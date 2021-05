La edición presencial del Comic Barcelona se pospone definitivamente a 2022. Este fin de semana puedes disfrutar desde cualquier lugar de la edición online.

«No ha sido una decisión fácil, por supuesto, y nos encantaría reencontrarnos con todos los visitantes y agentes del sector del cómic para hablar de cómics y abrazarnos sin distancia social, pero como la situación actual no permite que hagamos el evento que nos gustaría, emplazamos a todo el mundo al próximo año, para volver con fuerza», nos cuentan desde la organización.

Pero al mundo de la viñeta no lo para ni una pandemia mundial, the show must go on, así que el Comic Barcelona de 2021 se traslada durante los dias 28, 29 y 30 de mayo al mundo digital, para llegar a todo el mundo a través de sus pantallas, sean tablets, móviles o televisores 4K. Y no podía faltar un cartel, claro. A través del canal de YouTube de Comic Barcelona se ha presentado el cartel para esta particular edición, que es obra de Raquel Riba Rossy, autora de la popular Lola Vendetta.

Para esta edición del 39 Comic Barcelona On Demand, varias horas de programación en directo a lo largo de todo el fin de semana se complementarán con una serie de contenidos bajo demanda a los que se podrá acceder desde el momento de la inauguración del evento virtual en la página web www.comicondemand.es. El canal de YouTube de Comic Barcelona se transforma en una sala de actos, con una serie de propuestas para seguir divulgando la cultura comiquera.

No faltarán autoras y autores invitados que presentarán sus nuevos trabajos o debatirán sobre las superheroínas o el cómic underground. Las editoriales también tendrán su momento para presentar algunas de sus más recientes novedades y quizá algún interesante anuncio para el futuro.

«Pero habrá más sorpresas, —añaden desde la organización, en colaboración con la Escola Joso se organizará un Royal Rumble, un combate entre varios dibujantes, que va a ser tan tenso e intenso como cualquier pugna por el título mundial de lucha libre. El sábado por la noche, una sesión golfa muy especial con la colaboración de Devir Iberia, ya que colocaremos a cuatro incautos autores y autoras en medio de una partida de rol que promete ser épica ¿sabrán defenderse sin sus lápices o el Photoshop?».

Kike Infame, colaborador de Gràffica, coordinará la conversación con Jaime Martín, autor de Siempre tendremos 20 años.

El viernes por la tarde, el Comic Barcelona On Demand empieza con un plato fuerte: la entrega de premios del 39 Comic Barcelona. La entrega virtual premiará, de forma excepcional, cómics que se han publicado durante los dos últimos años: 2019 y 2020. Los nominados de este año son:

Mejor obra de autor/a español/a publicada en España

Carne de cañón, de Aroha Travé. Ediciones La Cúpula

Primavera para Madrid, de Magius. Autsaider Cómics

Siempre tendremos 20 años, de Jaime Martín. Norma Editorial

Regreso al Edén, de Paco Roca. Astiberri

La cólera, de Santiago García y Javier Olivares. Astiberri

Mejor obra extranjera publicada en España

Ventiladores Clyde, de Seth. Salamandra Graphic

La soledad del dibujante, de Adrian Tomine. Sapristi

Un tributo a la tierra de Joe Sacco. Reservoir Books

Sabrina, de Nick Drnaso. Salamandra Graphic

Matadero Cinco, de Albert Monteys, Ryan North y Kurt Vonnegut. Astiberri

Autor/a revelación

Rosa Codina

Nadia Hafid

Irene Márquez

Sara Soler

Aroha Travé

Mejor cómic infantil y juvenil

Viaje a Xambala, de VV.AA. Grafito Editorial

Leyendas del recreo 2: Campeones del mundo, de El Hematocrítico y Albert Monteys. Anaya

Lola & Blu: La Caja, de Lorenzo Montatore. Bang Ediciones (Mamut)

Uxío, de Martín Romero. Astiberri

Astro Ratón y Bombillita 5: Retorno a una tierra desconocida, de Fermín Solís. Bang Ediciones (Mamut)

Mejor Fanzine

US, de Sara Soler

Cómo hacer un cómic sin tener ni puta idea, de Javier Marquina y Rosa Codina

Proezas fanzine, de VV.AA.

Grano de pus, de Aroha Travé y Rosa Codina

La máquina de albóndigas, de VV. AA.

El Gran Premio del Salón no cuenta con nominaciones, se anunciará el día de la entrega de premios.

Para poder acceder a estos contenidos solo tenéis que entrar en la página web del evento (www.comicondemand.es), donde encontraréis distintos apartados con todos los contenidos bajo demanda. La programación en directo empieza hoy viernes 28 de mayo a las 17h y durará hasta las 20h, y el sábado y domingo desde las 11h hasta las 20h, con la sesión especial de rol del sábado, que será a las 22h y hasta terminar la partida.

No puede pasar un año más sin que el Comic Barcelona sirva de punto de encuentro para editoriales nacionales e internacionales y todos los autores y autoras que quieren presentarles sus trabajos. Comic Pro abre una plataforma digital en la que se podrá subir el porfolio al que los editores tendrán acceso y podrán citar a los dibujantes para entrevistas (virtuales).

Las jornadas Comic Pro, que cuentan con la colaboración del Colectivo de Autoras, son la cita de los profesionales del sector y se celebrará la semana del 31 de mayo, con una serie de charlas y mesas redondas online que tratarán temas de interés para los profesionales del medio. Además, las jornadas pedagógicas que reunían a profesionales de la educación con el mundo del cómic también tendrán convocatoria online el día 26 de mayo a partir de las 15.30h.

Las propuestas del Comic Barcelona no terminan aquí, ya que no podían faltar algunas exposiciones, que por supuesto serán virtuales y se podrán empezar a visitar a partir del mes de julio en nuestra página web: www.comicbarcelona.com. La primera de ellas estará dedicada a «La trilogía del yo», de Antonio Altarriba y Keko, siendo el primero uno de los guionistas con más prestigio de nuestra historieta que recibió el Gran Premio de Comic Barcelona 2019.

La segunda exposición se titulará «La Barcelona de las multitudes» y consistirá en una revisión de los últimos cien años de ilustraciones de aglomeraciones humanas de la ciudad condal. Por último, también se podrán ver las obras finalistas del Concurso Escolar organizado en colaboración con el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

→ 39 Comic Barcelona