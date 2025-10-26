El Design Museum de Londres afronta 2026 con una programaci\u00f3n que celebra la diversidad y el poder transformador del dise\u00f1o. Tres grandes exposiciones \u2014dedicadas a NIGO, Es Devlin y Charlene Prempeh\u2014 abordar\u00e1n la moda japonesa, el arte esc\u00e9nico y el dise\u00f1o negro contempor\u00e1neo como ejes de una misma conversaci\u00f3n cultural. A ellas se sumar\u00e1n nuevas propuestas gratuitas, como el proyecto PLATFORM de Simone Brewster y la residencia de investigaci\u00f3n Mineral, que ampliar\u00e1n el di\u00e1logo entre creatividad, identidad y territorio. El Design Museum de Londres ha revelado su ambiciosa programaci\u00f3n para 2026, que re\u00fane tres grandes exposiciones temporales dedicadas al dise\u00f1ador japon\u00e9s NIGO, la artista y escen\u00f3grafa Es Devlin y la comisaria Charlene Prempeh con The Nue Black Aesthetic, una muestra que reivindica el papel del dise\u00f1o negro contempor\u00e1neo. A ellas se suman dos propuestas gratuitas: PLATFORM, dedicada a Simone Brewster, y la nueva edici\u00f3n de Design Researchers in Residence, bajo el tema Mineral. NIGO: From Japan with Love 1 de mayo \u2013 4 de octubre de 2026 Por primera vez fuera de Jap\u00f3n, el Design Museum presentar\u00e1 una gran retrospectiva sobre el creador japon\u00e9s NIGO, figura clave del streetwear internacional. La exposici\u00f3n recorrer\u00e1 su trayectoria desde los a\u00f1os noventa en Harajuku, cuando fund\u00f3 A Bathing Ape, hasta su papel actual como director art\u00edstico de KENZO. Con piezas de su colecci\u00f3n personal y referencias culturales que van de la moda a la m\u00fasica o la est\u00e9tica americana, NIGO: From Japan with Love ofrece un retrato del dise\u00f1ador como coleccionista, icono y visionario de la cultura contempor\u00e1nea.La muestra est\u00e1 patrocinada por NOT A HOTEL. Es_Devlin_Reshoot_Scan_ 005 Es Devlin 18 de septiembre de 2026 \u2013 11 de abril de 2027 Considerada una de las artistas m\u00e1s influyentes del Reino Unido, Es Devlin protagonizar\u00e1 su primera gran exposici\u00f3n en un museo brit\u00e1nico. La muestra revisar\u00e1 tres d\u00e9cadas de creaci\u00f3n, desde sus escenograf\u00edas para \u00f3pera, teatro y espect\u00e1culos musicales \u2014incluidas ceremonias ol\u00edmpicas y shows del Superbowl\u2014 hasta sus recientes instalaciones corales y lum\u00ednicas en instituciones como la Tate Modern o la Serpentine Gallery. El recorrido incluir\u00e1 maquetas, bocetos, anotaciones y materiales de proceso, junto con nuevas esculturas cin\u00e9ticas y proyecciones mapeadas concebidas especialmente para este proyecto. The Nue Black Aesthetic 6 de noviembre de 2026 \u2013 8 de agosto de 2027 Comisariada por Charlene Prempeh, fundadora de A Vibe Called Tech y autora de Now You See Me: An Introduction to 100 Years of Black Design, esta exposici\u00f3n colectiva explorar\u00e1 el impacto del dise\u00f1o negro en la cultura contempor\u00e1nea. Con obras de Ini Archibong, Nifemi Marcus Bello, Samuel Ross, Bianca Saunders y Giles Tettey Nartey, la muestra propone un nuevo lenguaje est\u00e9tico que redefine la relaci\u00f3n entre identidad, comunidad y pr\u00e1ctica creativa.El t\u00e9rmino Nue Black Aesthetic alude a la evoluci\u00f3n del Black Aesthetic de los a\u00f1os sesenta y el New Black Aesthetic de los ochenta, adaptado a una generaci\u00f3n que entiende el dise\u00f1o desde la diversidad de matices \u2014\u201cnue\u201d procede del franc\u00e9s nuer, dar matices de color\u2014. Simone Brewster y el programa PLATFORM 13 de febrero de 2026 \u2013 enero de 2027 La segunda edici\u00f3n de PLATFORM, iniciativa anual del museo para promover voces emergentes, estar\u00e1 dedicada a la dise\u00f1adora londinense Simone Brewster, que presentar\u00e1 su primer proyecto individual en un museo. Su trabajo, entre la escultura y la arquitectura, conecta referencias que van desde las deidades paleol\u00edticas a las tradiciones de la di\u00e1spora africana, explorando la materialidad y la forma desde una mirada h\u00edbrida y simb\u00f3lica. Design Researchers in Residence: Mineral junio \u2013 septiembre de 2026 El programa Design Researchers in Residence, parte de la iniciativa Future Observatory del museo en colaboraci\u00f3n con el Arts and Humanities Research Council, apoyar\u00e1 proyectos que abordan la emergencia clim\u00e1tica desde la investigaci\u00f3n en dise\u00f1o. En su edici\u00f3n 2025\/26, los residentes trabajar\u00e1n sobre el tema Mineral, analizando los paisajes geol\u00f3gicos, ecol\u00f3gicos y urbanos del Reino Unido.El proyecto culminar\u00e1 con una exposici\u00f3n gratuita y una publicaci\u00f3n que mostrar\u00e1 c\u00f3mo el pensamiento de dise\u00f1o puede contribuir a la transici\u00f3n verde. \u00ab2026 ser\u00e1 un a\u00f1o decisivo para el Design Museum\u00bb, afirma su director, Tim Marlow, \u00abcon un programa que re\u00fane a talentos visionarios y proyectos que difuminan los l\u00edmites entre moda, arte, dise\u00f1o esc\u00e9nico y arquitectura\u00bb. Con esta programaci\u00f3n, el Design Museum reafirma su posici\u00f3n como plataforma global del dise\u00f1o contempor\u00e1neo, donde convergen las narrativas, las disciplinas y las identidades que est\u00e1n dando forma a la cultura visual del siglo XXI.