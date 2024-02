Actualizado 20/02/2024

En una colaboración conjunta entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundació del Disseny de la Comunidad Valenciana, enmarcado en la celebración de la Capitalidad Verde Europea 2024, se ha anunciado el lanzamiento de concurso de vídeos bajo el lema ‘VALÈNC.IA: See Valencia through the eyes of the AI’.

Este proyecto busca mostrar la ciudad de una manera novedosa y vanguardista a través del uso de la inteligencia artificial (IA), promoviendo su aplicación tanto en el ámbito turístico como en la comunidad local, según se ha comunicado.

Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, ha destacado durante un taller en Las Naves, que contó con la participación de expertos en IA y profesionales creativos, el potencial de esta tecnología para revolucionar la forma en que comunicamos y percibimos la belleza y diversidad de Valencia. La iniciativa, que también cuenta con el apoyo de Martin Härlin, un renombrado director de arte alemán especializado en IA, Telefónica y Havas Media, promete ser una plataforma para demostrar las capacidades de la IA, resaltando los espacios verdes, la arquitectura, la cultura y el compromiso con la sostenibilidad de la ciudad.

Desde el 20 de febrero hasta el 11 de marzo, los participantes tendrán la oportunidad de enviar sus vídeos, que deben durar entre 30 y 60 segundos y ser creados íntegramente con IA utilizando herramientas como Midjourney, Runway, Pika, Elevenlabs, entre otras. Los organizadores del evento han especificado que se aceptará un único trabajo por participante.

Los vídeos destacados serán promovidos por los colaboradores del evento y formarán parte de una exposición especial. Además, los ganadores recibirán formación avanzada en creación de vídeos con IA y herramientas para perfeccionar sus habilidades. El concurso otorgará seis premios en total, incluyendo dos masterclass de cuatro horas con Xabier Iglesias de Mementum Tech y cuatro premios accésit que concederán acceso por un año a la herramienta Runway en su versión ilimitada.

Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado oposición. Glòria Tello, regidora de Compromís, criticó la medida argumentando que privilegiar la IA sobre el talento humano local desmerece la rica creatividad y cultura de Valencia. Tello enfatizó la importancia de apoyar a los creadores locales y lamentó la falta de diálogo con el sector audiovisual, que se siente directamente afectado por este tipo de proyectos impulsados por la actual administración del Ayuntamiento y la Fundació del Disseny.

También contrasta esta noticia con el mensaje que lanzó ayer el ministerio de Cultura que no contratará, premiará ni subvencionará obras creadas por inteligencia artificial. El departamento encabezado por Ernest Urtasun elabora una breve guía de buenas prácticas que limita la IA a “herramienta de apoyo”.