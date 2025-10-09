La casa donde Frida Kahlo vivi\u00f3 su infancia abre sus puertas como museo tras una cuidadosa restauraci\u00f3n a cargo del Rockwell Group. El nuevo espacio muestra la faceta m\u00e1s \u00edntima y familiar de la artista mexicana, revelando el entorno donde naci\u00f3 su sensibilidad creativa. El hogar en el que Frida Kahlo creci\u00f3 junto a sus padres y hermanas abre por primera vez sus puertas al p\u00fablico convertido en museo. La residencia, conocida como Casa Roja, ha sido transformada en el Museo Casa Kahlo tras un proyecto de restauraci\u00f3n dirigido por la arquitecta Mariana Doet Zepeda Orozco y el estudio neoyorquino Rockwell Group, liderado por David Rockwell. El espacio ofrece una nueva mirada sobre la artista mexicana, centrada en su vida \u00edntima y familiar m\u00e1s all\u00e1 del mito. A diferencia de la c\u00e9lebre Casa Azul, donde Frida vivi\u00f3 junto a Diego Rivera y que desde hace d\u00e9cadas funciona como museo, la nueva instituci\u00f3n muestra la infancia y los v\u00ednculos familiares que marcaron la formaci\u00f3n personal y creativa de la artista. La casa, situada a pocos pasos de su residencia con Rivera, fue adquirida por su padre, el fot\u00f3grafo Guillermo Kahlo, y su madre Matilde Calder\u00f3n en 1930. En su patio se tom\u00f3 el famoso retrato familiar de 1926 en el que Frida aparece vestida con ropa masculina. Un museo dom\u00e9stico y emocional El proyecto museogr\u00e1fico ha buscado conservar la escala dom\u00e9stica y el esp\u00edritu acogedor del lugar. \u201cEn un momento en que los museos tienden a ser grandes edificios donde el arte llega despu\u00e9s, este espacio mantiene la intimidad de un hogar\u201d, explica Rockwell. Para el arquitecto, que vivi\u00f3 parte de su juventud en Guadalajara, el proyecto supuso tambi\u00e9n un reencuentro personal con M\u00e9xico y su cultura de la hospitalidad. La restauraci\u00f3n incluye las habitaciones originales de la planta principal y el s\u00f3tano donde Frida manten\u00eda su estudio privado, un refugio donde escrib\u00eda, pintaba y experimentaba sin las presiones de la fama. Este espacio subterr\u00e1neo, ahora cuidadosamente recuperado, conserva objetos personales, exvotos, mu\u00f1ecas, pigmentos, cartas y peque\u00f1os dibujos que muestran una faceta m\u00e1s \u00edntima de la artista. En el patio central, redise\u00f1ado por Rockwell Group, se celebrar\u00e1n conciertos, conferencias y actividades culturales. La Fundaci\u00f3n Kahlo impulsar\u00e1 adem\u00e1s un premio de arte contempor\u00e1neo, cuyas obras se exhibir\u00e1n dentro de la casa. La familia como origen del arte El recorrido del museo comienza en la Galer\u00eda Familiar, que presenta a los padres y hermanas de Frida a trav\u00e9s de retratos, objetos y documentos como la invitaci\u00f3n de boda de Guillermo y Matilde o el vestido nupcial de su madre. Tambi\u00e9n se rinde homenaje a Cristina Kahlo, su hermana m\u00e1s cercana, con quien fund\u00f3 en los a\u00f1os treinta la asociaci\u00f3n La Ayuda, dedicada a apoyar a madres solteras. Frida compr\u00f3 la casa a sus padres en 1934 para que vivieran Cristina y sus hijos. All\u00ed la artista pasaba largas estancias compartiendo comidas, conversaciones y proyectos. \u201cLas relaciones familiares fueron esenciales para que Frida alcanzara su potencial art\u00edstico\u201d, recuerda Ileen Gallagher, directora creativa de la Fundaci\u00f3n Kahlo. Su sobrina nieta, Frida Hentschel Romeo, subraya ese mismo esp\u00edritu: \u201cQueremos que los visitantes comprendan a Frida como un todo, y que reconozcan la influencia de su familia, el amor, la fuerza y la independencia que la rodearon\u201d. Artesan\u00eda y memoria mexicana El dise\u00f1o expositivo integra piezas aut\u00e9nticas del mobiliario familiar y una selecci\u00f3n de artesan\u00edas contempor\u00e1neas mexicanas. En el patio, un \u00e1rbol de pomelo \u2014motivo de uno de los murales de Frida\u2014 crece en una maceta de piedra tallada por artesanos de Escol\u00e1sticas. El espacio combina cer\u00e1micas de barro verde de Oaxaca, cobre y arcilla de Michoac\u00e1n y piezas de cer\u00e1mica tradicional de Guadalajara, subrayando la diversidad material y cultural del pa\u00eds. El conjunto ofrece una experiencia que conecta arte, arquitectura y vida cotidiana. M\u00e1s que una reconstrucci\u00f3n museogr\u00e1fica, el Museo Casa Kahlo propone un acercamiento afectivo a la figura de Frida: la hija, la hermana, la amiga, la mujer que encontr\u00f3 en su entorno familiar el primer impulso para crear. Como resume Frida Hentschel Romeo: \u201cLos valores de la familia Kahlo est\u00e1n presentes en cada rinc\u00f3n del museo. Esperamos que quienes lo visiten se lleven eso mismo: m\u00e1s amor, m\u00e1s familia, m\u00e1s M\u00e9xico\u201d.