Shock

“Present Shock” confronta al espectador con una avalancha de relojes estadísticos que representan información en tiempo real sobre el mundo, desde eventos globales que cambian la vida hasta trivialidades banale​s de la existencia cotidiana, destacando cómo la velocidad y el volumen de datos en la era de la información plantean nuevos desafíos a nuestra limitada capacidad cognitiva.

Muchas de las estadísticas presentadas se producen en escalas temporales y horizontes espaciales que desafían de la misma manera nuestra percepción o comprensión. Perturbando la inercia del aquí y ahora, revelan el estado fluctuante de transformación dinámica que caracteriza la vida en la tierra.

United Visual Artists

United Visual Artists (UVA) es un estudio fundado en Londres en 2003 por el artista británico Matt Clark. Su trabajo integra nuevas tecnologías con medios tradicionales como la escultura o la performance. Desde la filosofía antigua hasta la ciencia teórica, UVA explora los marcos conceptuales y los fenómenos naturales que conforman nuestra cognición. Sus obras van desde piezas a pequeña escala basadas en paredes hasta instalaciones escultóricas a gran escala para instituciones culturales y espacios públicos. Las líneas de investigación de UVA incluyen la tensión entre experiencias reales y sintetizadas: la interpelación de nuestra relación con la tecnología y la creación de fenómenos que trascienden lo puramente físico.

UVA ha trabajado para instituciones como The Barbican Curve Gallery, el Victoria & Albert Museum, la Royal Academy of Arts, The Serpentine Gallery, The Wellcome