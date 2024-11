Los mejores trabajos europeos fueron seleccionados en Barcelona por un jurado internacional los días 29 y 30 de octubre. Los ganadores se anunciarán el 22 de noviembre en el Festival ADCE en Barcelona durante la Ceremonia de Gala de los Premios. España es el segundo país por número de finalistas que lidera Alemania.

Art Directors Club of Europe (ADCE) ha anunciado los finalistas de la 33ª edición de los Premios ADCE, destacando el talento creativo entre más de 22 países.

Un jurado internacional se reunió en Barcelona los días 29 y 30 de octubre para evaluar los mejores trabajos de este año en diseño y publicidad europea, seleccionando a las obras finalistas de 2024. Los ganadores de los Oro, junto con los Special Awards y el Grand Prix, se darán a conocer en la Ceremonia de Gala de los Premios ADCE el 22 de noviembre, durante el Festival ADCE. Las obras ganadoras de Plata, Bronce y los shortlisted se publicarán inmediatamente después de la Gala en el sitio web de ADCE.

Un total de 370 obras de 22 países europeos han sido seleccionadas como finalistas. Las distinciones finales incluirán ganadores de Oro, Plata y Bronce, así como reconocimientos especiales como los siguientes:

European Star – en honor a proyectos que reflejan valores fundamentales europeos, como la democracia, la libertad, la justicia y la paz.

Los Premios ADCE celebran la creatividad, la innovación y los valores que caracterizan el panorama artístico de Europa.

Los países que más contribuyen a esta selección incluyen a Alemania con 104 obras finalistas, España con 48, Austria con 41 y Portugal con 30.

Los finalistas de los Premios ADCE 2024 pueden consultarse aquí*

Datos y números

58 jurados de 21 países europeos

924 obras presentadas de 24 países europeos

370 trabajos finalistas 37 de la categoría Film & Audio 51 de la categoría Print & Outdoor 74 de la categoría Interactive & Mobile 108 de la categoría Design 60 de la categoría Brand Experience 40 de la cateogoría Integrated & Innovation



Country Finalist Entries Alemania 104 España 48 Austria 41 Portugal 30 Reino Unido 22 Italia 21 Ukraina 18 Suiza 17 Slovakia 11 Estonia 8 Islandia 8 Bulgaria 7 Lituania 7 Georgia 5 Grecia 5 República Chec 4 Finlandia 4 Romania 3 Slovenia 3 Países Bajos 2 Armenia 1 Hungría 1

Festival ADCE 2024 – Gala de Premios

La 11ª edición del Festival Anual de Creatividad Europea del ADCE se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre en el Design Hub de Barcelona. Como punto culminante del festival, los ganadores de los Premios ADCE 2024 subirán al escenario durante la Ceremonia de Gala de los Premios el viernes 22 de noviembre para recibir sus honores.



El festival de este año culminará con la 33ª edición de los Premios Best of European Design and Advertising de ADCE, una celebración muy esperada de lo mejor de Europa en diseño gráfico y comunicación. ADCE también resaltará el talento emergente a través de los primeros Student Awards 2024, presentando el nuevo galardón YoungStar.



El Festival de Creatividad Europea del ADCE sirve como un vibrante punto de encuentro para la comunidad creativa de Europa, ofreciendo un espacio para intercambiar ideas, inspirarse y abordar los principales desafíos de la industria. Cada año, el festival se centra en un tema relevante para el mundo creativo, fomentando la conversación y la interacción.



Bajo el tema de 2024, “Agentes de Cambio: Cambio desde Dentro”, se llevarán a cabo una serie de sesiones perspicaces que explorarán el pensamiento innovador y la autorreflexión, dirigidas por algunos de los mejores creativos del mundo. Curado por Laura Visco, Directora Creativa y Emprendedora, el festival honrará a aquellos que se han atrevido a explorar nuevos caminos y desafiar tanto las normas de la industria como a sí mismos.