Ha sido realizado por el ilustrador Diego Mir y Fase Studio y recientemente han añadido el lema «Tornarem» (Volveremos) para transmitir un mensaje de esperanza en un cartel que ya se puede ver en las calles de Valencia.

Twitter Diego Mir

Como ya anunció Gràffica en junio de 2020, Diego Mir y Fase Studio fueron los elegidos para construir la identidad visual de las Fallas 2021. Tras la cancelación de las Fallas 2020 debido a la pandemia del coronavirus, la creación de este nuevo cartel suponía todo un reto creativo para conmemorar la festividad por antonomasia de la capital del Túria.

La estética de los carteles mira al pasado, hacia referentes del art déco y de una era prolífica para el oficio del cartelismo en Valencia, según afirman Diego Mir y Fase Studio.

Con la esperanza de que las medidas sanitarias y el COVID-19 respetaran las Fallas 2021, Diego Mir y Fase Studio comenzaron a trabajar en un cartel que tendría el objetivo de rendir homenaje a todos los oficios que hacen posible esta fiesta. Los carteles originales fueron presentados en diciembre en el marco de los actos de la celebración de la inclusión de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Cartel original para las Fallas 2021

una adaptación necesaria

Y, efectivamente, la imagen gráfica para las Fallas de 2021 pretendía ser un homenaje a los artistas falleros y a los profesionales de campos como la floristería, la música, la indumentaria o la pirotecnia. Todo ello recogido en cinco carteles para los cinco oficios sin los cuales los valencianos no podrían entender esta fiesta tan tradicional. A estos, se sumaba un cartel genérico que contenía la esencia global de la campaña, y que pretendía hacer extensible el reconocimiento a todos aquellos oficios y profesiones que contribuyen con todo lo relacionado con las Fallas.

La nueva identidad visual está acompañada del hashtag #Llargavidaalesfalles como mensaje que recoge toda la nueva adaptación.

Como era de esperar, el Ayuntamiento de Valencia anunció a finales de diciembre que las Fallas 2021 no se podrían celebrar en marzo como es habitual. Y, como consecuencia, Diego Mir y Fase Studio comenzaron a dar vueltas a una nueva identidad visual que reflejara esperanza para todos los valencianos. Finalmente, decidieron mantener todas las ilustraciones y simplemente sustituyeron el mensaje original de «Falles de València» por «Tornarem» (Volveremos), una idea sencilla y que transmite con claridad las ganas que tiene la sociedad de volver a la normalidad cuanto antes.

mantener la llama de la esperanza

Por el momento y también en forma de homenaje, la Junta Central Fallera encendió una llama en un pebetero el pasado 10 de marzo y se mantendrá encendido en la Plaza del Ayuntamiento hasta que se plante la falla municipal de 2021. El pebetero es una reproducción del diseño del Cartel de Fallas de Diego Mir y Fase Studio, y el artista fallero Miguel Banaclocha se ha encargado de darle una forma tridimensional. En el soporte también luce el lema de «Tornarem».

De esta forma, la Junta Central Fallera pretende mantener viva la esperanza del regreso de las Fallas con el fuego, símbolo por antonomasia de la fiesta. Además, la Junta asegura que «es un homenaje a todos los que nos han dejado en este año de pandemia, falleros, vecinos y ciudadanos que ahora nos iluminan desde el cielo».

🔥Ja pots admirar😷a la plaça de l'Ajuntament, l'homenatge que @festesdeVLC, @JCF_Valencia i el món faller fan a totes les persones que ens han deixat i que vol demostrar que #MantenimLaFlama de la nostra festa i que continuem treballant i lluitant.#TORNAREM #LlargaVidaALesFalles pic.twitter.com/na0PM2uZhu — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) March 11, 2021

sobre los responsables del cartel de Fallas de 2021

Diego Mir es ilustrador y diseñador gráfico especializado en ilustración para prensa, carteles e identidad corporativa. Entre su cartera de clientes, destacan The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, El País Semanal, o el Palau de la Música de València, entre otros.

Fase Studio, por otro lado, está conformado desde 2017 por Cristina Alonso y Raül Vicent. Cristina Alonso es diplomada en Diseño Gráfico por la EASD-València y ha colaborado con estudios como Amanece Comunicación o CuldeSac. En 2006, fundó, junto a Isaac Piñeiro, el estudio de diseño Nadadora. Por su parte, Raül Vicent es diplomado en Diseño Gráfico por la EASD de València y máster en Tipografía Avanzada por el Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona. Formó parte del equipo de diseño de revistas como Barcelonés y Madriz y ha trabajado para clientes como Cervesses Moritz, editorial Melusina o el estudio valenciano Pixelarte.

→ Diego Mir y Fase Studio