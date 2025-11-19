El Ayuntamiento de San Javier ha lanzado la convocatoria abierta para elegir el cartel del Festival Imagina 2026 mediante un concurso dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años que deberán presentar un diseño finalizado. El primer premio consiste en 400 euros en formato de “cheque regalo”, según especifica el anuncio público del consistorio. Los trabajos podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025 a través de la aplicación municipal San Javier Activa.

Restricciones, requisitos y ausencia de información relevante

La convocatoria establece varias condiciones que destacan por su alcance y por la falta de datos complementarios sobre aspectos esenciales del proceso.

En primer lugar, la participación queda limitada a personas residentes en la Región de Murcia y con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Algo que vulnera los principios de igualdad, libre concurrencia y no discriminación. Los menores de edad, y el resto de participantes, deben inscribirse y enviar propuestas a través de una aplicación móvil municipal, pero el documento no especifica cómo se gestionan las autorizaciones de sus representantes legales ni qué tratamiento reciben sus datos personales.

La presentación debe realizarse exclusivamente mediante la app San Javier Activa, lo que exige un registro con datos personales. La convocatoria no detalla qué información se solicita, cuánto tiempo se conservará ni con qué finalidad específica se empleará más allá del propio concurso.

Los premios contemplan un primer “cheque regalo” por valor de 400 euros para la propuesta ganadora, seguido de otros dos premios de 250 y 100 euros en el mismo formato. El texto no precisa si estos importes están sujetos a retenciones, si están vinculados a un establecimiento concreto ni qué condiciones tiene el uso del propio cheque.

El cartel seleccionado se utilizará como imagen oficial del Festival Imagina 2026. Aunque se informa de esta finalidad, no se especifican las condiciones de uso de la obra, el alcance temporal de dicha utilización, si se producirá cesión de derechos o si existirá algún documento posterior de autorización para formalizar ese uso institucional. Tampoco se indica si el autor o autora conservará algún derecho moral sobre la pieza.

La convocatoria afirma que los trabajos serán de temática libre, pero añade que se valorará la representación de la “cultura aeronáutica” del municipio. No se concreta si este criterio tiene un peso específico en la evaluación ni cómo se puntúa en relación con otros aspectos.

Uno de los puntos más relevantes es que la comunicación oficial no menciona la composición del jurado, ni si entre sus miembros habrá profesionales del diseño, ni qué criterios de valoración se aplicarán. Esta ausencia deja sin información un elemento fundamental para cualquier proceso de selección de carácter público.

Tampoco se indica si el fallo será motivado, si se publicará un acta ni si los participantes podrán solicitar información sobre la resolución. El anuncio se limita a señalar que el cartel ganador se dará a conocer el 16 de enero de 2026.

Finalmente, el Ayuntamiento afirma que más detalles están disponibles en sus redes sociales y en la web de la concejalía de Juventud, pero no incluye enlaces directos ni un documento completo de bases que permita conocer con precisión las condiciones legales, administrativas y técnicas del proceso.

Actualizado 19/11/2025