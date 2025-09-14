Tras el \u00e9xito de su programa \u201c200 Creators\u201d, con m\u00e1s de 42 millones de visualizaciones y 2,2 millones de interacciones en 2024, la National Gallery de Londres abre una nueva convocatoria para seleccionar a 50 creadores de contenido digital. Los elegidos tendr\u00e1n acceso exclusivo al museo y cuatro de ellos recibir\u00e1n un apoyo econ\u00f3mico de 4.000 libras. La National Gallery de Londres ha decidido ampliar su red de creadores digitales. El a\u00f1o pasado, con motivo de su bicentenario, lanz\u00f3 el programa \u201c200 Creators\u201d, una iniciativa que reuni\u00f3 a 200 influencers de diferentes \u00e1mbitos \u2014desde historiadores del arte hasta panaderos, ceramistas o comediantes\u2014 y que gener\u00f3 un impacto notable: m\u00e1s de 42 millones de visualizaciones y 2,2 millones de interacciones en redes sociales. Con estos resultados sobre la mesa, el museo abre ahora una nueva convocatoria para integrar a 50 creadores que formar\u00e1n parte de la segunda fase del proyecto. La inscripci\u00f3n est\u00e1 abierta hasta el 31 de agosto y busca perfiles diversos repartidos por todo el Reino Unido. Aunque los requisitos de base son contar con 50.000 seguidores en YouTube, 100.000 en Instagram o 50.000 y un mill\u00f3n de \u201clikes\u201d en TikTok, el museo anima a postularse tambi\u00e9n a quienes no cumplan estrictamente estos n\u00fameros o trabajen en otras plataformas. https:\/\/www.instagram.com\/p\/DOGM13HDPhC\/?utm_sourceig_web_copy_link Los seleccionados tendr\u00e1n acceso a visionados previos de exposiciones, talleres, actividades exclusivas y la posibilidad de recorrer las salas fuera del horario habitual para crear contenido sin la presi\u00f3n de las multitudes. A diferencia de la primera edici\u00f3n, no se incluye membres\u00eda completa, pero s\u00ed se ofrecer\u00e1n cuatro oportunidades remuneradas de 4.000 libras cada una para proyectos en colaboraci\u00f3n directa con la instituci\u00f3n. La lista final de participantes ser\u00e1 elegida por un panel interno y se anunciar\u00e1 en un acto de presentaci\u00f3n en el museo el pr\u00f3ximo 27 de octubre. Con esta apuesta, la National Gallery consolida un modelo pionero que ha despertado el inter\u00e9s de otras instituciones culturales, y que busca conectar el arte con nuevos p\u00fablicos a trav\u00e9s de narrativas digitales diversas y aut\u00e9nticas.